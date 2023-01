Najlepsze altcoiny na rok 2023, które mogą przynieść Ci fortunę

Najlepsze altcoiny często przynoszą inwestorom szalone zyski. Aby jak najlepiej wykorzystać potencjał zwrotu, zawsze warto kupować altcoiny na ich najwcześniejszych etapach; jednak istnieją również pewne altcoiny o ugruntowanej pozycji, które wyglądają na świetne inwestycje w nadchodzących latach.

Oto pięć najlepszych altcoinów na rok 2023:

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) XRP (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade to pierwsza arkada gier kierowana przez społeczność, czyniąca MCADE najlepszym alcoinem na rok 2023. Platforma ta oferuje zarówno swobodną, jak i rywalizacyjną rozgrywkę, umożliwiając graczom zdobywanie nagród w postaci kryptowalut, grając w różne tytuły w stylu arkadowym.

Zbudowany na blockchainie Ethereum Metacade zapewnia zaawansowaną mechanikę Play2Earn (P2E). Gracze mają większą kontrolę nad swoimi grami i mogą głosować na nowe gry zaprojektowane dla Metacade za pośrednictwem programu Metagrants. Poprzez program Metagrants, w ramach którego nagradzani będą twórcy gier zgłaszający społeczności Metacade najpopularniejsze pomysły na gry, mają zostać przyznane pierwsze środki w drugiej połowie 2023 roku.

Metacade oferuje dodatkowe korzyści dla użytkownika i różne sposoby zarabiania krypto-dochodu na platformie. Funkcja Work2Earn pomoże społeczności Metacade rozpocząć karierę w Web3, ponieważ gracze mogą tam uzyskać dostęp do możliwości pracy u partnerów Metacade w zakresie krótkoterminowych zleceń i niezależnych stanowisk.

Gracze mogą również uzyskać dostęp do nowych tytułów, zanim zostaną one oficjalnie wprowadzone na rynek, dzięki rolom beta-testerów platformy. Społeczność może przekazywać informacje zwrotne twórcom gier podczas grania w nowe tytuły, odkrywania i zgłaszania wszelkich błędów, które wymagają naprawy przed premierą.

Funkcja Create2Earn Metacade nagradza członków społeczności za dostarczanie użytecznych wskazówek innym użytkownikom. Nagrody te są przyznawane za publikowanie recenzji gier, udostępnianie GameFi alfa i interakcje z innymi użytkownikami, ponieważ Metacade ma z czasem stać się głównym centrum dla graczy blockchain.

Dlaczego warto kupić MCADE?

Token MCADE niedawno uruchomił swoją presale, która odniosła duży sukces. Podczas początku presale Metacade sprzedano 230 milionów tokenów, które zebrały fundusze o wartości 2.1 milionów dolarów na budowę platformy Metacade.

Metacade może stać się jedną z najczęściej używanych platform GameFi, z długoterminową prognozą ceny powyżej 1 USD – to 50-krotny wzrost od końca presale. Wcześni inwestorzy mogą dzięki niemu osiągnąć duże zyski, dlatego jest to altcoin numer jeden na rok 2023 i później.

>>> Możesz uczestniczyć w presale Metacade tutaj <<<

2. Litecoin (LTC)

Drugim najlepszym altcoinem na rok 2023 jest Litecoin – kryptowaluta stworzona jako fork Bitcoina. Jest on często określany jako „srebro w stosunku do złota Bitcoina”, zapewniając wiele takich samych funkcji, ale z ulepszoną skalowalnością.

Litecoin może osiągnąć ostateczność bloku w 3,5 minuty – to znacznie szybciej niż dziesięć minut, które potrzebuje na to Bitcoin. Projekt ten określa się jako druga najpopularniejsza czysta kryptowaluta, ponieważ jego podstawową funkcją jest wysyłanie pieniędzy przez Internet za pomocą bezpiecznego, przejrzystego i ostrożnego blockchaina.

W przeciwieństwie do innych blockchainów, Litecoin nie obsługuje rozwoju zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Zamiast tego token LTC koncentruje się wyłącznie na byciu środkiem wymiany dla osób fizycznych i handlowców na całym świecie.

Ponad 2000 sklepów i innych detalistów akceptuje płatności LTC, ponieważ jest to niezawodna metoda przetwarzania transakcji peer-to-peer od momentu jej powstania w 2011 roku. Litecoin jest jedną z oryginalnych kryptowalut, powstałą zaledwie 2 lata po tym, jak blok Genesis Bitcoina został zaminowany.

