Near Protocol (NEAR) rośnie o ponad 8%: oto dlaczego

Cena NEAR wzrosła o ponad 8% i nadal jest na plusie. Obecnie kurs wynosi 17,46 USD, po tym jak w ciągu ostatnich 24 godzin spadł z najwyższego poziomu 17,90 USD.

Dlaczego jednak cena NEAR gwałtownie zwyżkuje? W tym artykule zajmiemy się przyczynami tego wzrostu.

Dlaczego cena NEAR rośnie w górę?

Zanim zagłębimy się w obecny trend wzrostowy, należy najpierw wyjaśnić, czym jest NEAR i Near Protocol.

W skrócie, Near Protocol jest zbudowanym przez społeczność blockchainem z zaawansowaną operacyjnością sieci i większą szybkością transakcji, a NEAR jest jego natywnym tokenem.

Przejdźmy teraz do powodów, które stoją za byczym trendem.

Istnieje wiele powodów, które spowodowały obecny wzrost cen i sprawiły, że moneta znalazła się w centrum uwagi. Dwa główne powody to niedawna runda finansowa o wartości 4,5 miliona dolarów przeprowadzona przez Trisolaris oraz zwiększone zainteresowanie altcoinami wśród inwestorów kryptowalutowych.

4,5 miliona dolarów w rundzie funduszowej Trisolaris

Jednym z głównych powodów wzrostu cen jest niedawna wiadomość, że Trisolaris, zdecentralizowana giełda Near Protocol, zdołała zebrać 4,5 miliona dolarów w swojej ostatniej rundzie funduszy. Finansowanie zostało poprowadzone przez Electric Capital we współpracy z Dragonfly Capital, Ethereal Venture, Leminscap i Jump Crypto.

Giełda zamierza wykorzystać nowy kapitał w celu zwiększenia i rozszerzenia całkowitej płynności na platformie, a także zatrudnić więcej osób w celu ustanowienia cross-chain swapów z tokenem.

PPoza tym, token jest szeroko deponowany na giełdzie. Jednakże, wiadomości wydają się faworyzować Wrapped Near (WNEAR), zaszyfrowaną formę tokena, która jest używana do handlu na Trisolaris, bardziej niż NEAR.

NEAR osiągnął rekordowy poziom po uzyskaniu 150 milionów dolarów w poprzedniej rundzie finansowania, która była prowadzona przez Three-Arrow Capital i inne duże fundusze kryptowalutowe, takie jak Alameda, Dragonfly i a16z w styczniu.

Zwiększone zainteresowanie inwestorów altcoinami

NEAR skorzystał również w dużym stopniu z rosnącego zainteresowania altcoinami, zwłaszcza w sezonie na altcoiny, w którym większość z nich odnotowała znaczne ruchy cenowe w górę.