Moneta Monero była w centrum uwagi przez większą część tego roku, gdy rynek kryptowalutowy pozostawał w trendzie bocznym.

W momencie pisania tego tekstu, XRM był notowany na poziomie 282,49 USD, co stanowi wzrost o 3,36% po osiągnięciu maksimum na poziomie 288,82 USD w ciągu ostatnich 24 godzin i następnie wycofaniu się.

Dlaczego jednak moneta zyskuje na wartości? W tym artykule omówimy szczegóły obecnej zwyżki.

Zanim zagłębimy się w to, co wpływa na obecny wzrost ceny Monero, ważne jest, abyśmy najpierw wyjaśnili, czym jest Monero (XRM).

W skrócie, Monero (XRM) jest natywnym tokenem blockchainu Monero, który umożliwia prywatne transakcje przy użyciu zaawansowanej kryptografii. Monero został wprowadzony na rynek w 2014 roku.

Przyjrzyjmy się teraz powodom stojącym za obecnym rajdem.

Jedną z głównych przyczyn gwałtownego wzrostu jest ogłoszenie w poście przez jednego z opiekunów, że przeprowadzą oni aktualizację sieci (Fluorine Fermi), która przyniesie nowe funkcje 16 lipca w bloku na wysokości 2,6 miliona.

Poza tym Monero zwiększy również rozmiar pierścienia (łączna liczba podpisujących podczas transakcji XRM) z 11 do 16, a także zapewni użytkownikom podstawową prywatność.

Dodatkowo, sieć uruchomi również uaktualnioną wersję swojego algorytmu bulletproof, aby obniżyć rozmiar transakcji o 7% w celu poprawy skalowalności przy szybszych i lżejszych transakcjach.

Zgodnie z postem, sieć zmniejszy również czas synchronizacji portfela o około 40%.

Około 16 czerwca pojawi się komunikat o aktualizacjach przed aktualizacją sieci. Użytkownicy będą musieli zaktualizować swoje oprogramowanie przed aktualizacją sieci w dniu 16 lipca.

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022