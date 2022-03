Nuvei Corporation i XT.COM nawiązały współpracę, aby ułatwić wdrażanie nowych użytkowników, dowiedział się CoinJournal z komunikatu prasowego.

Współpraca między XT i Nuvei za pośrednictwem rozwiązania Simplex ułatwi użytkownikom zasilanie kont za pomocą wygodnych metod płatności.

Wiele sposobów na zasilenie konta

XT.COM jest jedną z wiodących globalnych giełd kryptowalutowych. Partnerstwo ma na celu zapoznanie wielu nowych użytkowników z platformą XT.COM.

Możliwe jest zasilenie konta za pomocą przelewu bankowego, kart kredytowych i debetowych, Apple Pay itp. Użytkownicy mają szybki i bezproblemowy dostęp do ponad stu aktywów kryptowalutowych.

Ponad 30 milionów użytkowników

XT.COM ma ponad 30,000 aktywnych użytkowników miesięcznie. Pierwsza na świecie giełda społecznościowa ma łącznie ponad 30 milionów użytkowników.

Mogą oni wygodnie i bezpiecznie nabywać aktywa kryptowalutowe bezpośrednio na platformie dzięki integracji z wiodącym rozwiązaniem Nuvei do przetwarzania płatności.

Niezliczona ilość dostępnych narzędzi

Giełda oferuje dostęp do szerokiej gamy produktów, w tym do nieoprocentowanego depozytu zabezpieczającego, instrumentów fiat, spot, handlu instrumentami pochodnymi, stakowania monet oraz instrumentów ETF. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do platformy XT.COM za pośrednictwem systemów operacyjnych IOS i Android na laptopach, komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

Dzięki partnerstwu z XT.COM, Nuvei rozszerza swój zasięg na różne regiony Europy, Azji i Ameryki Północnej. Wśród partnerów XT.COM znajdują się firmy Btok w Azji oraz Tapatalk w Ameryce Północnej i Europie.

Weber Woo, dyrektor generalny XT.COM, skomentował:

"Kryptowaluty są coraz bardziej akceptowane przez społeczeństwo. Jednak największą barierą dla większości użytkowników jest to, jak przejść od fiatów do kryptowalut. Dzięki współpracy z Simplex by Nuvei możemy pomóc użytkownikom z całego świata w łatwym wejściu do świata kryptowalut".

Philip Fayer, prezes i dyrektor generalny Nuvei dodał:

"Cieszymy się, że możemy wesprzeć XT.COM naszym globalnym rozwiązaniem. Współpraca z nami pozwoli milionom nowych użytkowników na dołączenie do ekosystemu kryptowalut przy jednoczesnym korzystaniu z doświadczeń handlu elektronicznego, w którym używa się codziennych metod płatności".