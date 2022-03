Liquity rośnie w górę: oto najlepsze miejsca do zakupu LQTY

Po uruchomieniu ulepszonego kontraktu, użytkownicy mogą wycofać swoje LUSD, stablecoiny oparte na dolarze amerykańskim, ze starego kontraktu i ponownie wpłacić je do nowego, aby szybciej przywrócić równowagę. W rezultacie cena Liquity poszybowała w górę – jej wartość wzrosła dziś o 36%.

Ten artykuł zawiera informacje o tym, czym jest Liquity, czy jest to opłacalna inwestycja oraz o tym gdzie najlepiej dokonać zakupu.

Ponieważ LQTY jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić LQTY za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić LQTY już teraz, wykonaj następujące kroki:

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym LQTY.

Liquity to zdecentralizowany protokół pożyczkowy zbudowany na Ethereum. Posiadacze Ether mogą zaciągać pożyczki w formie tokena LQTY z algorytmicznie dostosowanymi opłatami za umorzenie i wydanie pożyczki.

Liquity pobiera jednorazową opłatę za pożyczkę, ustalaną z góry jako procent od pobranej kwoty. Może być ona nawet na poziomie zaledwie 0,5%.

Użytkownicy mogą pożyczać stablecoina LUSD bez odsetek pod zastaw ETH, które wykorzystują jako zabezpieczenie. W ten sposób można uzyskać pożyczkę zabezpieczoną ETH bez żadnych stałych kosztów.

Zaletą Liquity w porównaniu z innymi zdecentralizowanymi protokołami pożyczkowymi jest to, że nie nalicza zmiennych odsetek w okresie pożyczki. Odsetki te mogą się zmieniać w sposób arbitralny i nieprzewidywalny.

Liquity może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Według Tech News Leader, cena Liquity prawie podwoi się w ciągu roku: z obecnych 3,19 USD do 6,09 USD. Przewidują, że za 5 lat Liquity będzie warta 18,49 USD, a za dekadę jej cena wyniesie 116,32 USD.

The improved @LiquityProtocol B.AMM contract is LIVE!

Users can withdraw their LUSD from the old contract and re-deposit it into the new one for faster rebalancing.

Read our analysis of the last $6m liquidations and the way we improved the Backstop AMM🧐👇https://t.co/rASn4eJTbX

— B.Protocol (⊟→⊞) (@bprotocoleth) February 3, 2022