De ce este Ethereum depășit de Bitcoin? Modelul istoric se schimbă în 2023

Principalele concluzii

Ethereum a depășit din punct de vedere istoric performanța Bitcoin în perioadele de creștere

Tiparul s-a inversat la începutul anului, cu o dominare a Bitcoin în creștere

Analistul nostru Dan Ashmore analizează datele de pe lanț pentru a privi prin trecut și a arăta cum și de ce se schimbă modelul

Flippening-ul, nu-i așa? Nimic nu incită la dezbateri în cadrul cercurilor criptografice ca acesta.

Referindu-se la un scenariu în care Ethereum răstoarnă Bitcoin pentru locul întâi în clasamentul criptomonedelor, Flippening este orice, de la inevitabil la iluzoriu, în funcție de cine întrebi.

Nu sunt sigur că vreau să merg pe coji de ouă în această dezbatere, de teama DM-urilor mele de pe Twitter, dar am observat ceva destul de interesant astăzi, când am săpat în datele despre Ethereum vs. Bitcoin.

Ethereum este puternic corelat cu Bitcoin

În primul rând, ceea ce este evident. Ethereum este incredibil de corelat cu Bitcoin pentru că, ei bine, este o criptomonedă, iar soarta fiecărei criptomonede este legată de cea a monedei portocalii. Știm acest lucru până acum.

Graficul de mai jos arată cât de strânsă a fost această relație de când Ethereum a intrat în funcțiune, în 2015.

Dar, în timp ce acești doi cei mai buni prieteni se urmăresc unul pe celălalt pe graficele de preț, există scenarii în care aceștia se îndepărtează puțin. Faimosul raport ETH/BTC este unul pe care fanii Ether, în special, îl urmăresc cu atenție.

Acesta a atins un vârf în iunie 2017, la aproape 0,15, înainte de a cădea în cădere liberă până la 0,025 înainte de sfârșitul anului. În prezent, se tranzacționează la aproximativ 0,07.

Ether este mai bun pe piețele bull decât Bitcoin

Poate ați observat că graficul anterior ETH/BTC seamănă cu forma pieței crypto în general, prin numeroasele sale suișuri și coborâșuri.

Am trasat prețul Bitcoin în raport cu acest raport ETH/BTC. Într-adevăr, raportul crește pe măsură ce Bitcoin crește, și scade și Bitcoin scade. Folosind prețul Bitcoin ca indicator pentru întreaga industrie, acest lucru sugerează că raportul ETH/BTC crește pe piețele bull și scade pe piețele bear.

Acest lucru are sens. Bitcoin este deseori denumită moneda de bumerang. Mie îmi place destul de mult așa, în ciuda faptului că este o insultă, de altfel. Dar este o poreclă de înțeles, deoarece Bitcoin se mișcă ca un pensionar în timpul piețelor de creștere, în comparație cu altcoins.

Ether poate că este cea mai mare dintre altcoins, dar tot depășește Bitcoin atunci când taurii sunt în joc.

Pe de altă parte, Bitcoin depășește performanța atunci când petrecerea se termină. Și prin supraperformanță, mă refer la faptul că tinde să scadă cu 60%, spre deosebire de 70%. Dar, hei, asta e pentru o altă zi.

Modelul s-a inversat în 2023

Dar graficele de preț arată altceva. La o lună de la începutul noului an, Bitcoin a crescut, în timp ce raportul ETH/BTC a scăzut – exact opusul a ceea ce s-a întâmplat în trecut.

Am făcut un grafic al raportului până la începutul lunii noiembrie, când distracția și jocurile lui Sam Bankman-Fried au fost dezvăluite lumii și cripto au căzut, Bitcoin prăbușindu-se până la 16.000 de dolari.

Graficul arată că modelul a rămas așa cum v-ați aștepta, adică raportul a scăzut pe măsură ce cripto și Bitcoin s-au retras. Dar, când am întors pagina în 2023, piața cripto s-a întors și Bitcoin a urcat. Singura problemă este că ETH nu a urmat, ci mai degrabă raportul a scăzut, de la 0,077 pe 11 ianuarie la 0,068 în prezent, în ciuda faptului că Bitcoin a urcat de la 17.400 de dolari la aproape 23.000 de dolari în aceeași perioadă.

De ce? Sincer, nu sunt sigur. Este neobișnuit.

Bitcoin a crescut cu 36% în acest an, în timp ce Ether a crescut doar cu 29%. Totuși, dacă ne uităm la randamentele altor altcoins, poate că nu are nimic de-a face cu Ether. Multe dintre ele sunt depășite de Bitcoin, în timp ce chiar și cele mai performante nu o fac cu atât de mult pe cât s-a văzut anterior (rețineți că am eliminat Solana în scopuri de scară, care a crescut cu 125% până acum în acest an, după ce a fost decimat de legăturile cu Sam Bankman-Fried și de multiple proiecte care au fugit de blockchain la sfârșitul anului trecut).

În realitate, aceasta a fost doar o creștere remarcabilă pentru Bitcoin din adâncurile durerii pieței bear. Restul pieței nu este chiar gata să uite armagedonul care a fost 2022, multe altcoins parând cu peste 90%.

Ethereum nu a fost la fel de rău, dar totuși a scăzut de la un maxim istoric de aproape 5.000 de dolari. Banii gratuiți și pachetele de stimulare ale pandemiei s-au terminat. Acum este un climat diferit și se dovedește a fi mai dificil să se dea lovitura pentru altcoins.

Narațiunea web3 a eșuat. NFT-urile au fost zdrobite. Nu există nicio îndoială că povestea din jurul ETH a fost dărâmată. Am scris despre modul în care adopția instituțională se va diminua în criptomonede și despre cum reputația sectorului va dura mult timp pentru a fi reparată.

Acest lucru este valabil și pentru Bitcoin. Poate că sună și mai adevărat pentru ETH și altcoins, care au și mai mult de făcut pentru a recâștiga încrederea investitorilor.