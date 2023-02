Te 5 długoterminowych projektów krypto rozkwitnie w 2023 roku

Nie jest tajemnicą, że rynki krypto walczyły o przetrwanie burzy, która miała miejsce w 2022 roku, kiedy FTX, najnowsza znana firma krypto zbankrutowała, a szersze globalne warunki gospodarcze przyczyniły się do obecnych warunków na rynku bessy. Gdzie zatem bezpiecznie ulokować swoje pieniądze i to z obietnicą zwrotu, jest równie trudne do ustalenia dla inwestorów. Dobrą wiadomością jest to, że perspektywy rynku krypto prawdopodobnie pokażą zielone słupy ożywienia w 2023 r., a niektóre projekty krypto w Metaverse mają gwałtownie wzrosnąć.

Oto pięć najlepszych długoterminowych projektów krypto, które prawdopodobnie rozkwitną w tym roku:

Metacade (MCADE)

Decentraland (MANA)

Shiba Inu (SHIB)

The Sandbox (SAND)

Polygon (MATIC)

1. Metacade (MCADE) – Najlepszy długoterminowy projekt krypto w 2023 roku

Metacade tworzy największy salon gier Web3 w metaverse, zapewniając entuzjastom gier centrum społeczności, w którym mogą spędzać czas z podobnie myślącymi osobami, grając w najbardziej rozbudowaną gamę gier wideo typu „graj, aby zarobić” (P2E) opartych na technologii blockchain. Gracze mogą grać swobodnie z przyjaciółmi i rodziną lub brać udział w turniejach P2E z szansą na zdobycie lukratywnych nagród krypto.

Posiadacze tokenów MCADE mogą uzyskiwać pasywny dochód z kilku innych źródeł poza podstawową funkcją platformy jako centrum gier P2E. Inicjatywa Create2Earn nagradza użytkowników za interakcje społeczne ze społecznością pod postacią pisania recenzji gier, przekazywania wskazówek dotyczących gier innym użytkownikom, udostępniania wersji alfa i uczestniczenia w regularnych czatach społecznościowych na żywo.

Inne źródła dochodów finansowane przez samowystarczalną gospodarkę platformy to Compete2Earn, która umożliwia graczom obstawianie tokenów MCADE w celu wzięcia udziału w turniejach online i losowaniach nagród. Od pierwszego kwartału 2024 r., w ramach inicjatywy Work2Earn, Metacade będzie zawierać tablicę ofert pracy, na której członkowie społeczności będą mogli znaleźć najnowsze i najlepsze oferty pracy w Web3 i GameFi.

Oprócz oferowania członkom możliwości zarabiania, Metacade ma na celu stymulowanie innowacji w branży gier metaverse poprzez przełomowy program Metagrants. Początkujący twórcy gier mogą zdobyć krypto fundusze, aby wesprzeć produkcję nowych ekskluzywnych tytułów, na które głosowali ich koledzy i inni posiadacze tokenów MCADE. Jest to część demokratyzacji Metacade, która doprowadzi do tego, że stanie się on pełnoprawną zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO) do czwartego kwartału 2024 r.

Dlaczego warto kupić MCADE?

Wydarzenie przedsprzedażowe Metacade rozpoczęło się niedawno i już wzbudziło ogromne zainteresowanie inwestorów, a początkowe etapy presale zostały wyprzedane w ciągu kilku tygodni. Ta dynamika nie wykazywała oznak spowolnienia w kolejnych etapach, co czyni go doskonałą okazją inwestycyjną dla chętnych i wczesnych inwestorów.

Prognozy przewidują, że popularność i wartość tokena MCADE wzrośnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tokeny po presale, co czyni Metacade głównym kandydatem na jedną z najlepszych kryptowalut obecnie do kupienia.

>>> Możesz wziąć udział w presale MCADE tutaj <<<

2. Decentraland (MANA) – Projekt zdecentralizowanej wirtualnej nieruchomości ma się odbić w 2023 roku

Decentraland to uznany projekt nieruchomości cyfrowych Metaverse, który umożliwia użytkownikom zakup cyfrowych działek i tworzenie różnych doświadczeń 3D, na których można zarabiać na kilka sposobów. Zastosowania działek LAND obejmują gry, cyfrowe sale konferencyjne i wystawy sztuki online. Istnieje zaledwie kilka ograniczeń dotyczących sposobu wykorzystania działki LAND, co skutkuje ogromnym wirtualnym światem, który inni gracze mogą swobodnie eksplorować.

Każda cyfrowa działka jest kupowana, sprzedawana i wymieniana jako NFT na rynku online, przy czym każda działka składa się z 256 metrów kwadratowych powierzchni. Metaverse Decentraland zawiera 90 000 takich cyfrowych działek, z których każdą można rozbudować, aby zapewnić innym użytkownikom wyjątkowe wrażenia.

