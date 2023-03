Więcej niż monety memowe — Te 12 najlepszych tokenów użytkowych daje inwestorom więcej za ich pieniądze

Monety memowe mogą być zabawne, ale trzymanie ich rzadko przynosi jakiekolwiek dodatkowe korzyści. Stoi to w wyraźnej sprzeczności z tokenami użytkowymi, które zapewniają bezprecedensowy dostęp do niektórych z najbardziej innowacyjnych projektów blockchain.

Aby dowiedzieć się, które tokeny użytkowe są najlepsze, oto 12 najgorętszych opcji dostępnych obecnie na rynku:

1. Metacade (MCADE)

Co to jest Metacade?

Metacade (MCADE) to platforma GameFi, która oferuje szeroki wybór różnych gier arkadowych w jednym miejscu. Każdy tytuł posiada mechanikę „graj, aby zarobić”, pozwalając graczom zdobywać nagrody w postaci krypto podczas przechodzenia przez kolejne poziomy i rozwijania swoich umiejętności.

Rozgrywka w tej arkadzie metaverse waha się od zwykłej po rywalizacyjną, a funkcja Compete2Earn Metacade pozwala graczom walczyć o szansę na wygranie głównych nagród, które wypłacane są w tokenach MCADE.

MCADE ma ogromną zastosowanie w ekosystemie Metacade, a jego głównym użytecznością jest zapewnianie nagród, podczas gdy użytkownicy uczestniczą w różnych funkcjach tej platformy. Funkcje Metacade wykraczają poza gry arkadowe, ponieważ użytkownicy mogą również zarabiać MCADE, dzieląc się swoją wiedzą, wchodząc w interakcje z innymi użytkownikami czy testując nowe gry blockchain, zanim zostaną one oficjalnie wprowadzone na rynek.

Metacade ma stać się centralnym węzłem dla społeczności Web3, ponieważ oferuje główną lokalizację, która umożliwia dostęp do niektórych z najcenniejszych plików alfa w przestrzeni gier blockchain i krypto. MCADE zasila zaawansowany system motywacyjny, który ma z czasem przyciągnąć znaczną liczbę użytkowników.

Dlaczego warto kupić MCADE?

Metacade to nie jest tylko wszechstronna platforma GameFi z szeregiem mechanizmów do zarabiania, ale wspiera on również rozwój nowych gier arkadowych bezpośrednio poprzez program Metagrants. Posiadacze tokenów MCADE mogą głosować, aby zdecydować, które nowe projekty otrzymają finansowanie, ponieważ MCADE zyskuje dodatkową użyteczność jako jeden z najlepszych tokenów zarządzania, które zostały uruchomione w ostatnim czasie.

Presale tokenów MCADE przyciągnęła inwestycje o wartości $13,2m i jest ona obecnie w swojej końcowej fazie. Jako zupełnie nowy projekt w przestrzeni krypto, Metacade posiada ogromny potencjał wzrostu, a jego presale może być idealną okazją do zaangażowania się ten projekt.

2. AltSignals (ASI)

Co to jest AltSignals?

AltSignals (ASI) wsparł już ponad 50 000 handlarzy krypto zyskownymi sygnałami transakcyjnymi od czasu swojego pierwszego uruchomienia w 2017 roku, a teraz rozszerza on swoją ofertę blockchain o zestaw narzędzi sztucznej inteligencji.

Zastrzeżony wskaźnik handlowy platformy, AltAlgo, pomógł tym inwestorom, którzy zastosowali się do jego wskazówek, 10-krotnie zwiększyć wartość ich portfela w ciągu zaledwie 19 oddzielnych miesięcy. Nowy zestaw narzędzi oparty na sztucznej inteligencji, ActualizeAI, został zaprojektowany w celu poprawy częstotliwości i dokładności sygnałów transakcyjnych, co daje mu tym samym ogromną wartość w dziedzinie krypto handlu.

