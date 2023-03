Ponad 10 najlepszych kryptowalut do zainwestowania już teraz — Jakie kryptowaluty warto kupić już dziś, aby uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji w 2023 roku i później

Teraz jest niesamowity czas na inwestowanie w kryptowaluty, gdyż wielu analityków twierdzi, że rynek bossy jest już za nami, a rynek krypto jest na drodze do kolejnej hossy. To powiedziawszy, identyfikacja najlepszych projektów może być trudna, dlatego też przydatne może okazać się uważne obserwowanie nastrojów inteligentnych inwestorów, aby zrozumieć, gdzie leżą takie możliwości.

Jakie są najlepsze kryptowaluty, które oferują inwestorom największe zyski?

Jest kilka czynników, które odgrywają rolę w potencjalnym sukcesie danego projektu krypto i nie ma żadnej wątpliwości, że użyteczność jego tokena i siła społeczności mają kluczowe znaczenie dla silnych perspektyw.

Mając to na uwadze, oto niektóre projekty, które zdaniem ekspertów mogą przynieść pozytywny wzrost cen w 2023 r., jak i później:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Bitcoin (BTC)

Shiba Inu (SHIB)

Chainlink (LINK)

The Graph (GRT)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

Binance Coin (BNB)

Uniswap (UNI)

Cardano (ADA)

Basic Attention Token (BAT)

AltSignals – Rewolucja w sygnałach transakcyjnych

Co to jest AltSignals?

AltSignals szturmem podbija świat inwestycji. Projekt ten jest rzadką okazją do zainwestowania w presale z wieloma użytkownikami na pokładzie i produktem o ugruntowanej pozycji. AltSignals jest prawdopodobnie najbardziej znany ze swojego innowacyjnego produktu AltAlgo™, który umożliwia handlarzom uzyskanie przewagi nad konkurencją i pomógł on już w wysłaniu 1500 sygnałów z imponującym 64% wskaźnikiem sukcesu.

Projekt ten przechodzi teraz do kolejnego etapu rozwoju najnowocześniejszych sygnałów, budując nowy produkt ActualizeAI — ten napędzany sztuczną inteligencją kolejny krok w innowacjach, który niemal gwarantuje osiągnięcie niewiarygodnych wskaźników sukcesu dla swoich użytkowników.

Token ASI nie tylko zapewnia swoim posiadaczom możliwość wyłącznego dostępu do produktu ActualizeAI, zapewniając niesamowitą przewagę nad konkurencją, ale także mogą oni dołączyć do prywatnego Klubu Członków AI — dając im tym samym dostęp do szeregu szerszych korzyści i możliwości zarobku w tym procesie.

Jakie są powody, dla których warto inwestować w AltSignals?

AltSignals oferuje niewiarygodne korzyści dla inwestorów, ze swoją gotową i czekającą społecznością ponad 50 000 użytkowników. Biorąc pod uwagę, że AltSignals ma również ocenę na portalu Trustpilot równą 4,9/5, to trudno jest doszukać się jakichś wad tej inwestycji.

W miarę rozwoju tego produktu posiadacze, którzy dołączyli do niego wcześniej, mogą skumulować swoje zyski, dzięki wzrostowi wartości tokenów oraz jednoczesnemu dostępowi do najnowszych sygnałów handlowych.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w AltSignals?

Trudno jest dostrzec jakiekolwiek ryzyko związane z presale ASI, chociaż sam rynek krypto jako całość pozostaje bardzo niestabilny, dlatego też należy to rozważyć przed dokonaniem jakiegokolwiek wyboru inwestycyjnego.

Metacade – Niesamowita arkada gier

Co to jest Metacade?

Metacade to nowy, innowacyjny projekt, który ujawnił swoje ambitne plany na temat budowy największego na świecie salonu gier typu „graj, aby zarobić”. Ekosystem Metacade umożliwia użytkownikom zdobywanie nagród za granie i ich szerszy wkład w ekosystem, co z czasem może zwiększyć wzrost i utrzymanie tych użytkowników.

