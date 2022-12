Retragerile se revarsă din Binance, CZ avertizează că urmează un drum „accidentat”

Principalele concluzii

Binance se află din nou în prim-plan.

Cea mai mare bursă de criptomonede din lume se confruntă cu o creștere fără precedent a retragerilor de pe platforma sa. Peste 3 miliarde de dolari în fonduri au părăsit platforma în ultima săptămână, potrivit datelor de pe lanț.

Acest lucru urmează mai multor povești care au speriat investitorii. Prima a fost raportul potrivit căruia ar putea fi depuse acuzații penale împotriva directorului general Chengpeng Zhao, în legătură cu o investigație de ani de zile privind spălarea de bani.

Apoi a fost vorba de oprirea retragerilor de stablecoin USDC, care s-a datorat unei ieșiri neașteptat de mari care a avut loc în afara orelor bancare (swap-urile trebuiau să fie direcționate prin băncile din New York). De atunci, retragerile de USDC au fost reluate în mod normal, cu o întrerupere totală de aproximativ 8 ore.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Dar adevăratul motiv al valului de retrageri este că prăbușirea spectaculoasă a FTX, pentru care fostul director general Sam Bankman-Fried a fost arestat luni, a rupt încrederea în industria crypto.

Acest lucru nu este neapărat corect față de firmele oneste de acolo, dar are sens. Clienții trebuie să aibă grijă mai întâi de ei înșiși și este logic să se retragă chiar acum, până când se liniștesc apele, deoarece nu există cu adevărat niciun dezavantaj în a face acest lucru.

Adresa oficială de dovadă a rezervelor de la Binance arată că ieșirile în Bitcoin au fost, de asemenea, semnificativ ridicate în ultimele 48 de ore:

De asemenea, Binance nu se ajută cu încercarea sa de proastă calitate de dovadă a rezervelor, care nu a făcut nimic pentru a calma îngrijorarea în industrie. Dezvăluirile nu arată pasivele, ceea ce înseamnă că sunt redundante atunci când vine vorba de a face o evaluare corectă a faptului dacă toate activele sunt susținute.

Îngrijorarea legată de oprirea retragerilor din USDC și lipsa de transparență în ceea ce privește dovada rezervelor a fost, în cele din urmă, picătura care a umplut paharul în ceea ce privește încrederea, iar investitorii au luat-o razna.

Bineînțeles, fluxul de fonduri care iese este perfect în regulă. Asta, presupunând că totul este în regulă, ceea ce nu există niciun motiv să credem că nu este cazul. Cu toate acestea, faptul că clienții nu se pot verifica singuri și trebuie să aibă încredere în cuvântul unui director general nu este tocmai liniștitor.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022