Autor "Rich Dad, Poor Dad" Robert Kiyosaki mówi, że jest gotowy uzupełnić swoje udziały w Bitcoinie, jeśli dalsze spadki wartości benchmarkowej kryptowaluty zabiorą ją do cen w okolicach 20,000 USD.

Autor bestsellerów, który jest jednym z prominentnych zwolenników kryptowalut, powiedział to w poniedziałek, gdy byki walczyły o utrzymanie cen powyżej 34 000 USD.

Jednak Bitcoin spadł do poziomu 33,600 USD w transakcjach intraday, a ostra wyprzedaż nastąpiła po brutalnym tygodniu, w którym wartość flagowej kryptowaluty spadła poniżej kluczowych poziomów wsparcia 40,000 USD i 37,300 USD.

Kiyosaki twierdzi, że świeży spadek, który zintensyfikuje straty, będzie "świetną wiadomością". Według niego, zaoferowałoby to okazję do kupna, którą będzie starał się wykorzystać.

"Twoje zyski są osiągane, kiedy kupujesz, a nie kiedy sprzedajesz" – zasugerował w swoim tweecie "Words of Wisdom".

Amerykański biznesmen i założyciel Rich Global LLC ujawnił, że kupił Bitcoina dwa razy w przeszłości – kiedy kryptowaluta handlowana była w okolicach 6,000 USD, a następnie na poziomie 9,000 USD.

"Kupię więcej, jeśli BTC przetestuje 20 tysięcy USD" – dodał, uderzając w optymistyczne perspektywy dla rynku.

Inwestor tłumaczył wcześniej swoją nieufność do starego systemu finansowego, przewidując krach dla dolara amerykańskiego.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022