12 najlepších lacných kryptomien na kúpu teraz — nízka cena, vysoký potenciál

Každý investor vie, že nájdenie kryptomien s najnižšou cenou z hľadiska hodnoty je kľúčom k dosiahnutiu masívnych výnosov z investícií. Nájsť sľubné projekty sa môže ľahšie povedať ako urobiť, a preto sa oplatí venovať čas pochopeniu toho, ktoré projekty sú podľa analytikov tými, ktoré budú raketovo rásť, ešte predtým, než vložíte ťažko zarobené peniaze a začnete investovať.

Aké sú najlepšie lacné kryptomeny, ktoré môžete kúpiť pre veľké zisky v roku 2023?

Lacných kryptomien a kvalitných projektov je naprieč Web3 revolúciou toľko, že najsilnejší výber tých kryptomien, ktoré sú považované za skvelé investície, zahŕňa množstvo rôznych odvetví. Tu je zoznam najlepších lacných kryptoprojektov, ktorý vám pomôže určiť, kde je možné nájsť najlepšie výnosy:

Metacade (MCADE), AltSignals (ASI), Dogecoin (DOGE), Filecoin (FIL), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Luna Classic (LUNC), Cardano (ADA), The Sandbox (SAND), Ripple (XRP), Basic Attention Token (BAT), Theta Network (THETA).

1. Metacade (MCADE) — revolúcia vo svete hier

Čo je Metacade?

Metacade je nový inovatívny projekt, ktorý po nedávnom zverejnení ambiciózneho a ďalekosiahleho whitepaper projektu priťahuje obrovskú pozornosť naprieč skupinami investorov.

Vydanie whitepaper bolo hnacím motorom neuveriteľného výkonu v presale projektu, kam sa hrnú zdatní investori, aby si zaistili svoje tokeny za dobu, kedy zostáva jedna z najnižších cien kryptomincí, čo viedlo k získaniu neuveriteľných $14,6m iba za 18 týždňov.

Spoločnosť Metacade buduje najväčšiu herňu typu Play2Earn (P2E) na svete a zdá sa, že tým chce využiť obrovský rast, ktorý sa predpovedá rozvíjajúcemu sa priestoru GameFi. Herňa je určená pre obrovskú škálu rôznych herných štýlov, čo znamená, že či už hráči dávajú prednosť príležitostnému hraniu, alebo viac kompetitívnemu hraniu, Metacade ich má pokryté.

Vzhľadom na to, že platforma ponúka odmeny aj za nehráčske aktivity, ako je písanie herných recenzií a zdieľanie alfaverzií, ktoré zlepšujú celkový užívateľský zážitok, vyzerá to, že tento kryptomenový projekt bude pravdepodobne poháňať neuveriteľne vysoký rast počtu užívateľov a ich udržanie. Vzhľadom na to, že úžitkový token projektu, MCADE, je pre používanie ekosystému rozhodujúci, mohol by tento rast užívateľov zaistiť obrovský tlak na nákup tokenu MCADE, akonáhle budú vydaní v prevádzke.

Prečo by ste mali investovať do Metacade?

MCADE slúži ako natívny token a mena platformy Metacade a tiež poháňa rozsiahly systém odmien. Token bol tiež navrhnutý tak, aby bol veľmi prívetivý pre investorov, s ponukou iba 2 miliárd tokenov a dostupnými možnosťami stávok, ktoré umožňujú dlhodobým držiteľom výmenou za ich stávky získať pasívny príjem.

Ďalšou funkciou Metacade, ktorá sa stretla s neuveriteľným ohlasom, sú Metagrants, ktoré umožňujú vývojárom hier všetkých veľkostí predkladať komunite Metacade svoje herné nápady. Držitelia tokenu MCADE potom môžu využiť práva na správu, ktoré im token poskytuje, a hlasovať o tom, ktoré projekty si podľa nich zaslúžia financovanie z pokladnice Metacade.

