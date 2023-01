Este Huobi sigur? De ce ar trebui clienții să retragă fonduri

Este ziua cârtiței în cripto. Încă un exchange de criptomonede centralizat ia foc, de data aceasta Huobi.

Antreprenorul chinez de criptomonede Justin Sun, care este fondatorul criptomonedei Tron și care face parte, de asemenea, din consiliul de administrație al Huobi, a anunțat că bursa urma să concedieze aproximativ 20% din forța sa de muncă.

Alte rapoarte au susținut că, pe lângă reducerea drastică a forței de muncă, angajaților li s-a cerut să își ia salariile în stablecoins, în timp ce canalele de comunicare internă au fost închise pentru a stinge nemulțumirea.

În timp ce povestea este încă în curs de apariție, este evident că acest lucru nu este… bun. Multe capturi de ecran sinistre cu angajați care încearcă să intre în sisteme și să comunice între ei au fost distribuite pe Twitter. Au apărut rapoarte, pe bună dreptate, conform cărora angajații erau furioși că, în cazul în care ar fi refuzat să-și accepte salariile în stablecoins, ar fi fost concediați.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023