ActualizeAI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i modelowanie predykcyjne, aby osiągnąć znacznie wyższy wskaźnik dokładności niż istniejące alternatywne narzędzia handlowe. Oczekuje się, że jego umiejętności programowania maszynowego będą stale ewoluować, a jego użyteczność jest dostępna poprzez przechowywanie nowego natywnego tokena projektu, ASI.

ASI daje również dostęp do AI Members Club, który zapewnia dodatkowe korzyści użytkownikom AltSignals. Posiadając token użytkowy ASI, użytkownicy uzyskują dostęp do lukratywnych możliwości inwestycyjnych w krypto już na ich wczesnym etapie i mogą rywalizować w internetowych turniejach handlowych o szansę wygrania nagród krypto.

Dlaczego warto kupić ASI?

Token ASI jest zupełnie nowy i zasila istniejącą już platformę, która posiada swoje udokumentowane sukcesy. Łącząc sztuczną inteligencję ze wskaźnikami algorytmicznymi, AltSignals dostarczy zyskowne sygnały transakcyjne z niespotykanym dotąd poziomem dokładności. Posiadacze tokenów ASI uzyskują wyłączny dostęp do tego nowego zestawu narzędzi i mogą dzięki temu zyskać prawdziwą przewagę podczas handlu.

Presale krypto ASI wciąż trwa. Oczekuje się, że jej pierwsi uczestnicy otrzymają duże zwroty ze swojej początkowej inwestycji, oraz że token ASI ma również na celu zapewnienie większego dostępu do rentownych inwestycji w przyszłości.

ASI jest z pewnością jednym z najlepszych tokenów użytkowych w tej chwili, a jego presale jest w rezultacie bardzo obiecującą okazją inwestycyjną. Krypto tokeny użytkowe rzadko zapewniają użytkownikom dodatkowe możliwości osiągnięcia takiego zysku, co wyróżnia ASI w świecie Web3.

3. ChainLink (LINK)

Co to jest ChainLink?

ChainLink lub LINK, jak powszechnie wiadomo, to rodzaj zdecentralizowanej sieci, która łączy platformy blockchain z systemami zewnętrznymi. ChainLink robi to, zbierając dane ze źródeł poza łańcuchem przed zapisaniem ich w interfejsach API kompatybilnych z łańcuchem tych bloków, które mogą być używane w inteligentnych kontraktach.

Sieć ta to odporny na manipulacje i niezawodny sposób bezpiecznego przesyłania danych między dwoma niekompatybilnymi systemami. ChainLink dostarcza dane z rzeczywistych wydarzeń, które są przechowywane w bazach danych poza łańcuchem, co pozwala na budowanie szerszego zakresu aplikacji blockchain przy użyciu inteligentnych kontraktów, jak i kodów, które powstają bez żadnej pomocy.

Węzły ChainLink odpowiadają za gromadzenie i łączenie odpowiednich danych, aby te procesy zachodziły automatycznie na blockchainie. Rozwiązanie ChainLink umożliwia tworzenie bezpiecznych i niezawodnych aplikacji o zwiększonej złożoności, dzięki czemu blockchain jest realną alternatywą dla scentralizowanych sieci aplikacji.

Dlaczego warto kupić LINK?

ChainLink znalazł się w pierwszej dwudziestce kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej dzięki swojemu unikalnemu rozwiązaniu blockchain. Jest to zdecentralizowana sieć pamięci masowej, która pełni ważną funkcję w Web3 i w rezultacie utworzyła już setki dużych partnerstw.

LINK naturalnie różni się od większości tokenów użytkowych, ponieważ sieć ta służy do udzielania dostępu do danych, które w przeciwnym razie byłyby niedostępne w takim łańcuchu bloków. Jest to bardzo poszukiwana inwestycja w aktywa krypto, jak i jeden z najlepszych tokenów użytkowych, ponieważ bezpośrednio obsługuje on szerszy ekosystem krypto.

4. 1Inch Network (1INCH)

Co to jest 1Inch Network?

