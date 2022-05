Departament Skarbu Wielkiej Brytanii podobno zdecydował się na dalsze regulowanie stablecoinów jako legalnego środka płatniczego. Decyzja ta została przyjęta przez społeczność kryptowalutową z mieszanymi uczuciami. Wynika to głównie z niedawnego upadku jednego z najpopularniejszych algorytmicznych stablecoinów, TerraUSD (UST).

Lokalny raport The Telegraph zwrócił uwagę na intencję Ministerstwa Skarbu, aby uregulować stablecoiny w całej Wielkiej Brytanii. Zostało to ujawnione podczas Przemówienia Królowej. Podczas przemówienia książę Karol zapowiedział wprowadzenie nowych przepisów w kilku sektorach, w tym środków stymulujących wzrost gospodarczy w celu poprawy standardu życia w regionie. Dodał:

„Zostanie wprowadzona ustawa o przestępczości gospodarczej i przejrzystości w biznesie w celu dalszego wzmocnienia uprawnień do zwalczania nielegalnego finansowania, ograniczania przestępczości gospodarczej i wspierania rozwoju przedsiębiorstw”.

Skarb Państwa chce uregulować stablecoiny wspierane w stosunku 1:1

Niedawno cały ekosystem Terra uległ załamaniu, a LUNA i UST prawdopodobnie przepadły bezpowrotnie. Oczekuje się, że wywoła to pewne zastrzeżenia ze strony organów regulacyjnych. Mimo to ministerstwo skarbu nadal dąży do tego, aby brytyjski sektor usług finansowych był zawsze w czołówce pod względem technologii i innowacji. Wspomniał o tym już wcześniej minister skarbu Rishi Sunak.

Plan Ministerstwa Skarbu nie legalizuje jednak algorytmicznych stablecoinów. Preferuje on w pełni obsługiwane stablecoiny 1:1, takie jak Tether (USDT) czy USD Coin (USDC). Rzecznik skarbu powiedział:

„Ustawodawstwo regulujące stablecoiny, gdy są używane jako środek płatniczy, będzie częścią ustawy o usługach i rynkach finansowych ogłoszonej w przemówieniu królowej”.

Skarb Państwa dąży do stworzenia możliwości rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej przy wprowadzaniu nowych technologii finansowych. Dlatego też postrzega stablecoiny o współczynniku 1:1 jako idealną opcję, która może się do tego przyczynić. Jednak wartość TerraUSD została powiązana z inną kryptowalutą, co rzecznik miał do powiedzenia w następujący sposób:

„Rząd jasno stwierdził, że niektóre stablecoiny nie są odpowiednie do celów płatniczych, ponieważ mają wspólne cechy z aktywami kryptowalutowymi bez zabezpieczenia”.

SEC stoi za brytyjskim Ministerstwem Skarbu

Komisarz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) Hester Peirce podkreśliła ostatnio potrzebę posiadania miejsca na niepowodzenie podczas wspierania ram regulacyjnych dla stablecoinów. Powiedziała na Twitterze:

„Chętnie porozmawiam o tym, jak osiągnąć cele regulacyjne SEC bez utrudniania prób i błędów, które są niezbędne dla innowacji”.

Peirce odniosła się również do zainteresowania stablecoinami wśród regulatorów w wystąpieniu na panelu internetowym. Wezwała SEC do zrobienia wyjątków dla niektórych technologii, co pozwoliłoby jej na przeprowadzenie niezbędnych eksperymentów. Powiedziała wtedy:

„Musimy zostawić margines na porażkę, ponieważ oczywiście jest to część procesu doświadczania nowych rozwiązań, a nasze ramy naprawdę pozwalają na tego rodzaju próby i błędy. Mam nadzieję, że będziemy z tej możliwości korzystać”.