MCADE je presvedčivou investičnou voľbou ako v dôsledku inovatívnych dizajnových rozhodnutí, tak aj vďaka začínajúcemu odvetviu, ktoré čaká na rast. Metacade má pred sebou žiarivú budúcnosť a v súčasnej dobe je jedným z najlepšie hodnotených lacných krypto projektov.

2. AltSignals — najlepší poskytovateľ obchodných signálov na trhu

Čo je AltSignals?

AltSignals je neuveriteľný kryptomenový projekt, ktorý sa môže pochváliť už 50 000 používateľmi a poskytuje špičkové obchodné signály pomocou svojej technológie AltAlgo™. Napriek tomu, že už poskytol 1 500 signálov s fenomenálnou 64 % úspešnosťou, tím sa usiluje o ešte viac, a to vybudovaním produktu ActualizeAI poháňaného umelou inteligenciou.

Token ASI poskytne prístup k ActualizeAI a tiež umožní držiteľom ťažiť zo vstupu do klubu ActualizeAI Club, otvorenej siete, kde budú k dispozícii ďalšie odmeny za príspevky k vývoju produktu.

Vďaka využitiu najmodernejších metodík strojového učenia, vrátane spracovania prirodzeného jazyka (NLP), analýzy sentimentu a posilňovania učenia, by projekt mohol byť v nasledujúcich rokoch predurčený k veľkým veciam.

Prečo by ste si mali kúpiť AltSignals?

Obchodné signály sú stále populárnejšie, pretože stále viac užívateľov sa chytá príležitostí, ktoré sú k dispozícii na trhoch, ako je krypto, vzhľadom na volatilitu, ktorú zažívajú. V dôsledku toho sa zdá, že spoločnosť AltSignals je pripravená to využiť prostredníctvom inovácie produktu ActualizeAI.

Vzhľadom na obrovskú výhodu, ktorú AltSignals poskytuje komunite existujúcich užívateľov, nie je prekvapením, že investori presale akciu ASI horlivo očakávajú, a ak je množstvo skoršieho záujmu niečím, potom by sme mohli byť svedkami toho, že sa presale veľmi rýchlo vypredá.

3. Dogecoin — pôvodné meme mince

Čo je Dogecoin?

Dogecoin nie je iba úplne prvý meme coin, ale cesta, ktorou projekt prešiel, ukazuje, že sa jedná o jednu lacnú meme kryptomincu, ktorá nie je vtipom. Projekt bol vytvorený ako dostupnejšia alternatíva k Bitcoin a považuje sa za životaschopnú možnosť ako alternatíva k štandardnej globálnej platobnej infraštruktúre, ktorú dnes používame.

História transakcií v blockchain ukazuje rozsiahlu históriu používania a na konci roka 2022 bol Dogecoin hlásený ako štvrtý najobľúbenejší kryptoprojekt pre platby na BitPay. Vďaka nízkym transakčným nákladom a veľmi podpornej a ústretovej komunite sa projekt dostal do silnej pozície zábavnej alternatívy k serióznejším a mainstreamovejším projektom.

Dogecoin bol po mnoho rokov jedným z najlacnejších kryptografických projektov, a aj keď je jeho cena oveľa vyššia ako v čase jeho spustenia, stále patrí medzi najlacnejšie kryptografické voľby, pokiaľ vezmeme do úvahy obrovské uznanie mena, ktoré projekt má.

Prečo by ste si mali kúpiť Dogecoin?

Dogecoin aj naďalej prekvapuje takmer všetkých ako kryptomenový projekt, ktorý si stále buduje dynamiku, hoci je tu už dlho. Projekt by mohol vďaka technickému pokroku otvoriť ešte viac prípadov využitia tokenu, pričom mnoho riešení interoperability znamená, že inteligentné kontrakty na Dogecoin by tu mohli byť skôr, než sa nádejeme.

Tak veľký potenciál pre budúci vývoj, a tak neuveriteľne vášnivá a pozitívna komunita okolo projektu dávajú Dogecoin šance na to, aby v najbližších niekoľkých rokoch zaznamenal veľké zisky a konečne prekonal bariéru 1 $, aj keď už nebude patriť medzi kryptomeny s najnižšou cenou.

