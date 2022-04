Tokenul de confidențialitate Monero s-a bucurat de un val de popularitate când Rusia a invadat Ucraina și crește constant de atunci. Unul dintre motive este sentimentul de siguranță față de atacurile hackerilor.

Într-o zi întunecată pe piața cripto, Monero este unul dintre singurii câștigători. A adăugat 11% la valoarea sa în ultimele 24 de ore.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Monero, acest ghid este pentru dvs.

Monero își propune să atingă cel mai înalt nivel posibil de descentralizare, în care utilizatorii nu trebuie să aibă încredere în nimeni altcineva din rețea.

Tokenul său XMR este complet fungibil, ceea ce înseamnă că detaliile despre transferurile cripto, expeditori și destinatari sunt ascunse în mod implicit. Potrivit susținătorilor Monero, acesta are un avantaj față de alte monede de confidențialitate precum Zcash, care sunt „transparente selectiv”.

Monero folosește semnături ring pentru a ascunde aceste date. Ieșirile tranzacțiilor anterioare pe blockchain sunt alese și servesc ca ținte false, ceea ce înseamnă că observatorii din afară nu pot spune cine a semnat.

Pentru a garanta că tranzacțiile nu pot fi legate între ele, Monero creează adrese ascunse unice pentru fiecare tranzacție.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Monero se tranzacționează în prezent la puțin sub 245 USD. Potrivit Price Prediction, va ajunge la 1.317 USD în 2026, ceea ce o face o investiție bună.

Potrivit Smartereum, prețul Monero se va tripla până în 2026. Long Forecast nu sunt la fel de optimiști, prognozând că Monero se va tranzacționa cu aproximativ 288 USD în doi ani.

