Prognozy cen najlepszych projektów krypto Metaverse: Metacade (MCADE) i Decentraland (MANA) na luty

Jedno staje się jasne: starsze tytuły gier nie będą w stanie dorównać projektom krypto Metaverse w przyszłości. Połączenie zaawansowanych doświadczeń w grach ze zintegrowanymi nagrodami finansowymi jest niczym innym jak rewolucją i doprowadziło do pewnych optymistycznych prognoz cenowych dla najlepszych projektów w przestrzeni.

Prognozy cen Metacade (MCADE) i Decentraland (MANA) wyglądają doskonale na 2023 rok. Pytanie brzmi, czy prognozy cen MCADE lub MANA wzrosną?

Niektóre z najlepszych możliwości inwestycyjnych w tej chwili to projekty gier Metaverse

Najlepsze tokeny krypto Metaverse odnotowały poważne zyski w ostatnich latach. Decentraland (MANA) wzrósł ponad 200-krotnie od swojej daty premiery do rekordowego poziomu (ATH) w 2021 r. Teraz zupełnie nowa kryptowaluta metaverse o nazwie Metacade , która jest na najwcześniejszym etapie inwestycji, wygląda na gotową do wykonania podobnego ruchu w nadchodzących latach.

Prognoza cenowa MANA zaczyna wyglądać bardziej optymistycznie, ponieważ szerszy rynek kryptowalut zaczyna wychodzić z długoterminowego trendu spadkowego. Spowodował onł znaczny spadek przewidywanej ceny MANA, a token stracił 90% swojej wartości z ATH.

W przeciwieństwie do niego, Metacade zapowiada się zwyżkowo w nadchodzących miesiącach. Token MCADE niedawno rozpoczął presale, która przyciągnęła inwestycje o wartości ponad 5,3 miliona dolarów w niezwykle krótkim czasie.

MCADE wygląda teraz na gotowego do osiągnięcia znacznych zysków po zakończeniu presale swoich tokenów – ale jak wysoko może on osiągnąć? Czy będzie w stanie prześcignąć MANA, aby stać się jednym z najcenniejszych projektów krypto Metaverse w Web3?

Czym jest Decentraland (MANA)?

Decentraland to rozległy metaverse wirtualnej rzeczywistości, który pozwala użytkownikom kupować i sprzedawać cyfrowe nieruchomości. Działki, które można kupić w Decentraland, są w pełni konfigurowalne, co oznacza, że użytkownicy mogą tworzyć dowolne cyfrowe doświadczenia na mapie wirtualnej rzeczywistości.

Decentraland stał się wiodącym projektem krypto Metaverse ze względu na skupieniu się na treściach generowanych przez użytkowników ( UGC ). Świat został tam podzielony na dzielnice, umożliwiając każdemu dostęp do szerokiej gamy różnych doświadczeń, w tym hazardu w stylu Las Vegas, galerii sztuki NFT i gier typu „graj, aby zarobić”.

Prognoza ceny Decentraland na 2023: Czy MANA osiągnie 2 USD?

Prognoza ceny MANA przewiduje odwrócenie trendu w nadchodzących miesiącach. Podczas gdy MANA znalazł się znacznie poniżej poziomu 1 USD po znacznym spadku cen, prognoza ceny MANA stawia poziom oporu 2 USD jako kluczowy cel cenowy na ten rok.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade ma szansę stać się najbardziej ekscytującą arkadą sieciową. Jest to platforma krypto Metaverse, która będzie oferować rosnącą gamę ekscytujących doświadczeń typu „graj, aby zarobić” , a także inne fascynujące mechaniki zarabiania, które mogą sprawić, że stanie się niezwykle popularna wśród użytkowników Web3.

Kluczowym celem projektu Metacade, który jest w całości napędzany przez społeczność, jest stanie się tętniącym życiem centrum dla wszystkich graczy i entuzjastów kryptowalut. Ma on na celu nagradzanie lojalnych twórców treści, łączenie użytkowników z ofertami pracy i finansowanie przyszłości gier blockchain bezpośrednio w trakcie ich rozwoju.

Bez wątpienia Metacade ma niesamowity potencjał przyszłego wzrostu. Jako wszechstronna platforma krypto Metaverse, która wykorzystuje technologię blockchain, jest on dobrze przygotowany do zapewnienia lepszych doświadczeń użytkowników w porównaniu z obecną branżą gier – sektorem pilnie potrzebującym jakiegoś rodzaju wstrząsu.

Jak działa MCADE?

Metacade zaoferuje swoim użytkownikom zarówno zwykłe, jak i konkurencyjne gry. Użytkownicy będą mogli grać solo, przechodzić kolejne poziomy i próbować pobić najlepsze wyniki salonu gier, a nawet dołączyć do płatnych turniejów, aby mieć szansę na wygranie hojnych nagród MCADE.

Ponadto Metacade ma zaawansowaną strukturę motywacyjną, aby stworzyć wiodące w branży centrum GameFi alfa. Użytkownicy będą mogli zdobywać tokeny MCADE w zamian za zwykłe dzielenie się spostrzeżeniami, publikowanie recenzji gier i interakcję z innymi użytkownikami, a twórcy treści będą bezpośrednio nagradzani za swój wkład.

Dla użytkowników, którzy chcą rozpocząć karierę w Web3, funkcja Work2Earn Metacade zapewni nieocenioną usługę. Począwszy od 2024 r. Metacade będzie zawierać tablicę ofert pracy w branży krypto, która będzie zawierać ogłoszenia o pracę w pełnym wymiarze godzin. Wcześniej projekt ten planuje również zaoferować możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin i testowania gier, w których użytkownicy mogą zarabiać dochód wypłacany w krypto.

Prognoza ceny Metacade na 2023: Czy MCADE osiągnie 1 USD?

Unikalny zestaw funkcji Metacade sprawia, że jest to dobrze zdefiniowana i wszechstronna platforma krypto Metaverse. Oferuje ona szerszy zestaw usług niż zdecydowana większość projektów GameFi , co skłoniło wielu do spekulacji, że dzięki kapitalizacji rynkowej może stać się top 3 w metaverse.

Rok 2023 wygląda więc na rok, w którym MCADE zacznie się mocno rozwijać. Platforma Metacade zostanie udostępniona szerokiej publiczności, zakończona zostanie presale, a token MCADE zostanie udostępniony na giełdach. Mając to na uwadze, MCADE może osiągnąć 50-krotny wzrost i szybko osiągnąć poziom 1 USD.

Prognoza cen MCADE vs MANA: Który wzrośnie bardziej?

Chociaż prognozy cen MANA były optymistyczne w ostatnich latach, wydaje się mało prawdopodobne, aby przezwyciężyły one oczekiwany wzrost MCADE. Prognoza ceny MANA przewiduje 4-krotny wzrost dla Decentraland, podczas gdy oczekuje się, że MCADE przyniesie co najmniej 50-krotny zwrot.

Z biegiem czasu Metacade może konkurować z czołowymi projektami krypto Metaverse. Aby się zaangażować, wejdź na stronę Metacade i kup jak najwięcej tokenów MCADE przed końcem presale. Cena ma wzrosnąć z 0,008 USD do 0,02 USD podczas presale Metacade, a eksperci spodziewają się, że w 2023 roku wzrośnie ona nawet do 0,20 USD.