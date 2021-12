Być może teraz handluje się nim za ułamek centa, ale MultiFarmCapital jest obiecujący. Natywny token eksperymentalnego protokołu yield farmingu i podziału zysków jest dziś największym wygranym. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym jest MFC i gdzie kupić MultiFarmCapital już dziś.

Ponieważ MFC jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić MFC za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić MFC już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym MFC.

Multi-Farm Capital to eksperymentalny protokół yield farmingu i podziału zysków opracowany i uruchomiony na blockchainie Ethereum. Opłaty transakcyjne z handlu są zbierane w skarbcu, który jest następnie wykorzystywany do yield farmingu na wielu innych blockchainach. Odbywa się to w celu zmniejszenia opłat za gaz. Uzyskane profity są następnie wykorzystywane do odkupu $MFC w celu zwiększenia wyceny. Oprócz tego posiadacze otrzymują procent opłat transakcyjnych w tokenach $MFC.

MFC został dodany do CoinMarketCap mniej niż trzy miesiące temu. Oczekuje się, że zarówno jego cena, jak i kapitalizacja rynkowa będą bardzo zmienne, a handlowcy powinni być niezwykle ostrożni, jeśli zdecydują się zainwestować w MFC. Możliwe jest, że ta moneta pójdzie dramatycznie w górę, ale równie prawdopodobne jest, że spadnie.

Token pozostał poza radarem większości głównych analityków. Prognozy, które istnieją, są zbyt niedźwiedzie. Na przykład, Price Prediction przewiduje, że średnia cena MFC może spaść do 0,00000006 USD do końca tego roku. Obecnie cena ta wynosi 0,000001 USD. Digital Coin Price prognozuje spadek do 0,00000019 USD w tym samym odstępie czasu.

Website update 🚀

Graphics are implemented in front- and backend.

Finishing up integration of all wallets and farms now.

Marketing update 🚀

We are working with a professional marketing firm, the campaign is starting soon. Strategy of the campaign will be revealed tomorrow 👀 pic.twitter.com/0ZHVdyPk4Y

— MultiFarmCapital (@MultiFarmCap_) December 6, 2021