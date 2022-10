Criptomoneda poate fi un subiect polarizant. Unii cred că va schimba lumea. Aceștia spun că vom trăi într-o societate cu Bitcoin ca monedă de rezervă; ne vom cumpăra chai tea lattés în Starbucks cu jetoane digitale, iar apoi le vom posta pe rețelele de socializare domiciliate în Web3, totul funcționând fără probleme prin conducte descentralizate.

Apoi, există cei care spun că este o risipă totală de spațiu, o captură de bani capitalistă vorace, inundată de scheme Ponzi și de promoții nerușinate (Kim Kardashian, dacă citești asta, mă uit la tine).

Dar chiar și printre cei care sunt sceptici în privința cripto, majoritatea apreciază puterea tehnologiei blockchain și impactul pe care aceasta l-ar putea avea asupra societății.

Unul dintre cele mai intrigante elemente ale tehnologiei blockchain este reprezentat de stablecoins. Pur și simplu monedă fiduciară domiciliată pe blockchain, aceasta permite utilizatorilor să ocolească volatilitatea criptogramei, utilizând în același timp blockchain-ul. Acest lucru înseamnă că se evită dezavantajul unui portofoliu care face yo-yo-yo peste tot în magazin, dar se pot utiliza beneficiile blockchain – accesibilitate, viteză, tranzacții ieftine.

Și, având în vedere că o mare parte din criptomonede este canalizată prin USD, toate cele mai mari monede stabile sunt iterații în dolari. Într-un an în care dolarul verde a zdrobit toate monedele importante, în timp ce națiunile din întreaga lume se luptă cu inflația galopantă, acest lucru le oferă cetățenilor posibilitatea de a-și parca averea în USD, mai degrabă decât să dețină propria monedă (adesea instabilă).

Așadar, ce stablecoin este cel mai popular? Și cum cresc acestea? Am făcut o scufundare în ceea ce este cel mai plictisitor cripto din lume – în ceea ce privește volatilitatea prețurilor – dar, din diverse alte motive, este incredibil de interesant.

Acesta este raportul stablecoin.

Cronologie – creșterea stable-urilor

Mă uit acum la începutul anului 2020 ca la „noua paradigmă” a cripto. COVID a pătruns pe scenă în primul trimestru, iar după o prăbușire în martie, când lumea s-a așezat să încerce să înțeleagă ce anume însemna acest coronavirus, cripto a crescut.

Aceasta și-a ocupat locul pe scena centrală, iar prețurile, volumul și lichiditatea au urcat în sus. Apoi, în acest an, în 2022, am trecut la o nouă eră a ratelor ridicate ale dobânzilor, deoarece bonitatea imprimării de bani din ultimii ani ne-a ajuns din urmă și inflația și-a flexat mușchii.

Acest lucru a făcut ca jetoanele să se prăbușească. Bitcoin a căzut de la 69.000 de dolari la sub 20.000 de dolari, iar fondurile au ieșit din stablecoins. Cu toate acestea, unele stablecoins s-au descurcat mai bine decât altele. Apăsați „play Timeline” pe graficul de mai jos pentru a vă face o imagine a mișcărilor din ultimii doi ani.

Într-adevăr. O cursă de la 20 de miliarde de dolari la 160 de miliarde de dolari în doi ani – asta înseamnă un 8X, oameni buni.

Desigur, există elefantul din cameră atunci când ne uităm la graficul de mai sus. Iar acel elefant are un nume – Terra.

Descentralizat vs centralizat

Poate orbiți de farmecul unei monede stabile descentralizate, mulți entuziaști cripto au cumpărat TerraUSD (UST). Bazându-se pe o logică circulară foarte stricată, moneda stabilă a fost susținută de Luna, care la rândul ei nu era susținută de nimic. Un mod elegant de a spune că era necolateralizată, iar întregul castel de cărți de joc s-a prăbușit, antrenând cu el o mare parte din ecosistemul crypto.

Ca să fiu corect, am fost implicat și eu în această situație. Știam că modelul era imperfect, dar am crezut că va dura mai mult decât a durat. Am scris mult despre implicarea mea în acest circ, iar acest articol prezintă în detaliu faptul că, în cele din urmă, mi-am redus pierderile și mi-am vândut UST-ul, înghițind o pierdere urâtă și o lovitură destul de neplăcută pentru ego-ul meu deja rănit.

Dar, oricum. Terra este la timpul trecut. Celălalt stabil descentralizat rămas este DAI, care are o capitalizare de piață de 6 miliarde de dolari. Singura problemă aici este că, pentru mine, DAI este la fel de stricată ca și Terra. Sigur, implicațiile nu vor fi la fel de grave și nu va fi o spirală a morții nebunească, dar, dacă mă întrebați pe mine, DAI are aceeași probabilitate ca Terra de a deveni vreodată o monedă stabilă cu reputație și impact – zero.

Asta pentru că modelul nu are sens din punct de vedere economic. Supracolateralizarea înseamnă că, pentru a primi 100 de dolari DAI, trebuie să se angajeze 150 de dolari în garanție. Acest lucru este extrem de ineficient și este tot ce trebuie să știți. Apoi, mai este și faptul că nici măcar nu este descentralizat, cu o expunere atât de mare la USDC și la alte active centralizate.

