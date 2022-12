Cele mai bune altcoin de cumpărat în timpul prăbușirii criptomonedelor pentru 2023

Orice prăbușire a criptomonedelor poate fi dureroasă și, recent, mulți deținători de monede au fost răniți. Situația i-a lăsat pe mulți investitori supra-expuși cu token-uri care au fost cumpărate aproape de vârful pieței în creștere. Ca atare, unii sunt acum reticenți să se întoarcă la noi investiții.

Acestea fiind spuse, condițiile piețelor în scădere sunt întotdeauna pline de oportunități esențiale. În momente ca acestea, token-urile solide tind să fie subapreciate și să aibă mai mult potențial ca niciodată. Și, după reduceri de preț cu 90%, în general, există câteva opțiuni grozave pentru investitorii în criptomonede care sunt gata să avanseze și să se pregătească pentru următoarea piață în creștere.

Acest articol va analiza 5 dintre cele mai bune altcoin de cumpărat înainte de răsturnare. Aceste token-uri au un potențial ridicat pentru viitor și fiecare poate aduce câștiguri majore pentru portofoliul tău.

#1 Metacade (MCADE) – Jocuri obișnuite Play-to-Earn

Metacade își propune să devină cea mai mare arcadă on-chain din Metavers și din lume. Proiectul este condus în întregime de comunitate, cu scopul de a deveni o organizație autonomă descentralizată ( DAO ) care deservește ecosistemul mai larg GameFi, în mai multe moduri. Platforma pare deja destinată să devină un proiect major care să rivalizeze cu unele dintre cele mai mari titluri GameFi din jur, cum ar fi Axie Infinity și Decentraland.

Pe lângă faptul că oferă o varietate de jocuri Play-to-Earn, Metacade oferă o locație multifuncțională pentru entuziaștii GameFi, care oferă câteva funcții inovatoare.

Pentru jucătorii concentrați pe câștig, ei pot accesa oportunități de angajare Web3 și pot câștiga token-uri în timp ce își împărtășesc cunoștințele de joc. Metacade încearcă ceva diferit și recompensează utilizatorii pentru contribuția la comunitate. Aceasta include postarea de recenzii, ajutarea altor jucători și testarea beta pentru jocurile încă în dezvoltare. Astfel, dar și prin alte mijloace, utilizatorii Metacade câștigă tokenul nativ – MCADE.

Metacade este, de asemenea, un loc pentru a aduce laolaltă jucătorii și dezvoltatorii de jocuri. În special, dezvoltatorii de jocuri își pot prezenta proiectul drept candidat pentru finanțare prin Metagrant-uri. În plus, utilizatorii pot vota pentru a finanța cele mai bune jocuri viitoare, pentru a ajuta la stimularea creșterii ecosistemului. Recompensele și votul se fac și prin token-ul MCADE, ceea ce face ca acesta să aibă o mulțime de moduri de utilizare.

MCADE are o rezervă totală fixă de 2.000.000.000 de token-uri, 70% din acest total fiind pus la dispoziție pentru presale. De-a lungul timpului, restul de 30% din token-uri vor fi deblocate și folosite pentru a dezvolta platforma, pe măsură ce aceasta devine un centru important al activității Play-to-Earn . Având o ofertă fixă, MCADE are un caracter deflaționist, ceea ce poate fi extrem de benefic datorită relației naturale dintre cerere și ofertă. O ofertă fixă, combinată cu o cerere în creștere, duce la o creștere continuă a prețului, deoarece token-ul devine mai rar.

MCADE oferă o valoare enormă deoarece asigură jucătorilor oportunități extinse de câștig și susține dezvoltarea continuă a comunității de jocuri blockchain. Deocamdată, token-ul pare subevaluat, iar acțiunea prețului său de presale reflectă acest lucru. Cu câștiguri de peste 100% realizate în condiții de piață sub condiții optime, Metacade pare să devină un jucător important în GameFi în următorii ani.

#2 Binance (BNB) – Global CEX

Binance este un schimb global de criptomonede care oferă o platformă pentru tranzacționarea a 600 de monede digitale. Token-ul nativ al platformei, BNB, a fost creat pentru a finanța dezvoltarea și a oferi lichiditate pentru traderi. Token-ul este folosit pentru a plăti taxe și poate fi folosit și pentru a cumpăra bunuri și servicii folosind cardul de debit Binance VISA.

BNB este în prezent al 5-lea token ca mărime după capitalizarea pieței, iar bursa Binance este pe primul loc din toate CEX -urile după volumul total tranzacționat. Un CEX este un schimb centralizat. CEX-urile diferă de schimburile descentralizate (DEX), prin aceea că toate serviciile de tranzacționare sunt controlate de o entitate centrală, în loc să fie controlate de contracte inteligente și creatori de piață automatizați, iar toate token-urile sunt ținute în portofelele deținute de această entitate centrală, în loc să fie deținute de către indivizi.