Wielu analityków branży krypto uważa, że umożliwienie użytkownikom zdobywania nagród krypto jest sprytną decyzją strategiczną, więc nie jest niespodzianką, że arkada gier tego projektu sprawia, iż jest to dla wielu popularny wybór najlepszego krypto do inwestowania.

Projekt ten korzysta również z wykorzystania łańcucha blokowego Ethereum, który jest bezpieczny i niezawodny.

Dlaczego warto rozważyć zakup Metacade?

Projekt ten okazuje się być jedną z najpopularniejszych krypto presales, a cena MCADE jest postrzegana przez wielu jako bardzo zaniżona w porównaniu z potencjałem całego tego projektu. Pierwsi inwestorzy mogli doświadczyć dużej presji zakupowej już w tym roku, zwłaszcza jeśli atrakcyjność szybkiego zdobywania nagród krypto przyciągnie do siebie dużą bazę użytkowników. Jest on już w końcowej fazie swojej presale, więc to ostatnia szansa na zakup, zanim pojawi się na giełdach.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Metacade?

Jako projekt krypto Metacade działa na bardzo niestabilnym rynku, tak jak inne kryptowaluty, więc inwestorzy powinni się poważnie zastanowić przed rozpoczęciem swojej inwestycji.

Bitcoin – Lider rynku

Co to jest Bitcoin?

Bitcoin powstał już ponad dziesięć lat temu i ugruntował swoją pozycję jako najpopularniejsza kryptowaluta do kupienia, zawdzięczając to swojemu wysokiemu poziomowi decentralizacji i uznaniu za stabilnego — przynajmniej na rynku krypto.

Wielu uważa, że Bitcoin ma duży potencjał, aby zastąpić waluty fiducjarne, a tego rodzaju rzeczywista wartość byłaby wymagana do napędzania wysokiego poziomu wzrostu tej powszechnie znanej już kryptowaluty.

Dlaczego warto rozważyć zakup Bitcoin?

Chociaż kapitalizacja rynkowa Bitcoina jest bardzo wysoka w porównaniu z większością innych projektów, a na pewno w przypadku waluty cyfrowej, nadal może to być najlepsza krypto do kupienia dla bardziej konserwatywnych inwestorów krypto. Jeśli pieniądze TradFi zaczną przenosić się do krypto, Bitcoin jest prawdopodobnym miejscem docelowym dla dużej części z nich, więc BTC może nadal spodziewać się mocnych wzrostów cen w przyszłości.

Nawet jeśli Bitcoin nie zastąpi całkowicie walut fiducjarnych, w przyszłości może on również pełnić rolę magazynu wartości i zabezpieczenia przed inflacją. Chociaż dla wielu token ten pozostaje długoterminową inwestycją, nie ma wątpliwości, że technologia blockchain, którą zapoczątkował Bitcoin, pozostanie z nami na stałe.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Bitcoina?

Przestrzeń krypto znacznie rozwinęła się od czasu, od kiedy Bitcoin został uruchomiony. W pewnym sensie projekty, które umożliwiają funkcje, takie jak inteligentne kontrakty, są teraz preferowane ze względu na udostępniane przez nie przełomowe przypadki użycia.

Shiba Inu – Silna społeczność skupiająca się na użyteczności

Co to jest Shiba Inu?

Shiba Inu to projekt monety memowej, który mocno zainspirował się Dogecoinem i podobnie jak większość monet memowych, zaczynał on od bardzo małej użyteczności. Mimo wszystko udało mu się zbudować dużą i pełną pasji społeczność. Mógłby stosunkowo skutecznie przestawić się na DeFi, dając tokenowi SHIB poziom użyteczności, który nie zawsze posiadał.

Dlaczego warto rozważyć zakup Shiba Inu?

Entuzjazm obecny wśród społeczności SHIB, wraz z dostępnością marki, oznacza, że Shiba Inu może dobrze spisać się jako projekt, który wykorzystuje ograniczoną świadomość możliwości inwestycyjnych w krypto i służy także jako punkt wejścia dla tych, którzy wchodzą w tę przestrzeń po raz pierwszy.

