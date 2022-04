Fantom (FTM) spada o 12% po tym jak rynek kryptowalut krwawi

FTM spadł również w stosunku do Bitcoina i Ethereum, o ponad 7% na obu parach.

Token FTM od Fantom spadł o ponad 12% w piątkowym wieczornym handlu i wygląda na to, że czekają go dalsze straty, biorąc pod uwagę obecną krwawicę na rynku kryptowalut.

FTM spadł w tym tygodniu o około 21%, a trend zniżkowy sprawił, że jego wartość w stosunku do dolara amerykańskiego spadła poniżej 1,00 USD. Presja sprzedaży zepchnęła parę FTM/USD do najniższego poziomu 0,88 USD, poniżej krytycznej strefy wsparcia przy 0,92 USD ustanowionej we wrześniu.

Sytuacja ta stawia kurs Fantom na drodze do ponownego przetestowania kursów ostatnio obserwowanych w lutym 2021 roku, jeśli spadki będą nabierać tempa w kierunku kolejnej ważnej linii wsparcia na poziomie 0,80 USD.

Fantom może spaść do 0,47 USD, twierdzi analityk

FTM osiągnął w styczniu maksimum na poziomie 3,35 USD, ale wraz z ogólnym trendem spadkowym na rynku kryptowalut, moneta porusza się w równoległym kanale spadkowym. W dniu 2 kwietnia kurs osiągnął poziom 1,68 USD, czyli górną granicę kanału.

Od tego czasu FTM/SUSD zmaga się z cofnięciem do dolnej linii trendu, a dzisiejszy obrót zepchnął ją poniżej środkowej linii wsparcia kanału.

Według inwestora kryptowalutowego i analityka technicznego il Capo, jest mało prawdopodobne, aby byki utrzymały się powyżej linii wsparcia. Sugeruje on, że cena Fantom może spaść do nowego wsparcia na poziomie 0,47-0,52 USD.

Porównując perspektywę wykresu FTM/USD w tym tygodniu do tej widzianej w lutym, zauważył :

„Jak widać, w międzyczasie następowały odbicia, ale cel został osiągnięty. Nie sądzę jednak, aby ten poziom utrzymał się długo. Główny cel dla FTM to 0,47-0,52 USD”.

Komentarze analityka pojawiły się na początku tygodnia, po tym jak Fantom ponownie przetestował okolice 1,00 USD.

Patrząc na resztę rynku, całkowita kapitalizacja rynkowa spadła o 4,1%, podczas gdy Bitcoin i Ethereum zmniejszyły się odpowiednio o 4,5% i 5,3% w momencie pisania tego tekstu. BTC jest notowany w okolicach 38,560 USD, a ETH próbuje utrzymać się w strefie wsparcia przy 2,800 USD.