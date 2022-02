Telos (TLOS) utrzymuje byczą perspektywę od 27 stycznia. 7 lutego ustanowił nowy rekord wszechczasów na poziomie 1,43 USD, po czym lekko cofnął się do 0,986 USD, a następnie wznowił swój byczy trend.

Obecnie notowany jest na poziomie 1,12 USD po skoku w górę o 10,84% w ciągu ostatnich 24 godzin.

W tym artykule dowiesz się co napędza obecną hossę Telos (TLOS).

Czym jest Telos (TLOS)?

Zanim zagłębimy się w obecny byczy trend, ważne jest, abyśmy najpierw wyjaśnili czym jest Telos.

Telos to sieć blockchain, która jest połączona z oprogramowaniem EOSIO, mającym na celu zapewnienie skalowalności i szybkości inteligentnych kontraktów dla NFT, mediów społecznościowych, gier i zdecentralizowanych finansów (DeFi). Jego natywny token nazywa się TLOS.

Dlaczego cena TLOS rośnie w lutym?

Trzy powody są przypisywane do obecnego byczego trendu TLOS. Należą do nich nowe partnerstwa, integracja TLOS z portfelem Anchor oraz zwiększone uruchamianie projektów NFT i DeFi w sieci Telos.

Nowe partnerstwa

W ciągu ostatnich kilku tygodni, Telos miał wiele integracji i partnerstw, które zwiększyły świadomość jego marki na całym świecie.

Na przykład, integracja Telos Foundation z DappRadar pomogła użytkownikom Telos w śledzeniu ich dApps w sieci Telos.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Telos Foundation nawiązała również współpracę z BikeChain, autonomiczną aplikacją do współdzielenia przejazdów, która przetwarza wszystkie transakcje na blockchainie Telos.

Uruchamianie projektów NFT i DeFi w sieci

Odnotowano wzrost liczby projektów DeFi i NFT uruchamianych na Telos, co przyciągnęło płynność i użytkowników do protokołu. Najnowszym projektem DeFi jest OmniDEX, który jest pierwszą natywną zdecentralizowaną giełdą zbudowaną w sieci Telos.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Inne projekty, które zostały ostatnio uruchomione przez Telos, obejmują międzyłańcuchowy rynek NFT tofuNFT, protokół DeFi AristotleDAO, projekt TelosPunks NFT oraz aplikację APPICS dla mediów społecznościowych NFT.

Integracja TLOS z portfelem Anchor

Innym ważnym wydarzeniem w ekosystemie Telos była integracja sieci z portfelem Anchor firmy Greymass, organizacji zbudowanej w celu ułatwienia rozwoju technologii rozproszonych rejestrów i infrastruktury zasilającej je, co doprowadziło do ogromnego wzrostu cen.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Dzięki tej integracji, posiadacze TLOS mogą bezpiecznie logować się do różnych aplikacji, takich jak platforma Staker One, portfel internetowy Telos i Decided Voter, które działają w sieci.