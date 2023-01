Przegapiłeś Dogecoina? Poznaj presale krypto Metacade (MCADE)

Dogecoin (DOGE) jest teraz w pierwszej dziesiątce kryptowalut po tym, jak zaczynał od zaledwie 0,0003 USD za token. „Klejnoty o małej kapitalizacji”, takie jak DOGE, mogą być trudne do odkrycia, ale presale krypto etacade (MCADE) może być kolejną wielką rzeczą.

Metacade: najlepszy klejnot od czasów Dogecoina?

Dogecoin zapewnił ponad 2000-krotny zwrot od czasu jego pierwszego uruchomienia w grudniu 2013 r. Jest to doskonały przykład wysokiego potencjału wzrostu inwestycji w kryptowaluty na wczesnym etapie. Niestety, większość przegapiła szalone korzyści osiągnięte przez DOGE, ale w Web3 wciąż jest wiele możliwości.

Presale kryptowalut to jedne z najbardziej lukratywnych obecnie dostępnych możliwości inwestycyjnych. Presale jest najwcześniejszym etapem pozyskiwania funduszy dla projektów Web3 i często przynosi znaczne zyski posiadaczom długoterminowym.

Metacade (MCADE) właśnie rozpoczął presale krypto i już wygląda na jedną z najlepszych okazji inwestycyjnych w 2023 roku. Metacade sprzedał ponad 2,7 miliona USD w tokenach MCADE w ciągu pierwszych 7 tygodni i wyparowuje na etapach presale, gdyż inwestorzy chcą mieć korzyści z niskiej ceny tokena.

Pierwsi inwestorzy w Metacade mogą spodziewać się ogromnych zwrotów, ponieważ platforma ta jest wszechstronnym doświadczeniem GameFi, które ma stać się centralnym centrum społeczności Web3. Metacade chce nie tylko oferować rozszerzającą się gamę gier play-to-earn ( P2E ), ale także dostęp do jednych z najcenniejszych alfa w przestrzeni oraz szerokie możliwości zarobku poza arkadami.

Czy MCADE może osiągnąć 1 USD w 2023 roku?

Po krypto presale, MCADE uruchomi się na zdecentralizowanych giełdach (DEX) w swoim publicznym IDO, co ma zwiększyć popyt na ten token i jeszcze bardziej podnieść jego cenę. Eksperci przewidują wybuchową akcję cenową dla MCADE, a inwestorzy celują w dwa kluczowe poziomy cen.

Górny cel dla MCADE to 1 USD, co oznaczałoby 50-krotny zysk od zakończenia krypto presale. Wymagałoby to od MCADE przebicia się przez kluczowe poziomy oporu na poziomie 0,50 USD i 0,75 USD, ale biorąc pod uwagę szum wokół tego projektu, 1 USD jest zdecydowanie osiągalny dla MCADE. Nawet jeśli tokeny Metacade osiągnąć niski cel 0,50 USD, nadal będzie to 25x wzrosr w stosunku do ceny początkowej wynoszącej 0,02 USD.

Czym jest Metacade?

Metacade stanie się największą arkadową platformą sieciową, oferującą szereg swobodnych i konkurencyjnych gier w wybranych tytułach w stylu arkadowym. Każda gra w Metacade planuje mieć mechanikę zarabiania, która zapewnia graczom nagrody w postaci tokenów MCADE za pokonywanie poziomów i postępy w każdym tytule.

Co więcej, Metacade ma stać się tętniącym życiem centrum społeczności, w którym gracze będą mogli uzyskać dostęp do najnowszych informacji o przestrzeni gier blockchain. Metacade będzie zawierać najgorętsze trendy, najnowsze tytuły oraz wszystkie najlepsze wskazówki i triki, jak najlepiej wykorzystać możliwości gier blockchain.

Jak działa Metacade?

Gracze będą mogli grać w szeroki wybór różnych gier P2E i zacząć zarabiać tokeny MCADE, gdy tylko dostaną się na tę platformę. Metacade zaoferuje również rywalizującym graczom szansę sprawdzenia swoich umiejętności przeciwko innym graczom z całego świata dzięki funkcji Compete2Earn.

Metacade jest kierowany przez społeczność i ma na celu stworzenie centralnej lokalizacji dla wszystkich rzeczy związanych z GameFi. Kluczową inicjatywą zachęcającą społeczność do zaangażowania się jest innowacyjny mechanizm Create2Earn. To nagrodzi użytkowników tokenami MCADE za wkład w społeczność na wiele różnych sposobów, w tym dzielenie się spostrzeżeniami, publikowanie recenzji gier i interakcje z innymi użytkownikami.

Od 2024 r. platforma ta będzie również hostować tablicę ofert pracy, która zapewni entuzjastom krypto punkt dostępu do rozpoczęcia kariery w Web3 . Oprócz pracy w pełnym wymiarze godzin z partnerami Metacade, użytkownicy mogą ubiegać się o pracę na zlecenie, role freelancerów i testować nowe gry, zanim zostaną one oficjalnie wprowadzone na rynek.

Metacade: Kluczowy gracz, zmieniający zasady gry

GameFi było przełomowym rozwiązaniem dla całej branży gier, ale do tej pory graczom korzystającym z technologii blockchain brakowało centrum społeczności. Metacade oferuje na to rozwiązanie, budując wszechstronną platformę, która spodoba się graczom z całego świata, łącząc radość z grania, produkcję treści i wiele możliwości zarabiania kryptowalut dla swojej społeczności.

Oprócz tego Metacade pomoże sfinansować następną generację gier arkadowych, które zostaną zbudowane na tej platformie. Twórcy gier mogą przesyłać swoje propozycje inwestycyjne do społeczności Metacade, która otrzyma uprawnienia do decydowania, które gry trafią na platformę w przyszłości. Zwycięskie propozycje inwestycyjne otrzymają finansowanie na wczesnym etapie w ramach programu Metagrants, pomagając we wprowadzaniu innowacji na całej scenie GameFi.

Czy warto kupić MCADE?

Presale krypto MCADE to świetna okazja na otrzymanie znacznego zwrotu z inwestycji. Po tym, jak 100 procent tokenów zostało wyprzedanych w fazach beta i pierwszej, Metacade przygotowuje się do wysoce udanej (i prawdopodobnie szybko wyprzedanej) presale.

Na razie MCADE jest wyceniany na 0,012 USD. Cena ta wzrośnie do 0,02 USD do ostatniego etapu presale kryptowalut, więc inwestorzy powinni szybko dodać jak najwięcej MCADE do swojego portfela, zanim jego cena wzrośnie. Presale krypto Metacade może okazać się jedną z najlepszych w 2023 roku i potencjalnie przynieść zwroty na poziomie DOGE w kolejnych latach.