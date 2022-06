Ugh. To nie są dobre tygodnie dla inwestorów Ethereum, ponieważ Król DeFi spadł poniżej poziomu 1700 USD i jest obecnie notowany 55% poniżej otwarcia na poziomie 3722 USD osiągniętego w Nowy Rok.

BTC dominuje

Kolejnym powodem do niepokoju dla fanów twórczości Vitalika są słabsze wyniki Bitcoina w ciągu ostatniego miesiąca. Podczas gdy rynek jako całość gwałtownie spadł w wyniku nastrojów makro i odreagowania cyrku z Terrą, w ciągu ostatnich kilku dni Bitcoin zanotował przynajmniej niewielkie odreagowanie. Z drugiej strony, Ethereum praktycznie cały czas spada.

Poniższy wykres pokazuje jego zachowanie w stosunku do Bitcoina. ETH zdecydowanie przewyższał BTC w latach 2020 i 2021, gdy rynek byka szalał, a ETH wykorzystywał swoją wyższą zmienność i mniejszą kapitalizację rynkową. Jednak w tym roku, gdy rynek się odwrócił, widzieliśmy, jak BTC ponownie umacnia swoją dominację nad wszystkimi kryptowalutami, jak to miało miejsce w przeszłości w okresach spadków.

Dodatkowe problemy

Zgłębianie fundamentów pozwala dostrzec inne czynniki spadku ETH niż tylko krwawa łaźnia, która ma miejsce na całym rynku. Chodzi o słynne połączenie, które było obiecywane, odkładane i ponownie obiecywane, odkąd tylko entuzjaści kryptowalut pamiętają. W tym momencie Merge wywołuje u mnie traumatyczne wspomnienia z czasów lockdownów w Irlandii.

W sumie mieliśmy chyba pięć zamknięć, trwających od trzech tygodni do sześciu miesięcy. Każdy z nich przynosił obietnice, że to już ostatni, ale one wciąż się pojawiały, gęsto i szybko. Godzina policyjna o 20:00, 2 kilometry wokół domu, limity ćwiczeń i wiele innych – to było ciągłe kopanie w kalendarz, ponieważ nasz rząd ciągle nie osiągał swoich celów i nie potrafił ich odpowiednio zaplanować.

Podczas gdy Merge wciąż wydaje się być zaplanowany na sierpień, ostatni tydzień przypomniał nam, że nie jest jeszcze ustalony, ponieważ natrafił na przeszkodę, gdy Beacon Chain przeszedł w zeszłym tygodniu reorganizację (lub reorganizację) siedmiu bloków. Dokładnie rzecz ujmując, siedem bloków o numerach od 3,887,075 do 3,887,081 zostało usuniętych z Beacon Chain między 08:55:23 a 08:56:35 czasu UTC.

Aby przetłumaczyć to na mniej informatyczny język, reorganizacja to nazwa nadana zdarzeniu, w którym blok, który był częścią głównego łańcucha (łańcucha kanonicznego) zostaje usunięty z powodu pokonania go przez konkurencyjny blok. Zazwyczaj może to nastąpić w wyniku złośliwego ataku lub błędu.

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1 — Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022

Deweloper Ethereum Preston Van Loon zasugerował, że w tym przypadku stało się to z powodu „nietrywialnej segmentacji” nowego i starego oprogramowania węzłów klienckich, co wyklucza złośliwość. Współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin uznał jego teorię za „dobrą hipotezę”.

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs — Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022

Moje przemyślenia

Jest to problem, ale w dłuższej perspektywie nie ma się czym przejmować. Jednak z pewnością pokazuje, jak bardzo niepewny jest planowany sierpniowy termin. Choć wiele osób już dawno zrezygnowało z przewidywania daty tego nieuchwytnego przełomu, społeczność kryptowalutowa z pewnością nie doceniła ogromu i skali projektu.

Ostatnie spadki Ethereum – które w zeszłym tygodniu znacznie się zachwiało, podczas gdy Bitcoin radził sobie całkiem nieźle – można prawdopodobnie przypisać właśnie tym dodatkowym wątpliwościom co do harmonogramu. Biorąc pod uwagę, że aktualizacja jest w dużej mierze przewidziana na sierpień, a rynek jest obecnie niezwykle wrażliwy, ponieważ inwestorzy starają się po prostu przetrwać, takie wiadomości zawsze będą wywoływać sprzedaż.

W sytuacji, gdy nastroje na szerszym rynku są gorsze niż kiedykolwiek po GFC, a kryptowaluty stoją w obliczu wielu trudnych pytań w następstwie implozji Terry, branża po prostu potrzebuje Ethereum, aby dotrzymało swojej umowy i dokonało udanego połączenia.

Sądzę, że w sierpniu nadal będzie to możliwe – połączenie sieci testowej Ropsten przyniosło dziś dobre wieści, co jest jednym z decydujących wydarzeń przed wprowadzeniem do sieci głównej. Ale z drugiej strony wierzyłem, że lockdown będzie trwał trzy tygodnie, a w ciągu ostatnich dwóch lat spędziłem w sypialni tyle czasu, że zapomniałem, jak wygląda niebo.

Miejmy nadzieję, że nie powielam tu swoich wcześniejszych doświadczeń.