Token-ul BNB are unele caracteristici unice. Oferta este deflaționistă, în sensul că nu mai pot fi minate token-uri, și, de asemenea, are un mecanism de ardere care reduce continuu oferta circulantă în timp.

Inițial, BNB avea 200.000.000 de token-uri. De când proiectul a fost fondat în 2017, Binance consumă un procent din toate taxele trimestriale. În iulie 2022, aproape 20% din totalul aprovizionării a fost consumat, iar oferta circulantă se situează acum la aproximativ 160.000.000 BNB. Acest proces va continua până când 50% din sursa originală va fi terminată.

CEX-urile oferă un serviciu util deținătorilor de criptomonede. Există o gamă largă de servicii de tranzacționare disponibile, inclusiv instrumente derivate, împrumuturi și mize. Binance, fiind cel mai mare CEX, atrage multe milioane de utilizatori și are potențialul de a continua să crească pe măsură ce industria continuă să se extindă.

Dacă Binance CEX continuă să crească , atunci poți fi sigur că mai mulți oameni vor cumpăra BNB pentru a profita de beneficiile oferite pe platformă. Combinat cu tokenomica unică a tokenului, inclusiv mecanismul său de ardere, aceasta are un rezultat promițător pe termen lung asupra prețului BNB. Creșterea cererii și reducerea continuă a ofertei înseamnă că prețul este destinat să crească.

#3 Polygon (MATIC) – dApps la scală

Polygon este o platformă descentralizată care aduce Ethereum la dimensiunea reală. Rețeaua are o soluție inovatoare de scalare numită Matic Plasma, care permite un debit mai mare al tranzacțiilor și comisioane mai mici. Matic Plasma folosește sidechain-uri pentru a ajuta la reducerea taxelor mari ale Ethereum și, în acest proces, creează o experiență de utilizator mai bună pentru aplicațiile descentralizate (dApps) din ecosistemul Web3.

Deoarece Polygon este o soluție de scalare Layer 2 pentru Ethereum, are o serie de caracteristici tehnice cheie. Construit deasupra Layer-ului 1 al lui Ethereum, ecosistemul Polygon are același nivel ridicat de securitate ca Ethereum. Prin soluția sa inovatoare sidechain, poate oferi o finalitate mai rapidă și poate oferi taxe de tranzacționare aproape de zero, care servesc la îmbunătățirea gradului de utilizare a blockchain-ului standard Ethereum.

Tokenul nativ pentru rețeaua Polygon este MATIC. Este folosit pentru taxele de tranzacționare și pentru a securiza rețeaua cu recompense pentru validatori. Tokenul are o aprovizionare maximă de 10 miliarde MATIC și o aprovizionare circulantă de 8,7 miliarde.

MATIC îmbunătățește experiența utilizatorului pentru platformele construite pe Ethereum – cea mai mare infrastructură pentru aplicații descentralizate din Web3. Deoarece poate procesa un număr mare de tranzacții la costuri reduse, Polygon este folosit ca rețea de alegere pentru multe jocuri blockchain viitoare.

GameFi se bazează pe economiile digitale pentru a oferi lichiditate pentru recompensele Play-to-Earn. Aceste economii procesează un număr mare de tranzacții prin proiectare, iar Polygon este perfect potrivit pentru furnizarea acestui serviciu datorită experienței sale optimizate pentru utilizator.

Jocurile blockchain pot oferi beneficii unice jucătorilor, iar domeniul este de așteptat să se extindă în continuare în întreaga industrie a jocurilor de noroc. Având în vedere acest lucru, MATIC reprezintă o investiție primordială pentru viitor, deoarece este parte integrantă a unei rețele care este destinată să atragă un număr mare de utilizatori în următorii ani.

#4 LooksRare (LOOKS) – Piața NFT

LooksRare este o platformă bazată pe blockchain care permite crearea, colectarea și comercializarea de artă digitală și alte obiecte de colecție. Este o nouă piață NFT care a fost lansată în ianuarie 2022. Platforma găzduiește colecții de top de artă digitală, inclusiv Bored Ape Yacht Club (BAYC) și CryptoPunks.

LooksRare oferă o gamă largă de funcții și instrumente pentru a ajuta la descoperirea de piese noi și pentru a participa la licitațiile online. Platforma acceptă, de asemenea, crearea de token-uri nefungibile (NFT), care pot fi folosite pentru a reprezenta orice tip de obiect de colecție pe platforma LooksRare. Este o platformă flexibilă care oferă un serviciu util pasionaților NFT.

LOOKS este token-ul nativ pentru platforma LooksRare. Are o serie de cazuri cheie de utilizare. Printre acestea se numără recompense procentuale ridicate pentru traderii care au listat NFT-uri pentru vânzare pe platformă.

