După prăbușirea stablecoin-ului UST de la Terra, pare să se fi dezlănțuit o furtună în spațiul stablecoin-urilor, un alt stablecoin și unul dintre cele mai populare, Tether (USDT), pierzându-și, de asemenea, paritatea față de dolar. În urma evoluțiilor recente, Tether a anunțat printr-un tweet că va coordona un schimb de lanț pentru a-și muta activele USDT din blockchain-ul Tron în blockchain-urile Ethereum și Avalanche.

În anunț, Tether spune că intenționează să mute un miliard de active USDT de la Tron la Ethereum și 20 de milioane de active USDT de la Tron la Avalanche. Totuși, acest lucru nu va afecta oferta totală de monede stabile USDT.

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process.

