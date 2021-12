Oto gdzie kupić JasmyCoin, walutę sieci Jasmy

JasmyCoin (JASMY) to kryptowaluta o szerokiej gamie zastosowań, która wkrótce przebije poziom 0,1 USD po dodaniu 43% do swojej wartości w mniej niż jeden dzień. Ten artykuł wyjaśnia czym jest JASMY, czy jest to dobra inwestycja i gdzie znajdują się najlepsze miejsca do jego zakupu.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić JasmyCoin

Ponieważ JASMY jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić JASMY za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić JASMY już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na JASMY

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym JASMY.

Czym jest JasmyCoin?

JasmyCoin to token oparty na standardzie ERC 20, który firmy i osoby mogą wykorzystać do transferu tokenów za pomocą urządzeń cyfrowych jako zapłatę za usługi lub dowód wymiany wartości. Nie ma ograniczeń co do liczby podmiotów, które mogą go przekazywać, co czyni go odpowiednim do wielu różnych celów.

Podstawowym przeznaczeniem tokena JASMY jest płatność za dane osobowe z urządzeń IoT. Obecnie jest to jedyna ważna waluta w sieci Jasmy. W miarę jak coraz więcej organizacji zwraca się ku Jasmy, popyt na natywne tokeny będzie rósł..

Czy warto dziś kupić JasmyCoin?

Ostatnie wzrosty JasmyCoin były wspaniałe, ale mogą być łatwo odwrócone. Nigdy nie inwestuj w ten zmienny aktyw więcej, niż jesteś gotów stracić.

Prognoza cenowa JasmyCoin

Digital Coin Price ma byczą perspektywę co do JasmyCoin. Przewidują, że w przyszłym roku będzie on notowany po 0,15 USD. Za 2 lata jego cena osiągnie 0,22 USD. W 2024 roku będzie warta aż 0,23 USD, a w 2025 roku jego cena spadnie do 0,22 USD. Jednak już za 5 lat będzie można ją kupić za 0,29 USD.

JasmyCoin w mediach społecznościowych