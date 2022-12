Prognoza cen Sandbox, Metacade i Decentraland na rok 2025: Główni gracze w Metaverse

Ciekawi Cię przyszłość Metaverse i to, jakie projekty, które będą dominować? W tym artykule omówimy trzy prognozy cenowe The Sandbox, Metacade i Decentraland na rok 2025 i przedstawimy przypuszczenie o tym, czego można się spodziewać w perspektywie długoterminowej.

Czym jest The Sandbox (SAND)?

The Sandbox to zdecentralizowany świat 3D, który pozwala użytkownikom tworzyć, udostępniać i zarabiać na grach. The Sandbox pozwala graczom budować, co chcą, używając wokseli, bloków charakterystycznych dla projektu gry. Nie jest to jednak tylko wybór estetyczny; zostały one zaprojektowane tak, aby można było nimi łatwo manipulować i umożliwić graczom tworzenie skomplikowanych i szczegółowych obiektów, takich jak samochody, budynki, rzeźby i inne.

Aby budować w The Sandbox, gracze muszą najpierw posiadać LAND. Tokeny LAND są niezamienne, dzięki czemu można je kupować i sprzedawać za pomocą tokenów SAND. Po zdobyciu LAND gracze mogą kupować ASSETy (obiekty zaprojektowane przez innych graczy) lub budować przedmioty w VoxEdit i używać ich w Game Makerze do tworzenia wciągających gier i doświadczeń. Firmy takie jak Forbes, Gucci i Warner Music Group wykorzystały te narzędzia do postawienia pierwszych kroków w metaverse i prawdopodobnie będzie ich o wiele więcej.

Prognoza ceny The Sandbox (SAND) na rok 2025

Wraz z rosnącą popularnością Metaverse staje się coraz bardziej prawdopodobne to, że The Sandbox sprosta swojemu imiennikowi i będzie działać jako poligon doświadczalny dla marek, które chcą dołączyć do tej nowej cyfrowej granicy. Dodanie kolejnych nazw do już rosnącej listy znanych firm korzystających z The Sandbox prawdopodobnie pobudzi napływ inwestycji i może podnieść SAND znacznie wyżej niż jego obecna cena wynosząca $0.42. Przynajmniej 2,50 $ jest zdecydowanie osiągalną kwotą, podczas gdy bardziej prawdopodobna jest wartość pomiędzy 4,50 $ a 5 $.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to oparta na społeczności platforma stworzona z myślą o grach metaverse i tych typu „graj, aby zarobić” (P2E). Jest to centrum, do którego gracze udają się, aby odkrywać najnowsze gry P2E, eksplorować szybko rozwijającą się przestrzeń Metaverse wraz z podobnie myślącymi osobami i wywierać bezpośredni wpływ na przyszłość GameFi . W swej istocie Metacade zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby jak najlepiej wykorzystać metaverse i gry P2E, takie jak recenzje, tabele liderów, wersja alfa, fora i pokoje rozmów, gdzie możesz nawiązywać przyjaźnie i zarabiać na swoim wkładzie w społeczność.

Zgadza się: za każdym razem, gdy publikujesz recenzję, wskazówki dotyczące wygrywania gier lub inne przydatne treści, otrzymujesz tokeny MCADE za swój wkład w rozwój platformy. Odkryjesz również regularne losowania nagród i turnieje, w których zmierzysz się z innymi użytkownikami Metacade, aby mieć szansę na duże nagrody. Istnieją nawet plany dotyczące tablicy ogłoszeń w 2024 r., w której znajdziesz zlecenia, zajęcia w niepełnym wymiarze godzin i płatne stanowiska współpracy z niektórymi z największych nazwisk w Web3.

