FORTH jest oparty na nowatorskim założeniu. Natywna moneta Ampleforth (AMPL) jest wyjątkowa w tym, że liczba AMPL, które posiadasz, może się zmieniać każdego dnia.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, który przedstawi Ci również najlepsze miejsca do zakupu FORTH.

Ponieważ FORTH jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić FORTH za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić FORTH już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym FORTH.

Posiadacze FORTH mogą głosować nad proponowanymi zmianami w protokole Ampleforth lub przekazać swoje głosy przedstawicielom, którzy głosują w ich imieniu. AMPL jest kryptowalutą podobną do Bitcoina, ale z pewną różnicą, bowiem podaż zmienia się codziennie.

Protokół AMPL automatycznie dostosowuje podaż w odpowiedzi na popyt. Gdy cena jest wysoka, saldo portfela wzrasta. Kiedy cena jest niska, saldo portfela maleje.

Korekty podaży są stosowane uniwersalnie i proporcjonalnie do salda każdego portfela. Oznacza to, że Twój procentowy udział w sieci pozostaje stały.

Według twórców AMPL, dzisiejsze kryptowaluty nie są bezpiecznie skorelowane. Unikalne bodźce firmy AMPL pozwalają jej oddzielić się od wzorca cenowego Bitcoina. Zmniejsza to ryzyko systematyczne poprzez dodanie różnorodności do jednorodnego ekosystemu.

Token może być opłacalną inwestycją dzięki unikalnej przesłance, na której jest zbudowany. Jednak zbadaj rynek i przeczytaj co najmniej kilka prognoz cenowych przed podjęciem inwestycji.

Według Wallet Investor, osoby szukające wirtualnych walut z dobrym zwrotem mogą uznać FORTH za złą opcję, ponieważ ich obecna inwestycja może ulec dewaluacji w przyszłości.

Up to Brain nie zgadza się z tą opinią. Według ekspertów, cena wzrośnie do 31 USD do końca 2023 roku, wzrastając z obecnych 7,80 USD w momencie pisania tego tekstu. Do końca 2024 roku token prawdopodobnie osiągnie 46 USD.

⚡️#FORTH's 12h chart continuing with MAJOR STRENGTH towards the target at $15.77 and technically, has MORE to go! $FORTH is in position to climb over 36% more to reach this target and looks to be in the process of doing so now! #AmpleForthGovernanceToken may continue on this run! pic.twitter.com/sqGB2FFwps

— Crypto Lisa (@CryptoMonaL) February 3, 2022