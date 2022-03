Bitcoin a crescut cu 6% în ultimele 24 de ore și cu peste 18% în ultima săptămână, pe măsură ce își continuă turul de forță pe fondul vânzărilor pe piața bursieră.

Marcus Sotiriou, analist la brokerul de active digitale GlobalBlock din Marea Britanie, spune că marea mișcare a Bitcoin a dus la „disocierea” cripto-ului de referință de piața bursieră.

Într-o comunicare de marți, Sotiriou a spus că „incredibilele” câștiguri ale BTC din această săptămână sunt un semnal că piața ar putea lua în considerare o potențială disociere de acțiuni. Aceasta, notează el, este probabil să fie perspectiva pe termen scurt.

Într-adevăr, privind piața bursieră, vedem că S&P 500 se îndreaptă spre o altă închidere zilnică negativă, cu pierderi de peste 1,5% marți.

Comentând recenta corelație dintre Bitcoin și acțiuni, strategul GlobalBlock a spus că situația durează „de luni de zile.” Cu toate acestea, criptomoneda semnalează ceea ce ar putea fi o rupere necorelată, deși posibil una pe termen scurt.

Despre motivul pentru care Bitcoin se ridică pe măsură ce scade S&P 500, Sotiriou a explicat:

„Bitcoinul este licitat puternic în parte datorită concepției că este o modalitate de a transfera valoare care nu necesită permisiuni și este rezistentă la cenzură, așa cum a fost folosit în timpul crizei din Ucraina, precum și în timpul tulburărilor politice din Canada .”

Dar BTC nu eclipsează doar acțiunile în această săptămână. Criptomoneda emblematică depășește aurul, care săptămâna trecută crescuse în timp ce Bitcoin-ul a scăzut odată cu acțiunile. Astăzi, în pofida faptului că a atins maxime de 1.945 de dolari cu câștiguri de peste 2%, aurul este în urma creșterii cu 6% a BTC.

„Este [de asemenea] fascinant că, după o săptămână de incertitudine geopolitică, Bitcoin depășește aurul, care este cunoscut drept un activ de siguranță”, a menționat Sotiriou.

CEO-ul Real Vision, Raoul Pal, crede că se poate, subliniind perspectiva actuală a pieței cripto care „seamănă mult cu martie 2020”.

„La acea vreme, a fost lovit de cele mai proaste știri posibile (o pandemie și un blocaj la nivel global) scăzând foarte brusc, dar nu a reușit să atingă un nou minim”, a scris el pe Twitter, în timp ce Bitcoin a depășit 44.000 de dolari.

Pal vede o imagine macro similară în condițiile actuale ale războiului din Ucraina, rate mai mari și petrol care a atins 105 de dolari pe baril. Deși situația în 2022 este diferită, el crede că eșecul Bitcoin de a face un nou minim sugerează că „macro-ul ar putea deveni mai pozitiv pentru cripto”.

Dar, de asemenea, îndeamnă la prudență, menționând că sfârșitul vânzării tehnologice ar putea genera un nou colaps în cripto.

Bonds are suggesting the same – growth is going to evaporate.

It's a bit early to tell but pay attention. It might also be the end of the tech sell off soon.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 1, 2022