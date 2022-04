Zilliqa (ZIL) odniosła ogromny sukces w ciągu ostatnich trzech tygodni. Moneta odnotowała rekordowe zwyżki, nawet gdy inne monety zwolniły. Jednak korekta, która nastąpiła po tym hipnotyzującym skoku, przerwała wzrost ZIL. Niemniej jednak, moneta wciąż ma duży potencjał:

Zwiększona presja kupna może pchnąć ZIL w górę w nadchodzących dniach.

Moneta znajduje się teraz w kluczowej strefie popytu między 0,097 a 0,121 USD.

ZIL ma potencjał na wzrost o około 30%.

Źródło danych: Tradingview

Jak Zilliqa może odzyskać swój impet?

W ciągu ostatnich kilku tygodni ZIL dość gwałtownie zwalnia. W rzeczywistości, po osiągnięciu szczytu w ostatnim tygodniu marca, token stracił prawie 56% swojej wartości. Jednak po okresie konsolidacji, moneta zaczęła ponownie rosnąć.

ZIL obecnie znajduje się pomiędzy bardzo ważną strefą popytu, która rozciąga się od 0,097 do 0,121 USD. W przeszłości strefa ta zapewniała dużą presję na kupno i jak na razie zaczynamy dostrzegać pewien wzrost aktywności byków. W ciągu ostatnich 24 godzin ZIL wzrósł o co najmniej 7%. Oczekujemy, że byki będą kontynuować zakupy w tej strefie.

W rezultacie ZIL eksploduje, przynosząc zyski w wysokości co najmniej 30%. Jednakże, jest mało prawdopodobne, że ZIL odzyska swój rekord wszech czasów na poziomie 0,237 USD. Choć jest to możliwe jeszcze w tym roku, w najbliższym czasie spodziewamy się, że moneta napotka główne strefy oporu, zanim jeszcze zbliży się do poziomu 0,2 USD.

Jakie są długoterminowe perspektywy ZIL?

Po ekspansywnym rajdzie w zeszłym miesiącu, który przyniósł zyski rzędu 540%, jasne jest, że ZIL wyczerpała się para. W krótkim i średnim terminie spodziewamy się, że moneta będzie walczyć o popyt. Jednak w dłuższej perspektywie ZIL wciąż ma ogromny potencjał, a rok 2022 może okazać się bardzo udany dla tego tokena.