Oferta maximă a LOOKS este de 1 miliard de token-uri. În prezent, numărul de token-uri aflate în circulație este de aproximativ 47% din această sumă, la 470.000.000. Potrivit whitepaper LooksRare, oferta totală de token-uri LOOKS va atinge oferta maximă la 2 ani după lansarea platformei LooksRare, care va fi la începutul anului 2024.

LooksRare oferă un sistem de stimulente mai profitabil pentru persoanele care vând NFT. Dacă un colecționar de artă digitală dorește să listeze un NFT dintr-una dintre colecțiile acceptate de platformă, poate câștiga recompense la fiecare 10 minute. De-a lungul timpului, aceste recompense se pot combina, iar vânzătorii pot câștiga un procent mare APY pentru alegerea platformei față de piețele alternative NFT.

Este de așteptat ca lucrările de artă digitală să crească în popularitate în următorii ani. În plus, LooksRare acceptă cumpărarea și vânzarea oricărui tip de NFT. Așadar, pe măsură ce tehnologia NFT devine mai larg adoptată în jocurile de noroc și în alte domenii blockchain, atunci token-uri LOOKS ar putea funcționa foarte bine în următorii ani.

#5 Avalanche (AVAX) – Tehnologia DAG

Avalanche este o platformă blockchain care permite utilizatorilor să creeze, să transfere și să dețină active digitale. Este un blockchain Layer 1 cu un protocol de consens unic și inovator, care se bazează pe Avalanche-Algo Consensus Engine (ACE). Acest mecanism folosește un grafic aciclic direcționat (DAG) pentru a obține un consens, care permite rețelei să proceseze un număr mare de tranzacții în timp ce consumă mai puțină energie decât alternativele Proof of Work sau Proof of Stake.

Avalanche acceptă o gamă largă de funcții, inclusiv contracte inteligente, aplicații descentralizate (dApps) și token-izare. Rețeaua Avalanche este foarte scalabilă, având capacitatea de a procesa până la 4500 de tranzacții pe secundă (TPS). Este un software open-source care este disponibil pentru utilizarea sau contribuția oricui și reprezintă o alternativă sigură și ușor de utilizat la ecosistemele de minat în bloc.

AVAX este token-ul nativ pentru Avalanche. Token-urile AVAX sunt folosite pentru a securiza rețeaua prin furnizarea de recompense pentru validatori, precum și pentru taxele de tranzacție la trimiterea de monedă digitală peer-to-peer.

În prezent există 300.000.000 de token-uri AVAX în circulație, oferta maximă fiind de 720.000.000 AVAX. În timp, token-urile rămase vor fi deblocate și adăugate la rezerva circulantă.

Avalanche este un blockchain de eră nouă, care oferă o experiență de utilizator îmbunătățită în comparație cu sistemele vechi. Rețeaua open source este extrem de scalabilă, foarte sigură și descentralizată, ceea ce înseamnă că protocolul Avalanche a rezolvat trilema blockchain.

Oferind compatibilitate cu contractele inteligente, alături de taxe ieftine și TPS ridicat, Avalanche poate deveni un focar al activității blockchain în viitor. AVAX este în clasamentul celor 20 de criptomonede după capitalizarea pieței, cu un preț care este în prezent mai mic de 14 USD după ce a format un maxim istoric de aproape 150 USD. Se așteaptă ca tokenul să atingă aceste maxime din nou în timp.

Diversifică-ți portofoliul

Iarna criptomonedelor în anul 2022 a fost sumbră pentru mulți investitori. Unele proiecte de top, precum LUNA și FTT, au capitulat complet. Partea bună a acestor condiții tulburi este că tehnologia blockchain este foarte rezistentă. Există multe proiecte inovatoare care continuă să se dezvolte, indiferent de acțiunea prețului, și toate ar putea obține unele câștiguri majore pe parcursul următoarei piețe de creștere.

Metacade tocmai își lansează evenimentul de presale, iar investitorii sunt dornici să se implice, având în vedere valoarea mare a proiectului. Deocamdată, poți obține 125 MCADE pe dolar investit, ceea ce se ridică la 0,008 USD per token. Prețul este setat să crească la 0,02 USD și asta înainte ca tokenul să fie lansat pentru public mai târziu în acest an.

Toate proiectele prezentate în acest articol au un potențial ridicat, fiecare oferind soluții inovatoare într-o varietate de sectoare blockchain diferite. Dacă prăbușirea din 2022 ne-a învățat ceva, aceasta este că un portofoliu diversificat este cheia pentru a compensa volatilitatea pieței. Cele 5 token-uri enumerate aici variază de la CEX până la piețe descentralizate, de la Layer 1 la Layer 2 și o bijuterie cu potențial ridicat în stadiile sale incipiente.

