Najepsze miejsca do zakupu Helium, monety która stale rośnie

Dzisiejsza cena Helium wynosi 33 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 44,7 mln USD. W ciągu ostatniej doby moneta wzrosła o niecałe 3%. Niniejszy artykuł wyjaśnia, czym jest Helium oraz przedstawia najlepsze miejsca do jego zakupu.

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup HNT z Binance już dziś

Helium (HNT) to zdecentralizowana, zasilana blockchainem sieć dla urządzeń Internetu rzeczy (IoT). Zainicjowany w lipcu 2019 roku mainnet Helium pozwala urządzeniom bezprzewodowym o niskiej mocy komunikować się ze sobą i przesyłać dane przez jej sieć węzłów. Występują one w postaci tak zwanych hotspotów, które są połączeniem bezprzewodowej bramy i urządzenia do górnictwa. Użytkownicy, którzy obsługują węzły, wydobywają w ten sposób zasoby i otrzymują nagrody w natywnym tokenie kryptowaluty Helium, HNT. Celem Helium jest przygotowanie komunikacji IoT na przyszłość, identyfikując niedoskonałości w obecnej infrastrukturze począwszy od jej początków w 2013 roku.

Zanim podejmiesz decyzję o zainwestowaniu w Helium lub ostatecznie zrezygnujesz, przeprowadź badania rynku, w tym zapoznaj się z prognozami cenowymi.

Prognoza HNT od Digitalcoin przewiduje, że osiągnie on 50 USD do końca roku. Prognoza ceny HNT na rok 2025 zakłada, że moneta wzrośnie do 90 USD. Gov Capital ma jeszcze bardziej byczą perspektywę długoterminową – według prognozy, HNT osiągnie rekordowy poziom 139,86 USD w listopadzie 2022 roku.

With our @senetco #LoRaWAN roaming partnership, companies using the Senet Network have increased coverage from 150,000 Hotspots, in turn increasing $HNT data transfer rewards for Hotspots.

Today, we announced a combined US coverage map 🗺️! Check it out: https://t.co/GxkVQ6yp8X. pic.twitter.com/hQCyMXCoT7

— Helium🎈 (@helium) December 15, 2021