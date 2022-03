ECOMI (OMI) wydaje się gwałtownie odbijać po osiągnięciu dwutygodniowych minimów na początku ubiegłego tygodnia. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy na rynku nadal obserwujemy zwiększoną zmienność. Jednak jak daleko może posunąć się cena? Oto kilka najważniejszych informacji:

ECOMI (OMI) odnotował wzrost o prawie 20% od momentu osiągnięcia dwutygodniowych minimów w zeszły wtorek.

Moneta znajduje się również powyżej 25- i 50-dniowej średniej kroczącej.

W momencie publikacji ECOMI (OMI) był notowany po 0,004253 USD, co oznacza spadek o około 5% w ciągu dnia.

Źródło danych: Tradingview

ECOMI (OMI) – Analiza i prognoza cenowa

Gwałtowne odbicie, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni wydaje się popychać ECOMI (OMI) na pozytywne tory. Po pierwsze, moneta jest obecnie notowana znacznie powyżej 25- i 50-dniowej prostej średniej kroczącej. Może to sugerować, że w najbliższych dniach możemy być świadkami byczego wybicia.

Również MACD znajduje się obecnie powyżej strefy neutralnej, co sugeruje, że impet cenowy wzrasta. Jednakże ECOMI (OMI) będzie musiał pokonać bardzo ważny opór górny na poziomie 0,48 USD. Chociaż nie jest to niemożliwe, moneta została już kilkakrotnie odrzucona w tej strefie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę obecną zmienność na rynku, ryzyko spadkowe jest po prostu ogromne. Jednak bycze nastawienie, które obserwujemy, może sprawić, że ECOMI (OMI) w dłuższej perspektywie będzie jeszcze bardziej wzrastać.

Czy warto kupić ECOMI (OMI)?

ECOMI (OMI) z siedzibą w Singapurze koncentruje się na cyfrowych przedmiotach kolekcjonerskich. Można o niej myśleć jak o najlepszej platformie NFT. W ramach projektu działa również giełda VeVe NFT, na której użytkownicy mogą kupować i sprzedawać przedmioty kolekcjonerskie.

Ze względu na to, że w najbliższych latach oczekuje się dalszego rozwoju NFT, ECOMI (OMI) również powinien podążać tym śladem. Mając to na uwadze inwestorzy długoterminowi mają duży potencjał do osiągnięcia sowitych zysków.