1Inch Network lub 1INCH to agregator zdecentralizowanych giełd (DEX), którego celem jest zapewnienie swoim użytkownikom najlepszych z możliwych transakcji. Ze względu na to, że ta konkretna usługa oferowana przez 1Inch Network jest w pełni zdecentralizowana, opiera się na złożonych inteligentnych kontraktach, aby znaleźć idealną trasę dla transakcji krypto peer-to-peer.

1Inch to jedna z największych giełd krypto. 1Inch może również pomóc zminimalizować koszty za opłaty transakcyjne uiszczane przez użytkowników, ze względu na to, że inteligentne kontrakty wdrażane przez tę platformę uwzględniają te najbardziej opłacalne trasy.

1INCH, jego natywny token, oferuje rabat w wysokości 1% – 7% prowizji od wszystkich transakcji po podłączeniu się do protokołu wymiany 1INCH. Sieć ta zapewnia maksymalną wydajność swoim użytkownikom, wykorzystując zewnętrzne pule blockchain, które zawierają płynność tokenów, umożliwiając użytkownikom dostęp do globalnych rynków krypto i oferując zarazem zoptymalizowane stawki.

Dlaczego warto kupić 1INCH?

Token 1Inch jest jednym z najlepszych przykładów tokenów użytkowych zasilających zdecentralizowany protokół, ponieważ ta moneta użytkowa zachęca strony zewnętrzne do wniesienia wkładu w ten protokół. 1INCH podwaja swoją wartość jako token zarządzania, umożliwiając wszystkim posiadaczom tokenów bezpieczeństwa głosowanie w propozycjach złożonych przez Zdecentralizowaną Autonomiczną Organizację (DAO) 1Inch.

Obecna cena 1 CAL wynosi 0,50 USD. Jest to jedna z najlepszych inwestycji w kryptowaluty użytkowe, ponieważ posiada on znaczny potencjał wzrostu z obecnego poziomu cenowego. 1INCH ma dostęp do płynności z 10 różnych łańcuchów bloków, co wyróżnia go spośród innych tokenów użytkowych z tej listy.

5. Basic Attention Token (BAT)

Co to jest Basic Attention Token?

Basic Attention Token (BAT) to zdecentralizowany cyfrowy system reklamowy oparty na blockchainie zaprojektowany w celu zapewnienia wyższej wydajności i lepszej przejrzystości reklam internetowych. BAT to także natywny token tej platformy, który umożliwia nagradzanie użytkowników, którzy oglądają na niej reklamy online.

Platforma Basic Attention Token jest połączona z przeglądarką Brave, aby umożliwić wyświetlanie reklam, które chronią prywatność. Firmy mogą kupować przestrzeń reklamową bezpośrednio w sieci za pomocą tokenów BAT, a część wszystkich transakcji jest przekazywana z powrotem zarówno reklamodawcom, jak i użytkownikom podczas oglądania reklam.

Platforma ta stara się zrównoważyć prywatność użytkowników, korzyści wydawcy, jak i wydatki reklamodawców, wykorzystując zarówno tokeny BAT i przeglądarkę Brave. W tym anonimowym systemie użytkownicy otrzymują nagrody za zwrócenie uwagi na takie reklamy cyfrowe.

Dlaczego warto kupić BAT?

BAT jest przykładem tego, jak tokeny użytkowe działają w celu ułatwienia szerokiej liczby przypadków użycia blockchaina, ponieważ tak unikalna infrastruktura Blockchain Basic Attention Token pomaga zminimalizować oszustwa reklamowe, poprawia prywatność użytkowników i zapewnia reklamodawcom wyższe zwroty z ich inwestycji dzięki ulepszonym możliwościom targetowania.

Obecna cena BAT wynosi 0,23 USD. Nie wszystkie tokeny użytkowe mają naprawdę wyjątkową ofertę, ale Basic Attention Token jest doskonałym przykładem monety, która rozwiązuje konkretny problem przy użyciu technologii rozproszonej księgi rachunkowej typu open source. BAT jest bez wątpienia jednym z najlepszych tokenów użytkowych w Web3.

