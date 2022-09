Săptămâna aceasta arată cât de mult mai are de parcurs Bitcoin până când va fi cunoscută ca o monedă

Marele titlu care a marcat începutul săptămânii a fost căderea lirei sterline la un minim istoric, în urma anunțurilor făcute de noul prim-ministru Lizz Truss, care a anunțat că vor fi introduse o serie de reduceri de taxe.

Investitorii s-au temut că acest lucru va submina încrederea în lira sterlină, iar vânzarea a dus la o scădere a valorii acesteia până la un minim istoric de 1,03 dolari. Pe prima pagină a ziarelor se vorbea despre această mișcare de tip Armageddon, despre viitorul lirei și despre ceea ce înseamnă pentru viitor.

Un lucru care m-a frapat – arată cât de departe mai avem de parcurs pentru ca Bitcoin să fie considerat o formă solidă de bani.

După cum se poate vedea în graficul de mai jos, lira sterlină a scăzut cu aproape 7%, până la 1,03 dolari, înainte de a reveni până la nivelul de 1,07 dolari, la care se tranzacționează acum.

Graficul GBP/USD realizat de TradingView

Bitcoin

Pe de altă parte, dacă ne uităm la randamentele zilnice ale Bitcoin, această scădere de 7% este doar o plimbare în parc. Am trasat mai jos randamentele zilnice ale Bitcoin din ultimul an pentru a ilustra acest lucru. De fapt, numai în ultimul an au existat 23 de ocazii în care Bitcoin a avut o mișcare zilnică de o magnitudine de 7% sau mai mare (11 în scădere, 12 în creștere).

Evident, pentru o monedă sau un mijloc de tezaurizare, acest lucru este total inacceptabil – și tocmai de aceea Bitcoin nu poate fi considerat niciuna dintre ele, cel puțin pentru moment. Și mai are un drum lung de parcurs.

Sunt cunoscut ca fiind un credincios convins în puterea pe care o deține Bitcoin, dar este pur și simplu absurd să îl declarăm ca fiind un depozit de valoare de renume în acest moment. Pandemoniul din jurul prăbușirii cu 7% a lirei sterline arată acest lucru mai bine decât orice altceva. O scădere de 7% abia dacă face titluri de ziar în spațiul cripto.

Am văzut limitele Bitcoin la prima mână când am fost în El Salvador în această vară. Cetățenii au declarat că se simt neliniștiți de volatilitate, iar mulți și-au configurat aplicația nativă Chivo pentru a converti imediat în USD orice Bitcoin pe care îl primeau prin intermediul afacerilor lor, astfel încât să nu fie nevoiți să suporte volatilitatea.

O singură statistică ar trebui să fie tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă arăta cât de mult mai are de parcurs Bitcoin: cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut cu 70% față de maximul istoric înregistrat cu mai puțin de un an în urmă (noiembrie 2021). Imaginați-vă că sunteți 100% alocați la Bitcoin și vă referiți la acesta ca la un mijloc de tezaurizare? Este pur și simplu greșit în mod obiectiv.

Bitcoin devine mai puțin volatil?

Am trasat graficele de mai jos ale tuturor mișcărilor zilnice ale Bitcoin în termeni procentuali, din 2014 încoace. Rezultatele nu indică faptul că volatilitatea se reduce în mod semnificativ.

Cu toate acestea, într-adevăr, doar în ultimii doi ani – era COVID – Bitcoin a devenit cu adevărat mainstream. Înainte de aceasta, era în mare parte un activ de nișă care funcționa în colțuri ezoterice ale internetului. Prin urmare, s-ar putea ca următorii doi ani să fie cei mai importanți în ceea ce privește scăderea volatilității.

Un lucru este sigur, volatilitatea din acest moment a lirei sterline provoacă haos, iar acest lucru arată exact cât de departe mai are de parcurs Bitcoin pentru a-și atinge obiectivul de a deveni un depozit de valoare de renume.

