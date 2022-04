După o ascensiune impresionantă, Zilliqa a fost ajunsă din urmă de blestemul pieței. A înregistrat una dintre cele mai mari pierderi în clasamentele de astăzi, scăzând cu 14%. Este timpul să cumpărați dip-ul?

Nu căutați mai departe de acest scurt articol pentru toate detaliile despre Zilliqa: ce este, dacă merită să investiți și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Zilliqa acum.

Deoarece ZIL este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra ZIL folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra ZIL chiar acum, urmați acești pași:

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Pancakeswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv ZIL.

Zilliqa este un blockchain public, fără permisiuni, care își propune să atingă o rată de tranzacționare de mare viteză și să ofere un randament ridicat. Încearcă să rezolve problema vitezei și scalabilității blockchain folosind sharding-ul ca soluție de scalare L2.

Se spune că Zilliqa este primul blockchain public din lume care se bazează complet pe o rețea fragmentată, ceea ce îi permite să atingă o rată ridicată a tranzacțiilor pe secundă, rezolvând problema scalabilității.

Pe măsură ce blockchain-ul crește și se adaugă mai multe fragmente, viteza tranzacției crește, deoarece fiecare fragment procesează tranzacțiile individual. După procesare, înregistrările sunt adăugate imediat la blockchain-ul Zilliqa. Nu este necesar un timp suplimentar de confirmare.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. De asemenea, luați în considerare cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Pe baza previziunilor Wallet Investor, se așteaptă o creștere pe termen lung. Ei prevăd că 1 ZIL se va tranzacționa cu 0,18 USD în 5 ani. O investiție pe 5 ani va genera venituri de aproximativ +64%. O investiție de 100 USD făcută acum ar putea valora 164 USD în 2027.

