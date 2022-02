Komodo (KMD) wzrósł o 5% w ciągu tygodnia – oto dlaczego

Cena Komodo (KMD) wzrosła o 5% w trakcie kryzysu na światowych rynkach i pomimo dzisiejszego spadku jest gotowa na duży wzrost, biorąc pod uwagę ostatnie ruchy cenowe.

Dziś moneta KMD wystrzeliła o ponad 25% w górę, osiągając dzienny szczyt na poziomie 0,657233 USD, po czym wycofała się do ceny 0,478111 USD w momencie pisania tego tekstu.

Przyjrzyjmy się bliżej czynnikom napędzającym wzrost ceny Komodo.

W skrócie, Komodo jest otwartą zdecentralizowaną platformą wielołańcuchową. Jej natywnym tokenem jest KMD.

Zarówno platforma Komodo, jak i moneta KMD zyskują na popularności w przestrzeni kryptowalutowej ze względu na alternatywne podejście Komodo do osiągnięcia interoperacyjności między łańcuchami.

Poniżej przedstawiamy główne powody, które przyczyniły się do obecnej podwyżki kursu KMD.

Jednym z najlepszych i najważniejszych osiągnięć protokołu Komodo w tym roku jest niedawne wsparcie dla 13 odrębnych sieci blockchain na AtomicDEX.

🥁🚨 @AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁 #AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C

AtomicDEX oferuje wsparcie dla sieci kompatybilnych z Ethereum Virtual Machine oraz sieci, które mają wspólny kod źródłowy z Bitcoinem (BTC), takich jak Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) i Bitcoin Cash (BCH).

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.

— LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022