Może to oznaczać, że cena SHIB ma jeszcze sporo do osiągnięcia, pod warunkiem że utrzyma on swój impet i będzie nadal przyciągać nowych posiadaczy do przypadków użycia platformy DeFi, takich jak zdobywanie nagród za zapewnianie płynności na Shiba Swap.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Shiba Inu?

Kapitalizacja rynkowa tego projektu jest bardzo wysoka, co nieuchronnie ogranicza możliwość wzrostu ceny jego tokenów. W miarę jak coraz więcej zasobów krypto opiera się na atrakcyjnych przypadkach użycia, wielu może zobaczyć, że inne tokeny oparte na jakiejś użyteczności, oferują większy zwrot z każdej zainwestowanej złotówki.

Chainlink – Przenoszenie świata rzeczywistego do sieci

Co to jest Chainlink?

Chainlink zapewnia szeroki zakres usług Web3, które koncentrują się na zdolności tego projektu do wprowadzania danych poza łańcuchem do inteligentnych kontraktów. Projekt ten obejmuje zdecentralizowaną sieć wyroczni (DON), która wykorzystuje swoje zachęty finansowe w celu zapewnienia dokładności danych dostarczanych swoim klientom. W rezultacie tego może on pochwalić się największą liczbą partnerstw ze wszystkich projektów krypto.

Chainlink posiada również pełną pasji społeczność posiadaczy, którzy od dawna uważają LINK za najlepszą krypto do inwestowania. Wierzą oni, że kolejny cel Chainlink, interoperacyjność, może sprawić, iż cena LINK gwałtownie wzrośnie, jeśli będzie on używany również w całej przestrzeni korporacyjnej.

Dlaczego warto rozważyć zakup Chainlink?

Wiele zdecentralizowanych aplikacji korzysta już z usług Chainlink, dzięki czemu jego natywny token LINK jest popularnym zasobem krypto dla inwestorów jego użyteczności. Token ten jest zaimplementowany także w blockchainie Ethereum, ale jest on niezależny od łańcucha, co poszerza jego cel adopcji.

Bezpieczne dane są dużym wymogiem wielu projektów krypto, zwłaszcza w obszarach takich jak zdecentralizowane finanse. W miarę jak w Internecie pojawia się coraz więcej zdecentralizowanych aplikacji, z czasem będziemy mogli zobaczyć coraz więcej inteligentnych umów wymagających dostępu do danych za pośrednictwem Chainlink.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Chainlink?

Chainlink jest już bardzo dobrze znany w przestrzeni krypto i chociaż może on pozostać kandydatem na najlepszą kryptowalutę do kupienia, to może również przynieść skromniejsze zyski niż te, które można znaleźć gdzie indziej.

The Graph – Indeksowanie danych łańcucha bloków

Co to jest The Graph?

The Graph to projekt krypto, który umożliwia użytkownikom wysyłanie zapytań do łańcuchów bloków w celu uzyskania ich danych, dając możliwość budowania przypadków użycia wymagających danych z łańcuchów bloków bez samodzielnego hostowania drogich węzłów dla każdego łańcucha.

Projekt ten wykorzystuje natywny token GRT do obsługi różnych ról w ekosystemie The Graph. Chociaż wykorzystuje on technologię blockchain, oferuje również przypadki użycia, które same w sobie nie muszą być zdecentralizowanymi aplikacjami w Web3.

Wielu inwestorów postrzega The Graph jako kluczową część przyszłości Web3, ponieważ technologia blockchain pomaga wprowadzać nowy zestaw doświadczeń w sieci.

Dlaczego warto rozważyć zakup The Graph?

Podczas gdy GRT znacznie spadł podczas krypto zimy, jego projekt może pochwalić się dużą użytecznością, umożliwiając tym samym swoim użytkownikom dostęp do tak dużej ilości danych. Adopcja Web3 powoli, ale zdecydowanie przyspiesza, a The Graph wygląda na dobrze przygotowanego do zabezpieczenia dużej części rynku danych w miarę upływu roku.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w The Graph?