Dlaczego warto kupić MANA?

Decentraland znalazł się ostatnio pod lupą użytkowników kwestionujących, czy otrzymują oni odpowiedni stosunek jakości do ceny ze stosunkowo drogich działek. Aby temu zaradzić, jego plany na 2023 r. obejmują uruchomienie SDK 7, które poprawi wydajność platformy, a nowy edytor DCL zostanie wydany w drugim kwartale, aby zrewolucjonizować rozgrywkę wieloosobową.

Natywny token MANA jest używany do ułatwiania transakcji na rynku oraz do płacenia przez użytkowników za doświadczenia w metaverse. Decentraland pozostaje jedną z największych platform metaverse w świecie Web3, z rekordową kapitalizacją rynkową (ATH) wynoszącą prawie 10 miliardów dolarów.

Prognoza cenowa Decentraland sugeruje, że plany tej platformy na 2023 r., wraz z niemal otwartymi przypadkami użytkowników dla ich cyfrowych działek, spowodują wzrost wartości monety z jej obecnej wartości 0,441257 USD, aby w ciągu najbliższych kilku lat odzyskać jej najwyższą w historii cenę wynoszącą 3,28 USD podczas hossy w 2021 r. rynku.

3. Shiba Inu – Moneta memowa z dedykowanymi obserwatorami, która wzrośnie w 2023 roku

Shiba Inu wystartował w blasku fleszy, wysyłając 410 bilionów tokenów SHIB do portfela założyciela Ethereum, Vitalika Buterina. Buterin słynnie spalił 90% otrzymanych zapasów, prawie połowę całych zapasów tokenów SHIB, o wartości 6,7 miliarda dolarów.

Dotarcie do świadomości fanów krypto w takim blasku chwały pomogło Shiba Inu zebrać lojalnych i oddanych zwolenników swojej monety memowej SHIB. Powszechnie uważany jest on za doskonały punkt wejścia dla każdego, kto nie zna kryptowalut, a plany Shiba Inu na przyszłość obejmują metaverse, który umożliwia członkom społeczności interakcję w wirtualnej rzeczywistości.

Ponadto dla Shiba Inu opracowywane jest rozwiązanie do skalowania warstwy 2, znane jako Shibarium. Firma twierdzi, że Shibarium przyniesie szybsze i tańsze transakcje niż te, które są obecnie możliwe przy użyciu ich obecnego rozwiązania warstwy 1 Ethereum. Shiba Inu ma nadzieję, że zachęci to do tworzenia większej liczby dApp na Shibarium, zapewniając większą wartość dla posiadaczy tokenów SHIB.

Dlaczego warto kupić SHIB?

Członkowie społeczności Shiba Inu mają już możliwość eksploracji metaverse, przeglądania galerii sztuki NFT i korzystania z wybranych produktów DeFi. Wygląda jednak na to, że Shibarium zmieni zasady gry, przekształcając ekosystem Shiba Inu i dostosowując go do innych głównych dostawców blockchain.

To ekscytująca wiadomość dla obecnych posiadaczy monet SHIB, które obecnie nie cieszą się dużą użytecznością. Z tokenem obecnie notowanym na poziomie 0,000010 USD, nowi inwestorzy poszukujący doskonałej wartości mają wyjątkową okazję, aby skorzystać z boomu, gdy Shiba Inu ewoluuje w nowe sektory rynku krypto, dodając funkcjonalność i użyteczność do swojej platformy. W rezultacie SHIB jest jedną z najlepszych kryptowalut do kupienia teraz i świetną długoterminową opcją krypto.

4. The Sandbox (SAND) – Wspierany przez celebrytów projekt krypto Metaverse nadal cieszy się dużym zainteresowaniem w 2023 roku

Na pierwszy rzut oka The Sandbox oferuje podobną ofertę do Decentraland jako projekt krypto metaverse, który pozwala użytkownikom tworzyć doświadczenia online w rozległym cyfrowym świecie. Różnice między tymi dwoma projektami można znaleźć w niezrównanych narzędziach do tworzenia treści generowanych przez użytkowników (UGC) The Sandbox, których każdy może używać do tworzenia atrakcyjnych zasobów i gier w celu zarabiania.

Internetowy zestaw narzędzi the Sandbox to intuicyjne narzędzie plug-and-play, co oznacza, że użytkownicy nie potrzebują dyplomu z kodowania, aby móc tworzyć własne UGC. Po utworzeniu UGC można je sprzedawać, wymieniać i kupować na rynku online, umożliwiając graczom zarabianie na swoich dziełach. Tymczasem metaverse The Sandbox ma możliwość rozszerzania się w nieskończoność.

