Po osiągnięciu najniższej ceny w 2022 roku, Solana (SOL) odnotowała wzrost w ciągu ostatnich kilku godzin. Moneta z trudem przekroczyła poziom 50 USD po dwóch kolejnych dniach dużych strat. Wygląda jednak na to, że obecnie mamy do czynienia z byczym impulsem, który może pchnąć ją dalej. Oto szczegóły:

SOL odzyskał cenę 50 USD po skoku o prawie 20% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Pomimo dzisiejszego rajdu nadal utrzymuje się znaczne ryzyko spadkowe.

SOL pozostaje również poniżej 50- i 200-dniowej średniej EMA, co sugeruje, że jeszcze nie wyszedł z opresji.

Źródło danych: Tradingview

Czy Solana może utrzymać ten rajd?

Szerszy rynek kryptowalut odżył po załamaniu w ciągu ostatnich kilku dni. Solana zyskała prawie 20% po gwałtownych spadkach. Jednak ten rajd nie jest decydujący. Analitycy ostrzegają, że to, co widzimy, jest niewielkim odreagowaniem po załamaniu w ciągu ostatnich dwóch dni. Ogólny trend spadkowy SOL jeszcze się nie odwrócił i dlatego jest prawdopodobne, że moneta będzie dalej spadać w nadchodzących dniach.

Odzyskanie poziomu 50 USD było wielkim wydarzeniem i ważnym psychologicznym zwycięstwem dla byków SOL. Ponieważ jednak moneta pozostaje pod silną presją poniżej 50- i 200-dniowej średniej EMA, spodziewamy się dalszych słabości.

SOL prawdopodobnie ponownie spadnie poniżej 50 USD, a tym razem może spaść jeszcze bardziej przed ponownym wzrostem. Jeśli jednak SOL zdoła w jakiś sposób kontynuować trend wzrostowy i zamknąć dzień powyżej 60 USD, teza ta zostanie unieważniona.

Czy SOL oferuje idealny dip?

Jedną rzeczą, co do której możemy się zgodzić, jest to, że Solana jest dużym projektem i prawdopodobnie w przyszłości rzuci wyzwanie Bitcoinowi i Ethereum.

Jeszcze niedawno SOL był sprzedawany po około 200 USD. Fakt, że można go teraz nabyć za mniej niż 50 USD, to nie lada gratka. Jest to zdecydowanie najlepsza okazja do kupienia na rynku.