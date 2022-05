Oto dlaczego Kyber Network Crystal wzrósł dziś o 24%

Rynek kryptowalut zakończy tydzień na plusie po zwiększeniu swojej wartości o ponad 2% w ciągu ostatnich 24 godzin.

W ciągu ostatnich 24 godzin wartość całego rynku kryptowalut wzrosła o ponad 2%. W chwili obecnej jego całkowita kapitalizacja wynosi ponad 1,26 biliona dolarów.

Bitcoin ponownie notowany jest powyżej 30,000 USD, po tym jak przez większość tygodnia znajdował się poniżej tego progu. Ethereum druga co do wielkości kryptowaluta na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, jest ponownie notowana na poziomie 2000 USD po wzroście o ponad 2% w ciągu ostatnich kilku godzin.

KNC, natywny token Kyber Network Crystal, osiąga najlepsze wyniki wśród 100 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. W ciągu ostatniej doby, KNC zwiększył swoją wartość o ponad 24%.

Głównym katalizatorem tego trwającego rajdu jest uruchomienie kampanii polecającej KyberSwap. Zespół Kyber Network ogłosił w piątek za pośrednictwem Twittera, że rozda szczęśliwym zwycięzcom tokeny KNC o wartości 2000 USD.

Zespół poinformował, że dziesięciu losowo wybranych zwycięzców otrzyma 200 USD w nagrodach w postaci $KNC.

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022