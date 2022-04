Tron wprowadzi zdecentralizowany stablecoin o nazwie USDD

USDD firmy Tron będzie bardziej zbliżony do UST firmy Terra, a jego rezerwy mają wynieść 10 miliardów dolarów – powiedział założyciel Justin Sun.

Tron wprowadzi na rynek zdecentralizowany algorytmiczny stablecoin o nazwie USDD (Decentralized USD) 5 maja 2022 roku. Założyciel Trona, Justin Sun, ogłosił to w liście otwartym .

Nowy stablecoin będzie również dostępny na Ethereum i BNB Chain, co będzie możliwe dzięki BTTC, rozwiązaniu cross-chain firmy Tron.

USDD jako algorytmiczny stablecoin nie jest podobny do tradycyjnych stablecoinów, takich jak Tether (USDT) czy USD Coin (USDC). Jako taki, nie jest wspierany przez gotówkę lub inne aktywa finansowe, ale przez kryptowaluty.

Stablecoin USDD będzie powiązany z TRX jako aktywem bazowym i będzie wyposażony w mechanizm podobny do tego, który jest używany przez UST firmy Terra. W ramach tego mechanizmu TRX ma być spalany, aby umożliwić wybijanie USDD.

Do Kwon, dyrektor generalny firmy Terra, powiedział , że funkcja „mint-and-burn” oraz wprowadzenie USDD przez Tron to sygnał tego, co czeka nas w przyszłości, jeśli chodzi o zdecentralizowane gospodarki. Dodał, że jest to scenariusz, którego krytycy nie rozumieją.

„Zdecentralizowane gospodarki zasługują na zdecentralizowane pieniądze – każdy blockchain będzie wkrótce działał w oparciu o stajnie dect”.

Algorithmic stablecoins are fast becoming the norm – protocol-issued dollars coming to every blockchain.

Detractors cannot see – currencies are ultimately backed by the economies that use them, and the future is clearly opting to use decentralized and self sovereign stablecoin💰

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 22, 2022