Pentru a urmări această calitate seducătoare a descentralizării, DAI a făcut un compromis prin sacrificarea eficienței capitalului. Într-o lume în care ratele dobânzilor sunt în creștere, acest lucru nu va funcționa niciodată. Și da… nici măcar nu este descentralizat.

Un stable descentralizat ar fi fantastic, dar nu există nicio modalitate de a realiza acest lucru în acest moment. Să sperăm că într-o zi se va putea întâmpla, dar nu sunt suficient de inteligent pentru a mă gândi cum. În ceea ce privește DAI, nu văd cum ar putea deveni vreodată relevantă. Fie va avea o moarte lentă (joc de cuvinte intenționat, promit), fie va lua unele măsuri drastice de guvernare în timp ce se zbate pentru a deveni relevant (se pare că se gândește să nu mai fie o monedă stabilă și să „elimine” în schimb peg-ul, indiferent ce înseamnă asta).

Stables centralizate – Circle îi ia tronul lui Tether?

Astfel, ajungem la stable-urile centralizate. Nu la fel de romantic, dar cel puțin lucrurile funcționează, nu?

Tether (USDT) este OG și central pentru tot ceea ce există în acest spațiu, fiind cea mai mare pereche de lichidități. Cu toate acestea, continuă să se confrunte cu întrebări legate de rezervele sale, iar în urma contagiunii Terra, peg-ul său a oscilat până la 95 de cenți.

Trebuie spus că Tether nu a eșuat niciodată în a răscumpăra și a vândut fără probleme părți masive din rezervele sale – o parte mai mare din rezervele sale decât ar putea gestiona majoritatea băncilor cu rezerve fracționare. Dar, cu toate acestea, oamenii care dețin stabulații vor să poată cumpăra și vinde la acea marcă de 1 dolar – indiferent unde și când doresc să o facă.

Circle (USDC) devine astfel un concurent mai mare, dar rămâne în derivă pe locul al doilea. Am modelat graficul de mai jos pentru a arăta cum Tether a fost erodat în jos, odată cu creșterea alternativelor. O mare parte din acest lucru se datorează narațiunii continue conform căreia nu se dețin rezerve suficiente.

Contagiunea 2022

Anul a fost unul dur pentru piețele crypto, în mod evident. Stables sunt o modalitate destul de bună de a arăta acest lucru, deoarece capitalul și-a făcut bagajele și a ieșit din sistem.

Am trasat modul în care diferite stable-uri s-au descurcat din ianuarie până acum. Este o modalitate bună de a arăta cum Circle a făcut incursiuni în avansul lui Tether. În timp ce Tether a pierdut 10 miliarde de dolari de la începutul anului, Circle a crescut cu 2 miliarde de dolari.

Binance USD și FTX?

BinanceUSD (BUSD) este un altul care a câștigat teren. Până la 22 miliarde de dolari, este a șaptea cea mai mare criptomonedă și a treia cea mai mare stablecoin.

Este împinsă puternic de Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume. Recent, bursa a scos de la tranzacționare USDC și a convertit automat toate deținerile în BUSD, ceea ce a ajutat la o mică creștere a capitalizării pieței.

Sam Bankman-Fried, șeful FTX, s-a referit la acest lucru ca la „Al doilea mare război al monedelor stabile”. FTX însăși intenționează chiar să lanseze un stablecoin propriu.

FTX este al doilea cel mai mare schimb de criptomonede, iar acest lucru ridică unele întrebări interesante cu privire la beneficiul de a avea atât de multe stablecoins pe piață. În realitate, nu sunt sigur că acest lucru contează, atâta timp cât toate sunt gestionate în mod responsabil, cu rezerve solide și rapoarte transparente – un lucru la care anumite stablecoins sunt cu siguranță mai bune decât altele.

Concluzie și viitor

În concluzie, au fost câțiva ani imenși pentru cripto și, prin extensie, pentru stablecoins. Acestea din urmă ajută la îmbarcarea oamenilor în cripto. Sărind pe lanț, dar evitând volatilitatea, stablecoins au un caz de utilizare reală într-o industrie în care acest lucru nu este întotdeauna garantat.

Am făcut acum această analiză, deoarece piața stablecoin s-a transformat în ultimii doi ani, dar acum se simte ca și cum ne-am îmbarca într-o nouă fază. Binance, FTX și Circle vin după Tether. Corners insistă că avem nevoie de un stabil descentralizat, dar până când nu se elaborează un plan care să facă acest lucru posibil, chiar și teoretic, sunt doar vorbe fanteziste.

Sigur, mi-ar plăcea un stable descentralizat. Mi-ar plăcea, de asemenea, să mă trezesc mâine dimineață cu vocea lui Beyoncé. Ambele lucruri sunt la fel de puțin probabile în acest moment, așa că, deocamdată, trebuie să vorbim despre stable-uri centralizate.

Va fi interesant să reevaluăm aceste rânduri anul viitor pe vremea aceasta, când Dumnezeu știe ce se va fi întâmplat pe piețele crypto. Până atunci, Tether conduce detașat – dar haita vine repede din urmă.