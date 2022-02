Oto dlaczego cena Solany wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia

Token Solana (SOL) przez większą część stycznia spadał w dół, ponieważ jego sieć borykała się z poważnymi problemami związanymi z przeciążeniem sieci. Jednak po rozwiązaniu ostatniego problemu z zatorami, cena SOL wzrastała w ciągu ostatnich sześciu dni.

SOL kosztuje dziś około 108,86 USD, co oznacza kolejny wzrost o 3,26% po tym, jak odnotował wczorajszą zwyżkę o 14,68%.

Dzisiejszy zakres handlowy waha się między najwyższym poziomem 112,98 USD i najniższym 104,50 USD.

Oprócz tego, że nie ma już problemów z zatorami, co tak naprawdę sprawia, że moneta SOL rośnie w takim tempie? Zobaczmy, o co chodzi w tym szumie.

Zanim zagłębimy się w to, co stoi za obecną hossą Solany, ważne jest, aby pamiętać, że jest ona zdecentralizowanym projektem open-source, który głównie wykorzystuje technologię blockchain w celu zapewnienia rozwiązań dla zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Obecny rajd cenowy Solany jest w dużym stopniu przypisywany niedawnemu notowaniu dwóch tokenów o niskiej kapitalizacji projektów opartych na Solanie na Coinbase, wiodącej giełdzie kryptowalutowej z siedzibą w USA.

Zgodnie z wcześniejszym raportem CoinDesk, Coinbase rozpoczął już przyjmowanie przelewów przychodzących dwóch tokenów ekosystemu Solana, Orca (ORCA) i Bonfida (FIDA).

Raport Coindesk został potwierdzony po tym, jak Coinbase dokonał ujawnienia tego poprzez wpis na Twitterze 31 stycznia.

Inbound transfers for Bonfida (FIDA) and Orca (ORCA) are now available on @Coinbase and @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. Trading is not enabled at this time. Trading will begin on or after 9AM PT on Tuesday, February 1, if liquidity conditions are met. pic.twitter.com/0dtwx0CcgD

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) January 31, 2022