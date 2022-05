Szerszy rynek kryptowalut rozpoczął maj od nieco rozczarowującej noty. Niektóre z głównych monet, takie jak Bitcoin i Ethereum, gwałtownie spadły po kwietniowych wzrostach. Choć jest to niepokojące, oznacza to również, że istnieje dobra okazja do kupna przyzwoitych dipów. Oto dlaczego:

Pomimo powolnego startu w 2022 roku, nadal oczekuje się, że branża kryptowalutowa będzie przewyższać inne klasy aktywów.

Długoterminowe perspektywy kryptowalut pozostają pozytywne, nawet pomimo ostatnich utrudnień.

Biorąc pod uwagę ceny, nigdy nie było lepszego momentu na zakup kryptowalut niż teraz.

Tak więc, jeśli patrzysz na majowy dip i zastanawiasz się, gdzie ulokować swoje pieniądze, oto 3 monety, które warto teraz kupić.

Solana (SOL)

Solana (SOL) jest często uznawana za jeden z najbardziej ekscytujących projektów kryptowalutowych na rynku. Jednak rok 2022 nie przyniósł wielu sukcesów dla tego altcoina. Zamiast tego SOL odnotował znaczne i konsekwentne straty.

SOL jest teraz notowana na najniższych poziomach w tym roku, a to stanowi doskonałą okazję dla inwestorów do jej zakupu. W rzeczywistości Solana ma realistyczną szansę na 3- lub więcej krotny wzrost w tym roku. Obecny spadek jest jedynie krótkoterminowy.

Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) to moneta, której nie poświęca się tyle uwagi, na ile zasługuje. Projekt ten rósł dość stabilnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jednak, podobnie jak wiele innych altcoinów, pozostaje w trendzie spadkowym z powodu powolnej poprawy nastrojów inwestorów na rynku. Jednak gdy rynek kryptowalut odbije się od dna, ATOM będzie jednym z największych zyskujących.

Waves (WAVES)