6. Binance Coin (BNB)

Co to jest Binance Coin?

Binance Coin (BNB) to kryptowaluta stworzona przez Binance, firmę stojącą za największą ze wszystkich scentralizowanych giełd (CEX) w Web3 pod względem dziennego wolumenu obrotu. BNB jest wykorzystywany również do zasilania ekosystemu Binance, umożliwiając tym samym handlowcom i firmom korzystanie z BNB do różnych opłat, takich jak notowania tokenów i opłaty transakcyjne na scentralizowanej giełdzie.

BNB służy również do uiszczania opłat za gaz dla Binance Smart Chain (BSC), który jest najczęściej używaną zdecentralizowaną siecią blockchain na świecie. Wspiera on rozwój niestandardowych tokenów i aplikacji, co doprowadziło do zwiększenia użyteczności BNB, ponieważ jest on niezbędny podczas korzystania z sieci.

Posiadając tokeny BNB, użytkownicy mogą również uzyskać zniżki na opłaty transakcyjne podczas korzystania z giełdy Binance. Giełda Binance oferuje również usługi stakingu, aby umożliwić posiadaczom BNB zarabianie pasywnego dochodu na tej platformie.

Dlaczego warto kupić BNB?

Binance jest jednym z najbardziej wpływowych projektów krypto na świecie, a natywny token platformy odgrywa w nim kluczową rolę. Obsługuje on szereg różnych aktywów i usług blockchain firmy, w tym największy CEX i najczęściej używaną infrastrukturę blockchain.

Obecna cena BNB wynosi 307 USD, co oznacza spadek z jej rekordowego poziomu 690 USD. Jako że jest to jeden z najbardziej wszechstronnych tokenów użytkowych w przestrzeni krypto, jego obecny poziom cen może być świetnym punktem wejścia dla inwestorów długoterminowych.

7. Ripple (XRP)

Co to jest Ripple (XRP)?

XRP, znany również jako Ripple, jest to cyfrowy zasób przeznaczony do użytku w bezpiecznych i skalowalnych płatnościach. XRP został stworzony przez Ripple Labs Inc, aby zapewnić bankom, jak i dostawcom płatności natychmiastowy oraz tani globalny system rozliczeń.

XRP udowodnił, że jest szybszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy niż istniejące już tradycyjne metody międzynarodowych przelewów pieniężnych – umożliwiając użytkownikom dokonywanie transakcji w ciągu zaledwie kilku sekund, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej.

XRP jest jednym z najpopularniejszych tokenów użytkowych dla instytucji finansowych, ponieważ może on zapewnić natychmiastową płynność w transakcjach transgranicznych. Jest to opłacalny sposób przetwarzania zleceń wymiany walut, ponieważ każdą walutę fiducjarną można wymienić na XRP, zanim wartość takiej transakcji zostanie wysłana przez cały świat w ciągu zaledwie kilku sekund.

Dlaczego warto kupić XRP?

XRP nadal posiada ogromny potencjał jako niezawodny, opłacalny sposób przesyłania cyfrowych pieniędzy pomiędzy granicami państw, pomimo toczącej się sprawy sądowej z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

SEC ma na celu udowodnienie, że XRP jest papierem wartościowym, ponieważ został on stworzony przez scentralizowaną firmę, podczas gdy Ripple twierdzi, że nie miał początkowej oferty monety (ICO) w celu pozyskania funduszy i że token bezpieczeństwa XRP jest używany przede wszystkim do zabezpieczenia zdecentralizowanego łańcucha bloków o nazwie XRP Ledger.

Wiele różnych tokenów użytkowych należy do tej samej kategorii co XRP, ponieważ pewien stopień centralizacji jest niezbędny, aby organizacja osiągnęła postawiony sobie cel. Oczekuje się, że branża ta zyska jasność regulacyjną w następstwie procesu XRP, który może znacznie podnieść całkowitą cenę wartości XRP, jeśli wyjdzie on z niej zwycięsko.

8. Chiliz (CHZ)

Co to jest Chiliz?

