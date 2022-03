Wzrost monety może i zaczął zwalniać, ale jeszcze nie zniknął. Co więcej, wyszedł z trójkąta zwyżkującego i zbliża się do poziomu 15 USD za monetę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat ApeCoin i chciałbyś poznać najlepsze miejsca do zakupu ApeCoin, to dobrze trafiłeś.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić ApeCoin

eToro

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Nexo

Od 2018 r. Nexo doszło do przynoszenia profesjonalnych usług finansowych do świata aktywów cyfrowych. Wykorzystując najlepsze z wieloletnich doświadczeń zespołu w Fintech wraz z mocą technologii Blockchain, Nexo upoważnia miliony ludzi, aby wykorzystać wartość za aktywami kryptograficznymi, kształtując nowy, lepszy system finansowy.

Czym jest ApeCoin?

ApeCoin jest tokenem ERC-20 o charakterze zarządczym i użytkowym, którego posiadacze są samodzielnie zarządzani za pośrednictwem struktury kontrolującej ApeCoin DAO. APE Foundation zarządza propozycjami, na które wyrażają zgodę.

Założyciele otrzymali unikalny NFT w prezencie od Yuga Labs, która stworzyła słynną serię BAYC, wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami do niej. Również w tym przypadku to członkowie ApeCoin DAO decydują o tym, jak wykorzystać tę własność intelektualną.

Łącznie w obiegu znajduje się 1 miliard tokenów APE. Ta podaż jest wybijana jednorazowo i na stałe.

Nieco mniej niż jedna trzecia została wprowadzona do obiegu 17 marca tego roku, czyli w dniu uruchomienia ApeCoin. Ich liczba będzie się stopniowo zwiększać w ciągu 48 miesięcy w regularnych odstępach czasu.

Czy warto dziś kupić ApeCoin?

ApeCoin zdecydowanie może być wart inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy brać żadnych prognoz cenowych za wartość nominalną.

Prognoza cenowa ApeCoin

Crypto Academy przewiduje, że ApeCoin będzie notowany w przedziale 50-60 USD do końca tego roku. Przewidują, że w 2022 roku może osiągnąć rekordowy poziom 80 USD. Jeśli ich przewidywania okażą się trafne, to z pewnością nie jest to koniec dla APE!

