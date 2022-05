Prognoza cenowa Internet Computer

Cena Internet Computer (ICP/USD) poruszała się bokiem w miarę postępującej konsolidacji w branży kryptowalut. Token jest notowany na poziomie 8 USD, co stanowi wzrost o około 36% w stosunku do najniższego poziomu z zeszłego tygodnia. Pozostaje około 98% poniżej swojego rekordowego poziomu, co zwiększa jego całkowitą kapitalizację rynkową do około 1,8 miliarda dolarów.

Czy ICP odbije się od dna?

Internet Computer to projekt blockchain, który został uruchomiony w 2021 roku przez Dfinity, organizację z siedzibą w Szwajcarii. Celem platformy jest stworzenie fundamentu Web 3.0 poprzez pomoc programistom w tworzeniu wysokiej jakości aplikacji.

Platforma ta ma lepsze cechy niż inne blockchainy, takie jak Ethereum i Solana. Na przykład koszty przechowywania danych wynoszą około 0,46 USD za GB miesięcznie, co jest kwotą około 100,000 razy niższą niż w przypadku Solany. Jednocześnie zdecentralizowane aplikacje działają w 100% on-chain i są własnością DAO.

Według twórców, jego ekosystem stał się popularny wśród twórców. Jednymi z najpopularniejszych aplikacji zbudowanych przy użyciu Internet Computer są między innymi Fleek, OpenChat, Internet Identity i Motoko Playground. Twórcy wierzą, że w przyszłości platformę tę przyjmie jeszcze więcej deweloperów.

Podczas gdy aktywność w blockchainie Internet Computer rośnie, cena ICP nie radzi sobie równie dobrze. Stracił on ponad 98% swojej wartości i jest obecnie 40. największym projektem kryptowalutowym na świecie.

Istnieje kilka powodów, dla których cena ICP nie nadąża za rynkiem. Po pierwsze, inwestorzy nie przyjęli tej monety po krachu, który nastąpił wkrótce po jej wprowadzeniu na rynek. Po drugie, istnieją obawy co do konkurencyjnego charakteru branży. Do najbardziej znaczących graczy, z którymi konkuruje, należą Avalanche, Solana, a nawet Ethereum.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, inwestorzy obawiają się jastrzębiego stanowiska Rezerwy Federalnej. Bank zobowiązał się do dalszego podnoszenia stóp procentowych w celu walki z inflacją. Ponadto, ostatni krach Terra LUNA nie pomógł ICP i innym monetom.

Prognoza cenowa Internet Computer

Na wykresie czterogodzinnym widzimy, że cena ICP w ciągu ostatnich kilku tygodni znajdowała się w silnym trendzie spadkowym. Podczas krwawej łaźni Terra LUNA, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, moneta spadła do najniższego poziomu 5,87 USD. Pozostaje ona poniżej linii trendu spadkowego, która jest zaznaczona na fioletowo. Moneta spadła również poniżej 25- i 50-dniowej średniej kroczącej.

Dlatego też, droga do pokonania najmniejszego oporu dla ceny Internet Computer jest niższa, a następny kluczowy poziom wsparcia znajduje się przy 5,50 USD.