Chiliz (CHZ) to cyfrowa platforma fintech, która specjalizuje się przede wszystkim w technologii blockchain, jak i w zaangażowaniu sportowym. Jej celem jest wykorzystanie innowacyjnej platformy do rozwijania zaangażowania jej fanów i możliwości zarabiania dla wiodących światowych marek sportowych, w tym drużyn, indywidualnych sportowców czy nawet federacji.

Technologia Chiliz pozwala także kibicom na uzyskanie uprawnień do głosowania na ulubione drużyny sportowe. Tokeny CHZ służą do zakupu tokenów fanów, które można także wykorzystać do udziałach w zarządzaniu. Nie tylko sprawia to, że fani czują się bliżej codziennych wydarzeń, ale także zapewnia dodatkowe źródło dochodów dla franczyz sportowych.

Dzięki Chiliz fani mają możliwość wpływania na swoje ulubione sporty w sposób, który nigdy wcześniej nie był dla nich możliwy, otrzymując jednocześnie nagrody finansowe w formie tokenów fanów za udział. Chiliz osiągnął już ogromny sukces, nawiązując umowy partnerskie z głównymi organizacjami sportowymi, takimi jak LaLiga Santander, AC Milan i inne.

Dlaczego warto kupić CHZ?

Posiadacze CHZ mają dostęp do praw głosu i mogą wpływać na sprawy w głównych organizacjach sportowych w zupełnie nowy sposób. W zamian za wysłuchanie ich głosu, fani otrzymują nagrody o wartości pieniężnej. CHZ leży u podstaw całego procesu i dlatego jest jednym z najlepszych tokenów użytkowych w całym Web3.

Obecna cena CHZ wynosi 0,12 USD. Ta natywna kryptowaluta dla ekosystemu Chiliz ma ogromny potencjał w przyszłość dzięki przydatnemu rozwiązaniu stworzonemu dla dużych przedsiębiorstw sportowych, co czyni go jednym z najlepszych narzędzi do zakupu na dłuższą metę.

9. Ethereum (ETH)

Co to jest Ethereum?

Ethereum (ETH) to platforma typu open source oparta na blockchainie, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji. Ethereum obsługuje samotworzące się inteligentne kontrakty, w których umowy są zapisywane w kodzie i wykonywane automatycznie po spełnieniu określonych w nich warunków.

Ethereum decentralizuje przechowywanie danych i umożliwia interakcje peer-to-peer bez potrzeby korzystania z usług stron trzecich, takich jak banki. Ethereum używa własnej rodzimej kryptowaluty, Ether, która służy do uiszczania opłat za gaz za każdym razem, gdy wchodzą w interakcję z łańcuchem bloków.

Opłaty transakcyjne są głównym przypadkiem użycia Ethereum. Ponieważ Ethereum obsługuje prawie 2000 niezależnych zdecentralizowanych aplikacji (dApps), domen ENS i większość niezamiennych tokenów (NFT), daje to ETH ogromną wartość w ekosystemie Web3.

Dlaczego warto kupić ETH?

ETH był szeroko stosowany zarówno jako narzędzie inwestycyjne, jak i waluta cyfrowa, ponieważ jest on środkiem wymiany w Web3. Jego użyteczność jako środka wymiany jest głównym źródłem popytu na ten token, który jest drugą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej.

Odkąd Ethereum zakończyło The Merge w 2022 r., blockchain Ethereum przeszedł na protokół proof-of-stake. Dzięki temu sieć ta jest bardziej wydajna, co z czasem może pomóc w obsłudze rosnącej liczby aplikacji i użytkowników. ETH jest z pewnością jednym z najlepszych tokenów użytkowych obecnie do kupienia w celu uzyskania przyszłych zwrotów.

10. Yearn.Finance (YFI)

Co to jest Yearn.Finance?

