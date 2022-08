Interviu: Viitorul este interoperabilitatea – CEO al Router Protocol

Ce blockchain va câștiga? O întrebare frecventă în lumea criptomonedelor. Dar, în realitate, viitorul este probabil unul al interoperabilității. Anumite blockchain-uri vor fi mai mari decât altele, dar vor exista mai multe.

Am stat de vorbă cu Ram Ramachandran în cel mai recent episod al podcastului CoinJournal pentru a discuta această problemă și multe altele. Ram este directorul executiv al Router Protocol, un strat de infrastructură care își propune să permită comunicarea între blockchains.

Ram este în cripto de aproape un deceniu, ceea ce înseamnă că are o perspectivă bună asupra recentei întoarceri a pieței bear și cum se compară cu ceea ce am văzut până acum. Lucrând anterior pe piețele de capital tradiționale, Ram a lucrat chiar și pentru agenția de rating Moody’s în timpul Marii Crize Financiare, ceea ce înseamnă că are o perspectivă unică din perioada în care s-a aflat în inima furtunii.

Discutăm despre piața bear, despre motivul pentru care Ram crede că Ethereum va rămâne rege, despre economia actuală, despre inflație, interoperabilitate, despre cum să conduci un start-up în actualele vremuri turbulente și multe altele.

Interviul complet este mai jos:

Spotify -> aici

YouTube va urma în scurt timp

Detalii de contact pentru Router Protocol

Site-ul web Router Protocol: www.routerprotocol.com

Twitter: @routerprotocol

Dapp emblematic: app.thevoyager.io/swap

Telegramă: routerprotocol

Discord: aici