Adopcja technologii blockchain rośnie, ale nie z zawrotną prędkością. Prawdopodobnie minie wiele lat, zanim zobaczymy wielką zmianę z Web 2.0, więc chociaż GRT jest atrakcyjny, zdecydowanie jest on uważany za długoterminową inwestycję przez swoich posiadaczy, którzy dogłębnie rozumieją ten projekt.

Ethereum – Oryginalny protokół warstwy 1

Co to jest Ethereum?

Ethereum jest prawdopodobnie najbardziej znany jako twórca inteligentnych kontraktów, jak i okazał się niezwykle skuteczny w przechwytywaniu i utrzymywaniu ogromnej części rynku warstwy 1, który sam stworzył. Wielu postrzega Ethereum jako najlepszą krypto do kupienia ze względu na swoją dominującą pozycję, a biorąc pod uwagę niewiarygodny czas pracy zapewniany przez ten blockchain, trudno będzie go pokonać.

Wiele aktywów krypto jest opartych na blockchainie Ethereum, aby umożliwić im czerpanie korzyści z jego reputacji jako bezpiecznego i niezawodnego. Chociaż Ethereum nie jest uważany za cyfrową walutę jeśli chodzi o płatności, to entuzjaści kryptowalut rozumieją, że psoiada on ogromny zasięg, jeśli chodzi o liczbę branż, które może on zakłócić.

Dlaczego warto rozważyć zakup Ethereum?

Ekosystem Ethereum jest bardzo popularnym wyborem dla programistów, co może oznaczać wysoki procent jego wzrostu w nadchodzących latach. Krypto zima nie wpłynęła zbyt negatywnie na entuzjazm dla sieci Ethereum i mogliśmy zobaczyć, jak rynek krypto dobrze reaguje na ruchy, które wykonuje Ethereum po swoim niedawnym przejściu na proof-of-stake.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Ethereum?

Ethereum posiada reputację posiadającego bardzo wysokie opłaty transakcyjne i chociaż projekt ten zdołał je zmniejszyć w ciągu ostatniego roku, jest przed nim jeszcze długa droga do przebycia, zanim będzie mógł on konkurować na tym froncie z Binance Smart Chain.

Dogecoin – Pierwsza moneta memowa

Co to jest Dogecoin?

Dogecoin to projekt, który Billy Markus rozpoczął jako żart w 2014 roku. Ze wszystkich projektów krypto Dogecoin odbył jedną z najbardziej imponujących podróży, zbliżając się tym samym do czołówki rynku krypto dzięki swojej pełnej pasji społeczności.

Głównym przypadkiem użycia Dogecoina jest stosowanie go jako alternatywnej formy płatności, waluty cyfrowej podobnej do głównego przypadku użycia Bitcoina i LTC (często jest on uważany za srebro w porównaniu ze złotem Bitcoina).

Dlaczego warto rozważyć zakup Dogecoina?

Dogecoin może być najpopularniejszym krypto do inwestowania dla nowicjuszy, co daje temu projektowi dużą przewagę nad bardziej złożonymi technicznie i budzącymi niepokój projektami. Najlepsze projekty krypto to te, które posiadają największą bazę użytkowników, a pomimo tego, że jest on monetą memową, Dogecoin może pochwalić się niskimi opłatami transakcyjnymi i jest on niezwykle dobrze znany.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Dogecoin?

Dogecoin postrzega siebie jako przyszłość pieniądza, ale mało prawdopodobne jest, aby poradził sobie sam z tak ogromną liczbą globalnych transakcji bez jakiegoś rozwiązania skalującego. Posiada on również bardzo wysoką kapitalizację rynkową, biorąc pod uwagę stosunkowo niski poziom przyjęcia tego projektu w rzeczywistych przypadkach użycia.

Binance Coin – Popularny scentralizowany ekosystem

Co to jest Binance Coin?

Binance to największa dedykowana giełda krypto na świecie, a jej wolumen obrotu to coś, o czym zdecentralizowana giełda krypto może tylko pomarzyć. Binance znacznie rozszerzył swoją działalność poza giełdę, włączając w to swój własny blockchain — Binance Smart Chain.