Yearn.Finance (YFI) to zdecentralizowana platforma finansowa, która umożliwia użytkownikom maksymalizację ich potencjału zarobkowego. Dzięki Yearn.Finance użytkownicy mogą optymalizować swoje zyski z krypto, korzystając z wybranych przez siebie zautomatyzowanych strategii.

YFI zapewnia wszystkie usługi, które oferowałby tradycyjny doradca finansowy lub bank bez żadnych opłat z tym związanych. Jest on podobny do tradycyjnego funduszu hedgingowego, z wyjątkiem tego, że platforma analizuje najbardziej dochodowe strategie farmingu w wielu wiodących projektach DeFi.

Yearn.Finance jest przyjazny dla użytkownika i wymaga niewielkiego wysiłku w użyciu, ponieważ każdy może uzyskać dostęp do pełnego zestawu usług DeFi, po prostu wpłacając swoje środki na platformę. Jego intuicyjna konstrukcja i zintegrowane narzędzia pozwalają użytkownikom zwiększyć dochody przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.

Dlaczego warto kupić YFI?

Posiadacze tokenów użytkowych YFI uzyskują uprawnienia do zarządzania w Yearn.Finance DAO. Tokeny te można również zdobyć jako nagrodę za obstawianie na platformie, co pomaga ułatwić transakcje, jak i utrzymać poziom płynności oraz zabezpieczyć całą platformę.

Jako wiodący agregator DeFi oferujący kompleksowy zestaw narzędzi, YFI jest jednym z najlepszych tokenów użytkowych na rynku krypto. YFI posiada niezwykle rzadką tokenomikę, z zaledwie 36 666 tokenami w obiegu. Jego deflacyjny projekt sprawił, że jest to pierwsze krypto, która jest warte dużo więcej niż Bitcoin i tym samym daje mu to duży potencjał przyszłych zwrotów z inwestycji.

11. Enjin Coin (ENJ)

Co to jest Enjin Coin?

Enjin Coin (ENJ) to popularna kryptowaluta, która została opracowana do użytku w sieci Enjin. Jest to token oparty na Ethereum, który został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić łatwe tworzenie zasobów cyfrowych do gier blockchain .

Enjin umożliwia programistom i graczom tworzenie własnych wirtualnych towarów z niestandardowymi funkcjami. Może to obejmować możliwości handlowe w grze, zmienne poziomy dysproporcji i nie tylko. Tokeny użytkowe ENJ reprezentują metodę blokowania płynności w zasobach cyfrowych w grze, która zapewnia niemal natychmiastowy handel z małymi poślizgami na rynkach gier blockchain.

Tokeny użytkowe ENJ służą generalnie do tworzenia zasobów cyfrowych w grze, ale można ich również używać do uiszczania opłat transakcyjnych w sieci Enjin oraz do pomocy programistom w tworzeniu gier opartych na NFT. Rynki, które są kompatybilne z ENJ, można przenieść do niestandardowych dApps, pomagając tym samym zapewnić płynną obsługę graczy blockchain.

Dlaczego warto kupić ENJ?

Enjin Coin posiada ogromną użyteczność w ekosystemie Enjin, który jest kompleksowym zestawem narzędzi, pomagającym podnieść ogólny poziom rozwoju w GameFi. Ułatwiając także proces tworzenia aplikacji do gier blockchain, ENJ odgrywa bardzo ważną rolę w całej rewolucji gier blockchain.

Tokeny ENJ są obecnie wyceniane na 0,40 USD i mają duży potencjał wzrostowy. Wraz ze wzrostem popularności gier typu blockchain, unikalne aktywa krypto korzystające z funkcji ENJ prawdopodobnie staną się jeszcze bardziej rozpowszechnione niż do tej pory. W rezultacie tego ENJ stał się obecnie jednym z najlepszych tokenów użytkowych do kupienia.

12. Decentraland (MANA)

Co to jest Decentraland?

Decentraland to platforma wirtualnej rzeczywistości obsługiwana przez blockchain Ethereum. Cyfrowa waluta Decentraland nazywa się MANA i służy ona do zakupu ziemi, jak i zasobów w grze. Decentraland daje swoim użytkownikom pełną własność nad zasobami cyfrowymi w swoim wirtualnym świecie.

