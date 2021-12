Kryptowaluty odnotowały zdumiewający wzrost instytucjonalny w 2021 roku, ale Noelle Acheson z Genesis uważa, że ich adopcja przyspieszy w przyszłym roku

Noelle Acheson, szefowa działu Market Insights w Genesis Global Trading, spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nastąpi kontynuacja wzrostu instytucjonalnego w przestrzeni kryptowalutowej.

Powiedziała to w rozmowie z Joe Kernenem podczas wywiadu w programie CNBC „Squawk Box”.

Poproszona o prognozę tego, co jej zdaniem wydarzy się w przestrzeni kryptowalutowej w przyszłym roku – czy będzie to ostateczne zatwierdzenie przez SEC punktowego funduszu ETF-u Bitcoina, główne działania regulacyjne z całego świata, czy też adopcja instytucjonalna – stwierdziła, że nikt na pewno nie wie (co się stanie).

Jednakże, powiedziała, że rok 2021 był bardzo "interesujący" i że branża spodziewa się kontynuacji wzrostu instytucjonalnego.

"Widzimy silne oznaki tego przyspieszenia w ciągu następnego roku" – powiedziała, dodając, że mogą to być bezpośrednie inwestycje w kryptowaluty lub poprzez inwestycje w firmy budujące infrastrukturę rynku kryptowalutowego.

Acheson twierdzi, że przestrzeń kryptowalutowa ma 65 jednorożców, czyli firm startupowych, których wycena rynkowa przekracza 1 miliard dolarów. Zauważyła, że tylko w 2021 roku 40 firm kryptowalutowych osiągnęło status jednorożca, a średnio trzy nowe firmy osiągają wycenę miliarda dolarów każdego miesiąca.

Według niej, taki zdumiewający wzrost może jedynie prowadzić do większego zainteresowania kryptowalutami [i technologią blockchain]. Mówi, że wzrost ten prawdopodobnie przyspieszy zainteresowanie nawet w miarę napływu większej ilości pieniędzy do branży.

Acheson mówił również o zainteresowaniu instytucjonalnym i dostrzeganiu tego, w jaki sposób menedżerowie inwestycyjni decydują się na dywersyfikację w kryptowaluty.

Były dyrektor zarządzający ds. badań w Coindesk powiedział CNBC, że w zeszłym roku więcej instytucji włączyło kryptowaluty do swoich portfolio, ale bardziej interesujący był ruch wielu z nich w kierunku aktywów cyfrowych poza dwoma głównymi jakimi są Bitcoin i Ethereum.

Zauważa ona, że dojrzałość rynku oferuje obecnie inwestorom możliwość wyboru, co sprawiło, że inwestorzy coraz częściej wybierają ryzykowne, ale potencjalnie przynoszące wyższe zyski altcoiny.

Są to tokeny, które reprezentują nowe osiągnięcia technologiczne w przestrzeni kryptowalutowej, które, choć nie wymieniła, obejmują zdecentralizowane finanse (DeFi) i tokeny niezbywalne (NFT). Metaverse i Web 3.0 tokeny również zyskują wiele uwagi w 2022 roku.

Acheson mówiła również o wydobywaniu Bitcoinów i chińskiej blokadzie, która spowodowała ucieczkę górników do innych regionów, z których wielu przeniosło się do USA. Według niej było to duże wydarzenie, ale dodaje, że mogło to być korzystne dla górników Bitcoina pod względem dostępu do finansowania.

"One of the big developments over the past 12 months was the migration of #bitcoin mining from China. A lot of that went to the United States," says @NoelleInMadrid. "Even more significantly for the bitcoin market directly is the access this gives bitcoin miners to financing." pic.twitter.com/DqvjoKrxf0

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 28, 2021