Dlaczego warto kupić LTC?

Trzon zespołu stojącego za projektem Litecoin to doświadczeni programiści z wybitnymi karierami, a jego założycielem jest Charlie Lee. Zespół kontynuuje budowanie ekosystemu Litecoin w celu uczynienia LTC alternatywną metodą płatności dla BTC, która jest lepiej dostosowana do codziennego użytku.

Mimblewimble Extension Block (MWEB) został uruchomiony w sieci Litecoin na początku 2022 roku i był reklamowany jako największa aktualizacja blockchain od czasu jego pierwszego uruchomienia. Aktualizacja ta poprawia skalowalność Litecoin i może pomóc LTC stać się kryptowalutą podobną do gotówki.

Cena LTC wynosi obecnie 62,59 USD. Jego najwyższy w historii poziom wynosił ponad 400 USD, a z czasem może przekroczyć nawet 1000 USD. Na obecnym poziomie cenowym LTC jest jednym z najlepszych altcoinów na rok 2023, ponieważ jest obiecujący dla przyszłości zdecentralizowanych finansów (DeFi).

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox jest trzecim najlepszym altcoinem na 2023 rok. Projekt ten jest grą metaverse z otwartym światem, która pozwala użytkownikom budować własne doświadczenia w grach. Gracze mogą tam kupować, sprzedawać i tworzyć zasoby cyfrowe, na których można następnie zarabiać w świecie gry The Sandbox.

Projekt ten traktuje priorytetowo zawartość generowaną przez użytkowników ( UGC ) jako podstawę gry. Umożliwiając użytkownikom tworzenie własnych gier w The Sandbox, zakres i skala wirtualnego krajobrazu stale ewoluują. Użytkownicy mogą eksplorować ten krajobraz i uczestniczyć w różnych rozrywkach, a także zdobywać tokeny krypto w grach P2E stworzonych przez innych użytkowników.

The Sandbox zapewnia zestaw narzędzi umożliwiający użytkownikom tworzenie gier z konfigurowalnymi zestawami reguł. Dzięki temu każdy może zostać twórcą gier z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w programowaniu, co z czasem może pomóc w zwiększeniu ogólnego poziomu innowacji w GameFi.

Wszystkie gry można wybijać jako NFT i sprzedawać na rynku platformy za pomocą tokenów SAND. SAND można również wykorzystać do zakupu innych zasobów gier, takich jak ulepszenia postaci i inne unikalne przedmioty. Poziom możliwości dostosowywania, jaki gracze mogą uzyskać podczas gry w The Sandbox, jest głównym powodem jego popularności.

Dlaczego warto kupić SAND?

The Sandbox to jedna z najczęściej używanych gier blockchain, a token SAND regularnie jest najlepszym projektem Metaverse pod względem kapitalizacji rynkowej. Rozgrywkę na tej platformie porównano do Minecrafta, najczęściej kupowanej gry komputerowej wszechczasów.

Popularność UGC jako funkcji rozgrywki znajduje odzwierciedlenie we wczesnych sukcesach The Sandbox. Z biegiem czasu projekt ten ma się rozwijać, ponieważ szerszy sektor GameFi staje się coraz bardziej popularny wśród głównych użytkowników.

SAND jest obecnie wart 0,40 USD, co oznacza spadek z rekordowego poziomu 7,50 USD. Token ten ma jednak potencjał znacznego wzrostu wartości w czasie, co czyni go jednym z najlepszych altcoinów na 2023 rok.

4. XRP (XRP)

Czwartym najlepszym altcoinem na rok 2023 jest XRP – zdecentralizowana kryptowaluta, która może zapewnić natychmiastową płynność rozliczeń międzynarodowych. Ripple , firma macierzysta kryptowaluty XRP, nawiązała duże partnerstwa z instytucjami finansowymi w celu opracowania rozwiązań dla globalnych transakcji wykorzystujących zasoby cyfrowe na różne sposoby.

Token XRP może ułatwić niemal natychmiastowe transakcje globalne przy prawie zerowych kosztach dla nadawcy. Stanowi to znaczną poprawę w stosunku do tradycyjnego finansowania, które zwykle zajmuje kilka dni na potwierdzenie płatności transgranicznych i pobiera premię za przetwarzanie dużych transakcji.