Wszystko, co ludzie zbudują w Decentraland – galerie sztuki, kluby muzyczne, zamki, sklepy, parki rozrywki – pozostanie ich własnością, o ile będzie ich stać na opłacenie gruntu danej budowli. Świat Metaverse daje użytkownikom niespotykanie wysoki jak dotąd poziom kontroli nad ich wrażeniami z gry, co prowadzi do coraz większej liczby takich działań w wirtualnym świecie.

Decentraland zapewnia ekscytujące możliwości dla osób, które szukają sposobu na tworzenie lub współpracę we wspólnym wirtualnym świecie. Użytkownicy mogą również monetyzować swoje dzieła dzięki tokenowi MANA, który jest środkiem wymiany na rynku tej platformy.

Tokeny MANA służą do kupowania i sprzedawania LAND działek NFT, niestandardowych awatarów, unikalnych przedmiotów w grze, jak i wielu innych. Posiadacze tokenów zyskują również przywileje w zakresie zarządzania, ponieważ Decentrland korzysta z systemu demokratycznego poprzez swoją zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO).

Dlaczego warto kupić MANA?

Token MANA reprezentuje rozwijającą się platformę, która może zrewolucjonizować cyfrowy krajobraz w nadchodzących latach. Decentraland to szybko rozwijający się projekt, który może wspierać ludzi na całym świecie zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym, co sprawia, że token użytkowy MANA jest jedną z najlepszych opcji długoterminowej inwestycji.

Obecna cena MANA wynosi 0,58 USD. Jest to aktualnie jedna z najcenniejszych krypto GameFi pod względem kapitalizacji rynkowej. Wbudowana użyteczność tego tokena pomaga generować stały popyt dzięki popularności świata gry, który on zasila. Sieci blockchain mogą pomóc zapoczątkować nową erę gier, a token MANA może być kluczowym graczem w tym procesie.

Jaka jest najlepsze krypto użytkowe do kupienia już teraz?

Prawdopodobnie najlepszym krypto użytkowym do kupienia jest Metacade (MCADE). Jest on używany do nagród typu „graj, aby zarobić” w największej arkadzie sieciowej i w przeciwieństwie do monet, które reprezentują inne platformy GameFi, MCADE obsługuje ogromną liczbę gier w jednym miejscu.

Waluty cyfrowe na wczesnym etapie, takie jak MCADE, posiadają ogromny potencjał wzrostu. Ze względu na to, że Metacade oferuje wszechstronne wrażenia z rozgrywki oraz hojny potencjał nagród dla użytkowników, powszechnie oczekuje się, że stanie się on wiodącą marką w sektorze GameFi.

Powiązane krypto FAQ

Co sprawia, że token jest tokenem użytkowym?

Kryptowaluta zazwyczaj oferuje użyteczność w ramach określonej platformy, gdzie jest klasyfikowana jako środek wymiany ułatwiający transakcje peer-to-peer. To odróżnia tokeny użytkowe od walut cyfrowych, ponieważ są one używane jedynie do przekazywania wartości od jednej niezależnej strony do drugiej w zamian za cyfrowy towar, usługę lub aktywa.

Które z krypto ma realną użyteczność?

Większość najlepszych kryptowalut ma realną użyteczność. Tak naprawdę to bardzo niewiele krypto nie posiada żadnej użyteczności. Znaczącymi wyjątkami są monety memowe, jak i fałszywe tokeny; jednak monety memowe mogą nadal być używane nawet jako środek wymiany, o ile na łańcuchu blokowym istnieje płynność tych tokenów.

Które altcoiny mają największą użyteczność?

Duże projekty, takie jak Binance, AltSignals i Metacade, mają szerokie zastosowanie dla swojego własnego natywnego tokena. Każdy projekt oferuje użytkownikom blockchain coś unikalnego, a token użytkowy pomaga zasilać każdy ekosystem na różne sposoby.

