Prognoza ceny Ethereum, a Metacade: które z jest lepszą długoterminową inwestycją w kryptowaluty?

Prognoza ceny Ethereum na rok 2023 sugeruje, że zacznie on ponownie rosnąć, ponieważ inwestorzy spodziewają się poważnych działań cenowych dla tokena ETH w perspektywie długoterminowej. Chociaż prognoza ceny Ethereum na rok 2023 jest optymistyczna, prawdopodobnie nie jest to obecnie najlepsza kryptowaluta do inwestowania.

Z drugiej strony, jeśli dojdzie do presale, Metacade (MCADE) może z łatwością odnotować szalone zyski w nadchodzących latach, co czyni go numerem jeden wśród najlepszych kryptowalut do inwestowania w 2023 roku i później.

Metacade to bez wątpienia najlepsza kryptowaluta do inwestowania

Prognoza ceny Ethereum na 2023 r. wygląda optymistycznie, ponieważ oczekuje się, że token ten zacznie nabierać rozpędu po fuzji , która miała miejsce we wrześniu 2022 r. Podczas gdy spodziewa się, że obecna bessa będzie trwała przez jakiś czas, prognoza ceny Ethereum na 2023 r. przewiduje odwrócenie tego trendu.

Jednak najlepszą kryptowalutą do zainwestowania w 2023 roku jest Metacade . Presale MCADE została niedawno uruchomiona i zebrano ponad 3,5 miliona dolarów w nieco ponad 9 tygodni od jej ogłoszenia. Projekt ten może szybko stać się kluczowym graczem w rewolucji GameFi i jest on obiecujący pod względem przyszłych akcji cenowych.

Czym jest Ethereum (ETH)?

Ethereum to blockchain warstwy 1 i największy ekosystem zdecentralizowanych aplikacji (dApps) w Web3. Blockchain ten został początkowo zbudowany przy użyciu mechanizmu konsensusu proof-of-work (PoW), ale ostatnio został zaktualizowany do protokołu proof-of-stake (PoS) podczas fuzji w 2022 roku.

Nowy protokół PoS Ethereum pozwala na bardziej ekonomiczny system blockchain, który wymaga mniejszej mocy obliczeniowej i w rezultacie jest mniej obciążający dla środowiska. Kluczowa różnica polega na tym, że proces wydobywania jest delegowany do zaufanych uczestników, którzy są zachęcani do zachowywania się w sposób godny zaufania, zamiast korzystania z drogiego systemu, w którym węzły konkurują o wydobywanie bloków przy użyciu mocy GPU.

Ethereum jest nadal jedną z najlepszych kryptowalut do inwestowania, ponieważ był to pierwszy kompletny łańcuch blokowy Turinga. Doprowadziło to do tego, że Ethereum wspiera ponad 2000 niezależnych projektów, ponieważ dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu Ethereum znaleziono coraz większą liczbę przypadków użycia technologii blockchain.

Prognoza ceny Ethereum 2023: Czy ETH osiągnie 2500 USD?

Prognoza ceny Ethereum na 2023 r. jest bardziej bycza niż w 2022 r., kiedy cena Ethereum spadła o 80%. Oczekuje się, że token ETH odwróci ten trend i może zacząć wspinać się z powrotem w kierunku poprzedniego rekordu wszechczasów na poziomie 4865 USD.

ETH napotyka silny opór na poziomie 1775 USD. Jeśli jednak tokenowi uda się przebić przez ten poziom cen, kolejnym celem jest 2500 USD dla prognozy ceny Ethereum na 2023 rok.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade, który jest obecnie najlepszą kryptowalutą, w którą można zainwestować, to wszechstronna platforma do gier, która przenosi klasyczne tytuły w stylu arkadowym na blockchain. Wszystkie gry Metacade mają zintegrowaną mechanikę zarabiania, umożliwiając graczom zarobek podczas grania w niektóre z najgorętszych tytułów w sektorze GameFi.

Platforma ta została zbudowana przez graczy dla graczy i ma stać się centrum społeczności Web3. Metacade może napędzać innowacje w przestrzeni gier blockchain poprzez swój program Metagrants, a także da użytkownikom szansę na rozpoczęcie kariery w Web3.

Jak działa MCADE?

Arkada Play2Earn Metacade będzie oferowała szereg różnych gier dla swojej społeczności. Rozgrywka może być tam swobodna lub rywalizacyjna, ponieważ użytkownicy będą mogli również wziąć udział w płatnych turniejach, aby mieć szansę na wygranie ekscytujących nagród MCADE.

Mechanika Create2Earn nagradza użytkowników za udostępnianie cennych informacji i wkład w społeczność Metacade . Wkład ten może obejmować udostępnianie wersji alfa, publikowanie recenzji gier lub interakcje z innymi członkami, ponieważ Metacade ma na celu zachęcenie do dołączenia do stworzonej, tętniącej życiem platformy, która jest pełna przydatnych informacji o Web3.

Metacade wprowadzi również tablicę ofert pracy w 2024 r. Ta funkcja ma na celu łączenie użytkowników z ofertami pracy w pełnym wymiarze godzin w projektach partnerskich Metacade w Web3. Użytkownicy będą mieli również możliwość wykonywania zadań, ubiegania się o pracę w krótkim czasie lub wykonywania niezależnych ról za pośrednictwem platformy Metacade.

Metacade stara się podnieść ogólny poziom innowacyjności w sektorze GameFi poprzez swój program Metagrants. Da to społeczności szansę głosowania na najlepsze propozycje nowych gier opartych na blockchainie, kierując Metacade do zapewnienia finansowania na wczesnym etapie w celu wsparcia ich rozwoju i wprowadzenia ekskluzywnych tytułów na platformę arkadową.

Czy MCADE osiągnie 5 USD?

Metacade ma niezwykle duży potencjał, co sprawia, że jego presale jest rzadką okazją. MCADE to obecnie najlepsza kryptowaluta, w którą można zainwestować, zwłaszcza że presale wprowadza MCADE po niskiej cenie.

Długoterminowa prognoza ceny MCADE stawia go obok największych projektów GameFi w kosmosie, przy czym kluczowym celem na rok 2025 jest 5 USD. W 2023 r. MCADE może osiągnąć poziom 1 USD, ponieważ zaczyna nabierać rozpędu w dłuższej perspektywie. Bez wątpienia Metacade to najlepsza kryptowaluta do inwestowania na obecnym poziomie cenowym.

Czy warto kupić MCADE?

Cel Metacade na poziomie 5 USD to 250-krotny wzrost ceny od końca presale, więc z pewnością jest to mocny dodatek do każdego portfela inwestycyjnego i według wielu kont jest to najlepsza kryptowaluta do zainwestowania w 2023 r. Z drugiej strony prognoza ceny Ethereum w Rok 2023 może wzrosnąć od prognozowanych 2 do 10-krotnych zysków na kolejną krypto hossę.

Inwestorzy chcący kupić MCADE w presale powinni wiedzieć, że cena ta cały czas rośnie. MCADE został początkowo uruchomiony za 0,008 USD, ale wzrośnie do 0,02 USD przed końcem tego wydarzenia, co daje inwestorom ograniczony czas na zaangażowanie się, zanim zacznie on osiągać wyższe poziomy cen.