Do 2025 roku dwie najbardziej atrakcyjne funkcje Metacade będą dostępne. Pierwszym z nich jest zdecentralizowana autonomiczna organizacja (DAO) , w której użytkownicy będą mogli uczestniczyć w kształtowaniu pierwszej na świecie wirtualnej arkady gier należącej do graczy. Drugi to Metagrants. Metagrants to narzędzie finansowania, które pozwala użytkownikom Metacade głosować i finansować rozwój gier P2E. Deweloperzy przedstawiają swoje pomysły na równi ze społecznością, a ten, który otrzyma najwięcej głosów, zyska fundusze ze skarbca Metacade, jako wsparcie w tworzeniu swojej gry.

Prognoza ceny Metacade (MCADE) na rok 2025

Dzięki wielu innowacyjnym funkcjom, skupieniu się na własności społeczności i potencjale szybkiego przyciągnięcia tysięcy graczy, Metacade prawdopodobnie wyprzedzi konkurencję do 2025 r. Token MCADE jest obecnie w presale, ale oczekuje się, że zostanie on uruchomiony publicznie po 0,02 USD za token.

Biorąc pod uwagę, że rozwój Metaverse i GameFi ma przyspieszyć do 2025 r., osiągnięcie 0,20 USD – 10-krotny wzrost – jest rozsądną prognozą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem dla Metacade, osiągnięcie od $0,50 do $1 jest dużą możliwością. Innymi słowy, inwestycja o wartości 1000 USD pod koniec presale może być warta od 25 000 do 50 000 USD do 2025 roku!

Czym jest Decentraland (MANA)?

Decentraland , podobnie jak The Sandbox, to świat 3D, w którym gracze mogą posiadać własność w grze (znaną również jako LAND), tworzyć doświadczenia i odkrywać dzieła innych. Podczas gdy The Sandbox kładzie większy nacisk na gry, cel Decentraland jest bardziej ogólny i koncentruje się na treściach i grafikach tworzonych przez użytkowników. Decentraland pozwala także użytkownikom odkrywać otaczający ich świat w VR – coś, czego The Sandbox jeszcze nie oferuje.

Od momentu powstania w 2017 roku, Decentraland rozrósł się, by gościć galerie sztuki, muzea, kasyna, kluby nocne, hotele i wiele innych. Regularnie organizuje również wydarzenia, takie jak koncerty, konferencje i spotkania towarzyskie dla społeczności. Istnieje nawet DAO, które pozwala użytkownikom uczestniczyć w wirtualnym spotkaniu w ratuszu i głosować, aby określić przyszłość Decentraland.

Prognoza ceny Decentraland (MANA) na rok 2025

Chociaż Decentraland nie współpracuje z tak wieloma markami jak The Sandbox, jego status jako jednego z najstarszych projektów metaverse prawdopodobnie da mu przewagę. Ponieważ coraz więcej graczy przyłącza się do rewolucji Metaverse, MANA może napotkać nową falę inwestycji i zwiększyć swoją trakcję, osiągając znacznie wyższą kwotę niż dzisiejsza cena wynosząca 0.32 USD.

Najbardziej optymistyczna prognoza ceny Decentraland na 2025 r. przewidywałaby powrót MANA do najwyższych poziomów z listopada 2021 r., czyli gdzieś pomiędzy 5 a 6 USD. Bardziej realistyczna prognoza ceny Decentraland na rok 2025 wyniosłaby około 3,50 USD do 4 USD.

Metacade (MCADE) to niezwykle niedoceniany projekt Metaverse

The Sandbox, Metacade i Decentraland prawdopodobnie będą dobrze sobie radzić w ciągu najbliższych kilku lat, gdy coraz więcej użytkowników dołączy do metaverse. Ale podczas gdy statek prawdopodobnie już odpłynął w celu uzyskania ogromnych korzyści w SAND lub MANA, MCADE ma jeszcze wszystko przed sobą. Ponieważ token ten wciąż znajduje się na pierwszym etapie presale, nie mogło być lepszego momentu na wejście. Już teraz Metacade sprzedał ponad $1.55 milionów w MCADE, a oczekuje się, że liczba ta osiągnie co najmniej 3 miliony dolarów do koniec presale. Nie czekaj więc – zgarnij swoją część MCADE, zanim będzie za późno!