SAND jest natywnym tokenem metaverse i jest używany do kupowania działek cyfrowych, wszystkich zakupów na rynku oraz jako waluta do płacenia za doświadczenia online. Jest on również używany przez użytkowników do głosowania nad propozycjami zmian w ramach The Sandbox DAO.

Dlaczego warto kupić SAND?

Od czasu premiery Minecrafta gry UGC są niezwykle popularne wśród społeczności graczy, poprzez Robloxa, a teraz aż po gry metaverse. The Sandbox opiera się na ofercie Robloxa, umożliwiając użytkownikom zarabianie na UGC, zdobywając tokeny SAND, które można wymienić na dochód w świecie rzeczywistym.

SAND pozostaje jednym z najbardziej znaczących długoterminowych projektów krypto pod względem kapitalizacji rynkowej. Dzięki wsparciu wielkich nazwisk, takich jak Snoop Dogg, Warner Music, Paris Hilton i Gucci, oczekuje się, że jego popularność będzie nadal rosła. Podobnie jak w przypadku prognoz cenowych Decentraland, przewidywania sugerują, że obecna wartość SAND, wyceniana na 0,554182 USD, jest bardzo dobra, oferując inwestorom doskonałą wartość zarobkową na rok 2023 i później.

5. Polygon (MATIC) – Skalowalne rozwiązanie blockchain warstwy 2 z ogromną przyszłością w 2023 roku

Rozwiązanie Polygon do skalowania warstwy 2 dla łańcucha blokowego Ethereum zyskało znaczną rzeszę fanów od czasu jego wydania, a wiele twórców dApps również gromadzi się przy tym rozwiązaniu. Transakcje w sieci Polygon są szybkie, tanie, a co najważniejsze, pozwalają dApps obsługiwać ogromną liczbę użytkowników bez negatywnego wpływu na wydajność sieci.

Zgodnie z planami na rok 2023 firma Polygon będzie nadal rozwijać podobne rozwiązanie skalowalności dla łańcuchów bloków warstwy 1, otwierając je na nowy świat potencjalnych klientów. Zapewniając dApps dostęp do interoperacyjności w różnych łańcuchach bloków, platforma Metaverse firmy Polygon jest jedną z wiodących sieci między łańcuchowych na rynku.

Ponadto sieć Polygon jest popularnym wyborem dla projektów krypto metaverse P2E dzięki dużej pojemności, szybkości transakcji i niskim kosztom, dzięki czemu sieci gier mogą zapewnić fanom GameFi wyjątkowe i niedrogie wrażenia użytkownika.

Dlaczego warto kupić MATIC?

Natywny token MATIC zarządza ekosystemem Polygon. Waluta ta służy do uiszczania opłat transakcyjnych i nagradzania walidatorów sieci, którzy udzielają wsparcia platformie. Posiadacze monet MATIC mają również możliwość postawienia tokena na platformie, zarabiania pasywnego zysku wraz ze wzrostem jego wartości i wykorzystania monety do umożliwienia szybkich i tanich międzynarodowych przelewów pieniężnych.

Polygon ma już ugruntowaną pozycję jako jeden z wiodących światowych ekosystemów blockchain. Jego interoperacyjność z Ethereum pomogła klientom rozwiązać historyczne problemy ze skalowalnością, które trapiły Ethereum w przeszłości.

Ponieważ przypadki użycia rozwiązań Polygon w 2023 roku wciąż rosną, potencjał monety MATIC jest ogromny. Obecna wartość 0,909795 USD stanowi doskonałą wartość dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć zyski w ciągu najbliższych kilku lat, co czyni go jedną z najlepszych kryptowalut do kupienia już teraz.

Platforma Metacade rozkwitnie w 2023 roku, co czyni ją teraz doskonałą inwestycją

Projekty krypto Metaverse zawsze były rozsądnymi inwestycjami, oferującymi ogromne zyski, szczególnie podczas hossy. Ponieważ na rynkach panują obecnie niedźwiedzie warunki, niska cena monet oferuje doskonałe potencjalne zyski inwestorowi długoterminowemu.

Najlepszym z nich jest MCADE, który wygląda na mocno niedoceniany w swojej fazie presale. To doskonała wiadomość dla wszystkich inwestorów, ponieważ pozwala im to tanio zdobyć jeden z najbardziej ekscytujących projektów Metaverse. Potem będą mogli patrzeć, jak ich zyski się kumulują, gdy tylko MCADE trafi na giełdy. Obecna cena w presale wynosząca 0,013 USD wzrośnie do 0,02 USD po zakończeniu presale. Gdy MCADE zostanie upubliczniony, z pewnością wystrzeli w górę, co czyni go jedną z najlepszych kryptowalut do kupienia.