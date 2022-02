Podobnie jak wiele innych głównych kryptowalut na rynku, Ripple (XRP) odzyskuje siły. Token w rzeczywistości zaczął konsolidować się wokół kluczowej strefy wsparcia, co czyni go potencjalnym wyborem do rajdu w górę w najbliższym czasie. Jak do tego dojdzie? Część analizy poniżej, ale najpierw kilka najważniejszych informacji:

XRP znalazł wystarczające wsparcie w okolicach 0,6 USD i w rzeczywistości konsoliduje się wokół tego progu.

Jeśli te wzrosty utrzymają się dalej, XRP może wzrosnąć o 20% i osiągnąć poziom 0,757 USD w nadchodzących dniach.

W momencie pisania tego tekstu wartość tokena wynosiła 0,61 USD, co oznacza wzrost o około 4% w ciągu dnia.

Źródło danych: Tradingview.com

Ripple (XRP) – analiza i prognoza cenowa

Przez ostatnie kilkanaście dni widzieliśmy, jak XRP testuje barierę 0,6 USD. W rzeczywistości wydawać by się mogło, że token konsoliduje wokół tej ceny, przy czym zmienność prawie zanikła. W przeciwieństwie do innych aktywów kryptowalutowych, XRP oscyluje wokół zysków i strat na poziomie od 2 do 4%.

Może to sugerować, że znajduje on wiele silnego wsparcia na poziomie 0,6 USD. Jeśli rzeczywiście Ripple jest w stanie utrzymać zwyżki powyżej tego progu, to możliwe, że w najbliższych dniach może wzrosnąć o prawie 20%. To zaprowadzi monetę do ceny 0,75 USD, co jest bliższe jej 50-dniowej SMA na poziomie 0,77 USD.

Dlaczego warto kupić Ripple (XRP)?

Zapomnij o ostatnim krachu na kryptowalutach. Nie ma wątpliwości, że rynek się odbije, a poza tym większość ekspertów zgadza się, że korekta była prawdopodobnie potrzebna. Ripple (XRP) jest jednym z wiodących aktywów kryptowalutowych na świecie.

Jeśli szukasz idealnej monety do skorzystania z ożywienia na rynku kryptowalut w 2022 roku, to jest to świetny wybór. Poza tym, moneta była jednym z najlepszych wykonawców pod względem ROI w zeszłym roku.