Binance zapewnia doskonałe wsparcie dla projektów uruchamianych na BSC, a wielu inwestorów woli wspierać aktywa krypto, takie jak Binance Coin, które mają szanse na wysokie inwestycje, nawet jeśli brakuje im decentralizacji.

Dlaczego warto rozważyć zakup Binance Coin?

Binance zapewnia programistom środowisko o wysokiej przepustowości i niskich opłatach oraz prawdopodobnie nadal będzie odnotowywać ogromny wzrost na platformie. Jeśli łańcuch przejmie jeden lub dwa projekty o dużej objętości, które trafią do głównego nurtu, prawdopodobne jest, że cena jego natywnego tokena BNB znacznie wzrośnie. BNB można również obstawiać, aby zdobywać nagrody, co czyni go jednym z najlepszych krypto jakie można obecnie zakupić.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Binance Coin?

Dni zabezpieczania swoich tokenów BNB z ogromną zniżką są już dawno za nami, a projekt ten ma teraz bardzo wysoką kapitalizację rynkową w porównaniu z wieloma innymi. Walczy on również z blockchainem Ethereum, a jeśli giełdy TradFi wejdą w tę przestrzeń w nadchodzących latach, dominacja Binance może zostać mocno zakwestionowana.

Uniswap – Najpopularniejsza zdecentralizowana giełda Ethereum

Co to jest Uniswap?

Uniswap to zdecentralizowana giełda, która pozwala użytkownikom handlować kryptowalutami w sposób pozbawiony zaufania. Platforma ta pozwala także na handel ogromną ilością aktywów krypto i jest jednym z najwcześniejszych sposobów pozyskiwania tokenów do nowych projektów, ponieważ wykorzystuje ona inteligentne kontrakty do zawierania transakcji.

Ponieważ Uniswap jest wdrażany do łańcucha bloków Ethereum, korzysta on z konsensusu dotyczącego bezpieczeństwa i jego ścisłego związku z ETH, który jest powszechnie uważany za jeden z najlepszych projektów krypto.

Dlaczego warto rozważyć zakup Uniswap?

Natywny token UNI służy do ułatwienia transakcji. Dlatego też posiadacze UNI uważają, że możliwość zdobywania nagród poprzez zapewnianie płynności stawia go wśród najlepszych krypto na rynku. Jeśli zobaczymy wzrost w handlu projektami o niskiej kapitalizacji rynkowej, Uniswap może nadal rosnąć w siłę w nadchodzących latach.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Uniswap?

Ponieważ coraz więcej tradycyjnych giełd angażuje się w krypto, możemy zobaczyć, że wiele z nich wykorzystuje inteligentne kontrakty, aby spróbować przejąć część wolumenu obrotu w tej przestrzeni. Uniswap jest również zdany na łaskę udziału w rynku Ethereum i posiada on już kapitalizację rynkową.

Cardano – Alternatywny dom dla zdecentralizowanych aplikacji

Co to jest Cardano?

Cardano to kolejny protokół warstwy 1 typu proof-of-stake, na którym wiele projektów buduje swoje rozwiązania. Spośród wszystkich platform blockchain, Cardano może pochwalić się jednymi z najbardziej zagorzałych inwestorów krypto w tej przestrzeni, a przemysł krypto wciąż nie jest pewien, czy Cardano może okazać się na tyle niezawodny (i z wystarczająco niskimi opłatami za gaz), aby przejąć sieć Ethereum.

Projekt ten wykorzystuje swoją kryptowalutę, ADA, do uiszczania opłat za gaz w transakcjach, chociaż obecna cena gazu w Cardano jest znacznie niższa niż w sieciach takich jak Ethereum. Projektowi temu udało się również zyskać rozgłos dzięki jego znanemu założycielowi, Charlesowi Hoskinsonowi.

Dlaczego warto rozważyć zakup Cardano?

Cardano posiada swoją dużą społeczność programistów, którzy budują projekty wspierające zasoby w grach, nagrody w świecie rzeczywistym, światy wirtualne, jak i wiele więcej. Oddana społeczność oznacza, że ten impet prawdopodobnie się utrzyma, co może oznaczać duże zwroty w czasie.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Cardano?