Z tego powodu XRP i inne aktywa cyfrowe mogą rozsądnie poprawić poziom wydajności tradycyjnych operacji finansowych. Jest to narzędzie obiecane przez Ripple, które jest podstawą jego partnerstwa z głównymi instytucjami, takimi jak JP Morgan, Santander i Bank of England.

Dlaczego warto kupić XRP?

XRP jest przedmiotem długotrwałej sprawy sądowej z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Sprawa przeciwko XRP ma na celu udowodnienie, że token ten jest zabezpieczeniem, a nie kryptowalutą; jednak powszechnie oczekuje się, że XRP wygra sprawę i uzyska zgodę organów regulacyjnych jako kryptowaluta.

Cena XRP prawdopodobnie została zatrzymana podczas hossy w 2021 r. ze względu na toczącą się sprawę z SEC. XRP do dziś pozostaje w pierwszej dziesiątce kryptowalut, a podczas bessy ma kapitalizację rynkową wynoszącą prawie 20 miliardów dolarów.

Oczekuje się, że sprawa SEC zakończy się w 2023 r., a XRP stanie się legalną kryptowalutą w oczach amerykańskich prokuratorów. Po tym momencie wartość XRP może gwałtownie wzrosnąć, co czyni go jednym z najlepszych altcoinów na rok 2023.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink to piąty najlepszy altcoin w 2023 roku. Jest to wielołańcuchowy oracle, który rejestruje dane z wielu łańcuchów bloków, umożliwiając bezpieczną interoperacyjność między różnymi sieciami i pomagając dApps w udostępnianiu i wykorzystywaniu danych z różnych źródeł poza łańcuchem.

Protokół ten umożliwia odczytywanie i wdrażanie inteligentnych kontraktów w różnych ekosystemach łańcucha bloków oraz przechowywanie danych poza łańcuchem w przejrzystej, automatycznie aktualizowanej wyroczni zbudowanej na łańcuchu. Oracle może służyć do natychmiastowego udostępniania danych, które mogą być używane z różnymi aplikacjami, takimi jak zdecentralizowane giełdy (DEX) i inne.

Dane poza łańcuchem zarejestrowane w ChainLink pozwalają programistom wykorzystać więcej informacji w inteligentnych umowach i zwiększyć złożoność dApps. ChainLink to jedno z najczęściej używanych rozwiązań oracle, świadczące usługi dla głównych platform krypto, w tym Aave i Huobi.

Dlaczego warto kupić LINK?

LINK to natywny token dla ekosystemu ChainLink. Token ten reprezentuje udział w protokole, ponieważ inwestorzy mogą kupić token jako inwestycję, magazyn wartości lub wysyłać pieniądze na cały świat na wielu różnych blockchainów.

ChainLink planuje również wprowadzenie stakingu dla tokena LINK, co zwiększy jego użyteczność w przyszłości. Usługa stakingu zapewni walidatorom pasywne nagrody za zabezpieczenie infrastruktury sieciowej.

LINK jest obecnie wyceniony na 5,71 USD, z rekordową ceną wynoszącą ponad 50 USD. Oczekuje się, że token ten odzyska swoje poprzednie maksima i przyniesie znaczne zyski w nadchodzących latach. Z tego powodu jest to jeden z najlepszych altcoinów na 2023 rok na obecnym poziomie cenowym.

Metacade: Najlepszy altcoin na 2023 rok

Metacade to bez wątpienia najlepszy altcoin na 2023 rok. Po szybkiej sprzedaży 140 mln tokenów MCADE podczas rundy beta, oczekuje się, że token MCADE będzie wyprzedawany w każdej fazie presale. Podczas tego wydarzenia cena MCADE wzrośnie z 0,008 USD do 0,02 USD za token, co daje inwestorom ograniczony czas na zaangażowanie się przy obecnej cenie $0,01.

Projekt ten oferuje unikalne funkcje dla użytkowników Web3 i wiele różnych metod zarabiania na dochodach wypłacanych w krypto. Metacade ma potencjał, aby stać się jedną z największych platform GameFi, więc zainteresowani inwestorzy powinni szybko zdobyć ten najlepszy altcoin na 2023 rok, zanim presale się wyprzeda.

Możesz kupić krypto monety z tej listy na eToro tutaj .