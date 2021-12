Oto gdzie kupić Polkadot, protokół Web 3.0

Polkadot jest dziesiątą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej. Dzisiaj jej wartość wynosi 31,47 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 1,75 mld USD. Polkadot jest jednym z największych dzisiejszych beneficjentów ze wzrostem wartości o 7,33% w ciągu doby. Jeśli jesteś zainteresowany unikalnymi funkcjami i chcesz wiedzieć więcej o Polkadot, to trafiłeś na właściwy artykuł.

Polkadot jest protokołem wielołańcuchowym o otwartym kodzie źródłowym, który łączy i zabezpiecza sieć wyspecjalizowanych blockchainów, ułatwiając międzyłańcuchowy transfer dowolnych danych lub typów aktywów, umożliwiając tym samym interoperacyjność blockchainów między sobą. Polkadot został zaprojektowany, aby zapewnić podstawy dla zdecentralizowanego internetu blockchainów, znanego również jako Web3.

Polkadot jest znany jako metaprotokół warstwy 0, ponieważ stanowi podstawę i opisuje format dla sieci blockchainów warstwy 1, znanych jako parachainy (łańcuchy równoległe). Jako metaprotokół, Polkadot jest również w stanie autonomicznie i bez ograniczeń aktualizować swoją własną bazę kodów poprzez zarządzanie on-chain zgodnie z wolą społeczności posiadaczy tokenów.

Polkadot stanowi podstawę do wspierania zdecentralizowanej sieci, kontrolowanej przez jej użytkowników, oraz do uproszczenia tworzenia nowych aplikacji, instytucji i usług.

Nigdy nie podejmuj decyzji inwestycyjnych lekkomyślnie. Zapoznaj się z analizami i prognozami cenowymi, a wszelkie rekomendacje traktuj z przymrużeniem oka.

Prognoza ceny monety DOT od Wallet Investor była niedźwiedzia na krótką metę, przewidując, że cena może wynieść średnio 25,73 USD na początku 2022 roku. Najwyraźniej byli w błędzie. Patrząc dalej w przyszłość, przewidywali, że cena wzrośnie do 51,4 USD do końca 2022 roku i 129 USD do końca 2025 roku.

Prognoza DigitalCoin szacowała, że cena monety może wynieść średnio 41,7 USD w 2022 roku i wzrosnąć do 43,6 USD w 2023 roku oraz 52 USD w 2025 roku. Do 2028 roku DigitalCoin przewidział, że DOT może być sprzedawany po średniej cenie 114 USD ze szczytem na poziomie 119 USD.