To, czy inne krypto oferują lepszą funkcjonalność warstwy 1, jest dyskusyjne, ale to właśnie Cardano zmagał się z wydaniami nawet podczas obecnej bessy. Podczas gdy wielu uważa ADA za jedną z najlepszych krypto obecnie do kupienia, prawdopodobnie istnieją inne aktywa cyfrowe, które mogą przynieść znacznie większe korzyści, zwłaszcza jeśli doda się je do portfela inwestycyjnego na dłuższą metę.

Solana – Protokół warstwy 1 wspierany przez VC

Co to jest Solana?

Solana to projekt protokołu warstwy 1, który wykorzystuje token krypto SOL do swoich opłat, podobnie jak inne kryptowaluty. Token SOL może również mieć swoje zastosowanie jako token zarządzania, a Solana nawiązała już współpracę z wieloma dużymi firmami.

Solana utworzyła własną aktywną społeczność programistów, z projektami umożliwiającymi użytkownikom kupowanie wirtualnych działek, zdobywanie nagród w grach mobilnych, jak i wieloma dotyczącymi handlu krypto. Pomimo tego, że niektóre scentralizowane serwery dominują w sieci, projekt ten pozostaje bardzo popularny wśród entuzjastów blockchain.

Dlaczego warto rozważyć zakup Solana?

SOL to token krypto, którego ruch cen zależy od aktywności w swojej sieci. Przy wielu presales uruchomionych na platformie, natywna kryptowaluta SOL może zyskać na popularności dzięki udanemu projektowi uruchomionemu w jej sieci.

Rynki kryptowalut mogą być trudne do przewidzenia. Mimo to SOL jest z pewnością zasobem cyfrowym, który może zapewnić użyteczność w świecie rzeczywistym, jeśli na jego platformie zostaną wykryte przypadki użycia, takie jak tokenizacja. Wiele innych aktywów krypto w przestrzeni krypto jest zbudowanych na sieci Solany lub są z nią zintegrowane.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Solana?

SOL jest popularną monetą i chociaż wielu uważa, że może mieć on ogromny potencjał, posiada on już znacznie wyższą kapitalizację rynkową niż wiele innych monet. Ze względu na to, że SOL znajduje się na wszystkich scentralizowanych giełdach i w portfelach krypto większości inwestorów, niektórzy mogą twierdzić, że ma on już uczciwą wartość rynkową. Jego wycena w porównaniu do wczesnych projektów wyklucza go z grona największych zysków.

Jakie kryptowaluty najlepiej teraz kupić?

Łatwo widoczne jest, że obecnie na rynku istnieje wiele interesujących możliwości dla inwestorów, a szczególnie trudno jest przegapić AltSignals, gdyż jest to niesamowita inwestycja, która wydaje się mieć niesamowite perspektywy.

To, ile czasu zajmie temu tokenowi osiągnięcie ogromnego wzrostu cen, dopiero okaże się z czasem. Większość inwestorów nie byłaby zaskoczona niesamowitymi zwrotami jeszcze w tym roku, ponieważ większa część rynku zdaje sobie sprawę z tej ogromnej okazji.

Powiązane krypto FAQ

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluta to zestaw cyfrowych lub wirtualnych tokenów, które wykorzystują kryptografię dla bezpieczeństwa i działają niezależnie od jakichkolwiek władz centralnych. Są one zdecentralizowane, co oznacza, że nie są kontrolowane przez żadne rządy czy nawet instytucje finansowe i zwykle opierają się na sieci blockchain peer-to-peer.

Kryptowaluty oferują kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi walutami fiducjarnymi, w tym niższe opłaty transakcyjne, szybsze czasy transferu, jak i większą prywatność. Zapewniają one również większą integrację finansową, umożliwiając osobom bez dostępu do tradycyjnych usług bankowych uczestnictwo w światowej gospodarce.

Chociaż rynek krypto odnotował ekstremalną zmienność i nie jest pozbawiony ryzyka, ich potencjał znacznych zwrotów przyciągnął inwestorów i handlowców na całym świecie. Ponieważ krypto ewoluują i zyskują akceptację, są one gotowe zrewolucjonizować sposób, w jaki myślimy o pieniądzach i transakcjach finansowych.

