Najlepsze kryptowaluty do kupienia przed końcem 2022 roku

Rok 2021 był postrzegany jako jeden z najlepszych lat dla aktywów kryptowalutowych. Wiele monet zyskało w tym roku na popularności i istniała nadzieja, że trend ten utrzyma się również w 2022 roku. Jednak rynek uległ pewnej stagnacji i stracił część impetu, który widzieliśmy pod koniec 2021 roku. Niemniej jednak rok 2022 wciąż może okazać się wielkim rokiem dla inwestycji w kryptowaluty. Oto dlaczego:

Ogólne ryzyko związane z innymi aktywami, w tym akcjami, jest obecnie bardzo wysokie.

W 2022 roku kryptowaluty prawdopodobnie znacznie przewyższą tradycyjne aktywa.

Rynek kryptowalut nieznacznie się obniżył i powinien być idealny do inwestowania w wartość.

Jeśli więc myślisz o dodaniu do swojego portfela w nadchodzących miesiącach kilku aktywów kryptowalutowych, oto 3 monety, które warto rozważyć.

Ethereum (ETH)

W ciągu ostatnich kilku miesięcy z Ethereum (ETH) wydarzyło się wiele pozytywnych rzeczy. Łańcuch zmierza w kierunku potwierdzenia konsensusu stawki, który pomoże zwiększyć skalowalność i wydajność.

Oczekuje się również, że Ethereum odnotuje w tym roku rekordowe przychody, ponieważ coraz więcej aplikacji DAPP kieruje się w stronę jego ekosystemu. Biorąc pod uwagę, że ETH spadł dość znacznie od swoich maksimów z 2021 roku, może to być bardzo dobry zakup.

STEPN (GMT)

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nadzieje na powstanie metaverse były dość znaczące. Rok 2022 jest postrzegany jako przełomowy dla tokenów metaverse, dlatego nie będzie niespodzianką, jeśli monety takie jak STEPN (GMT) zanotują wzrost. Chociaż jest wiele innych metaverse, które warto obserwować, ten projekt jest bardzo obiecujący.

Shiba Inu (SHIB)