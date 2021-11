Najlepsze miejsca do zakupu stale rosnącej kryptowaluty LUNA

Terra (LUNA) łączy w sobie odporność Bitcoina na cenzurę ze stabilnością cen i szerokim zastosowaniem walut fiat oraz oferuje szybkie i przystępne rozliczenia. Jeśli interesują Cię unikalne cechy to trafiłeś na właściwy artykuł.

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Terra to protokół blockchain, który wykorzystuje stablecoiny powiązane z fiatem do zasilania stabilnych cenowo globalnych systemów płatności. Od września 2021 roku oferuje stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim, południowokoreańskim wonem, mongolskim tugrikiem i zestawem walut Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także zamierza wprowadzić dodatkowe warianty.

Natywny token Terra, LUNA jest używany do stabilizacji ceny stablecoinów protokołu. Posiadacze LUNA są również w stanie zgłaszać i głosować nad propozycjami dotyczącymi zarządzania, nadając mu funkcjonalność tokena zarządzającego.

Terra (LUNA) może być wielkim beneficjentem, ponieważ stablecoiny zyskują na znaczeniu w świecie kryptowalut. Ten token ma również dość dużą kapitalizację rynkową.

Coin Quora przewiduje, że jeśli ten byczy trend się utrzyma, Terra osiągnie 100 USD do końca 2022 roku. W pierwszej połowie tego roku ma bowiem odnotować dynamiczny wzrost do poziomu 122 USD. Po tym czasie wzrost będzie się zmniejszał, ale nie należy się spodziewać większych spadków.

Obecnie LUNA jest notowana w okolicach 53 USD. Biorąc pod uwagę nadchodzące plany i partnerstwa, prognoza 100 USD za jeden token LUNA może być realistyczna. W 2023 roku Coin Quora prognozuje, że cena osiągnie poziom 150 USD.