Co to jest krypto presale?

Krypto presale to wydarzenie zbierania funduszy, które umożliwia inwestorom zakup tokenów lub monet nowego projektu krypto przed jego oficjalnym uruchomieniem. Zwykle ma to na celu zebranie środków na jego rozwój, marketing, jak i inne wydatki związane z uruchomieniem krypto.

Podczas presale tokeny lub monety są zazwyczaj sprzedawane wczesnym inwestorom po obniżonej cenie. Chodzi o to, aby zachęcić inwestorów do wczesnego inwestowania w dany projekt, z oczekiwaniem, że wartość tokenów lub monet znacznie wzrośnie w przyszłości.

Krypto presale jest często postrzegana jako sposób na dołączenie inwestorów do początkowego etapu potencjalnie obiecującego projektu, ale może ona być również bardzo ryzykowna. Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, nie ma ona gwarancji zwrotu, a inwestorzy powinni dołożyć należytej staranności, aby zbadać dany projekt przed wzięciem udziału w takiej presale.

Która kryptowaluta eksploduje w 2023 roku?

Wiele projektów może osiągnąć bardzo dobre wyniki w 2023 r., chociaż wielu analityków, których zadaniem jest znalezienie najlepszych krypto do kupienia, powraca do AltSignals jako fantastycznej okazji na duże zyski.

Które kryptowaluty warto kupić dzisiaj na krótki okres?

Trudno jest zidentyfikować najlepszą krypto do krótkoterminowych zysków, ale wybór krypto do inwestycji dla dużych zysków w 2023 r. zależy od rozmachu danego projektu w tym roku. AltSignals może dobrze sobie radzić zarówno w krótkim, jak i w długim okresie dzięki swojej aktywnej bazie użytkowników, a jego niska kapitalizacja rynkowa sprawia, że jest to dobry wybór dla dużych zysków.

Które kryptowaluty warto kupić dzisiaj na dłuższą metę?

Inne projekty, które mogą dobrze sobie radzić na rynku krypto, obejmują Metacade, ponieważ rynek „graj, aby zarobić” będzie się bardzo dobrze rozwijać, więc może on być jednym z najlepszych krypto do kupienia w celu uzyskania długoterminowych zwrotów, jeśli jego arkadzie gier typu „graj, aby zarobić” uda się zbudować dużą bazę użytkowników.

Która kryptowaluta ma największy potencjał?

Gdy znaczna część inwestorów myśli o jakiejś kryptowalucie, od razu przychodzi im na myśl krypto zasób Bitcoin. Ale dzięki inteligentnym kontraktom, które można znaleźć w ekosystemie Ethereum, umożliwiającym zdecentralizowane finansowanie, wiele projektów posiada obecnie duży potencjał. Projekty oparte na łańcuchach proof-of-stake są uważane za mądre inwestycje, a do uzyskania dużych zwrotów konieczna jest niska kapitalizacja rynkowa.

Jaka jest najlepsza kryptowaluta do zainwestowania w 2023 roku?

Najlepsza kryptowaluta do kupienia w 2023 roku prawdopodobnie będzie miała niską kapitalizację rynkową, a wszystkie najlepsze projekty krypto wymagają dużej użyteczności. Sprawia to, że najlepsza krypto do inwestycji jest bardziej prawdopodobnie projektem na wczesnym etapie, takim jak AltSignals, niż projektem o wysokiej kapitalizacji rynkowej, takim jak Bitcoin.

Czy istnieją kryptowalutowe fundusze ETF (Exchange Traded Funds)?

Istnieje coraz więcej krypto funduszy ETF, chociaż w porównaniu z najlepszymi krypto do kupienia na rynku, prawdopodobnie oferują one skromniejsze zwroty. Dla konserwatywnych inwestorów, którzy czują się bardziej komfortowo z aktywami cyfrowymi, takimi jak Bitcoin, niż z projektami w zdecentralizowanych finansach i innych zastosowaniach krypto, fundusze ETF mogą być dużo lepszą opcją.