4. Filecoin — úložná vrstva decentralizovaného internetu

Čo je Filecoin?

Filecoin je decentralizovaná úložná sieť, ktorá používateľom umožňuje bezpečne a efektívne ukladať, načítať a zdieľať dáta. Je postavená na technológii blockchain a využíva natívnu kryptomenu FIL, čo jej umožňuje poskytovať bezpečnejší a transparentnejší spôsob ukladania dát.

Jedným z kľúčových prvkov Filecoin je vytvorenie trhoviska, kde môžu používatelia nakupovať a predávať úložný priestor, a na tomto trhovisku môžu poskytovatelia úložísk ponúkať svoj nevyužitý úložný priestor komukoľvek, kto ho potrebuje, zatiaľ čo používatelia môžu za uloženie svojich dát v tejto sieti platiť, a vzniká tak distribuovaná sieť poskytovateľov úložísk, ktorá môže dáta bezpečne ukladať úplne decentralizovaným spôsobom.

Filecoin patrí medzi rastúcu podskupinu kryptomenových projektov, ktoré mnohí považujú za dôležitú súčasť budúcnosti webu a zameriavajú sa na infraštruktúrnu vrstvu, ktorá by mohla nahradiť centralizované cloudové riešenia, na ktoré sa spoliehame dnes.

Filecoin využíva systém ekonomických stimulov, ktoré majú zabezpečiť, aby sa poskytovatelia úložísk správali čestne a ukladali dáta korektne, pričom poskytovatelia musia predkladať dôkazy o uložení dát, aby preukázali, že dáta ukladajú správne, a aby za svoje služby získali odmenu FIL. Ak sa zistí, že sa poskytovateľ chová nesprávne alebo ukladá dáta zle, bude potrestaný a príde o svoje odmeny v procese známom ako slashing.

Prečo by ste si mali kúpiť Filecoin?

Filecoin je projekt, ktorý má potenciál podporiť budúcu úložnú vrstvu decentralizovaného internetu. Ak sa mu podarí získať významnú časť zavedeného trhu s cloudovými úložiskami, niet pochýb o tom, že cena FIL v dôsledku toho pravdepodobne prudko vzrastie.

Filecoin je vzhľadom na svoj potenciál považovaný za jeden z najlepších lacných kryptoprojektov, a hoci je nepravdepodobné, že by sa veľké technologické firmy vzdali dominancie, ktorú majú nad trhom s úložiskami, bez boja, tak šanca, že si Filecoin uzurpuje časť ich kontroly, z neho robí zaujímavú kryptomenu, do ktorej je možné investovať.

5. Chainlink — prenos off-chain dát do inteligentných kontraktov

Čo je Chainlink?

Chainlink je kryptografický projekt, ktorý využíva svoj natívny token LINK na uľahčenie radu ekonomických stimulov, ktoré umožňujú bezdôveryhodné vyhľadávanie dát prostredníctvom decentralizovanej oracle siete Chainlink (DON), rieši takzvaný problém oracle. Chainlink beží na sieti Ethereum, ale v skutočnosti je reťazovo agnostický a umožňuje inteligentným kontraktom pristupovať k dátam, ktoré nie sú uložené v blockchain.

Potreba dát týmto spôsobom je tak rozšírená, že sa Chainlink môže pochváliť obrovským množstvom partnerstiev, a to oveľa väčším ako ktokoľvek iný v kryptografickom priestore. Projekt je už hojne využívaný v mnohých úspešných projektoch, od decentralizovaných búrz po DeFi požičovne, a technológiu využíva stále viac decentralizovaných aplikácií.

Chainlink je dlhodobo považovaný za jednu z najlepších kryptomien, do ktorých je možné investovať, a hoci je trhová kapitalizácia tohto kryptomenového projektu teraz pomerne vysoká, mohol by v nadchádzajúcich rokoch s rastúcim využitím digitálnych aktív ešte výrazne rásť.

Prečo by ste si mali Chainlink kúpiť?

Chainlink vo veľkej miere využíva token LINK, čo znamená, že s tým, ako rastie adopcia Chainlink, rastie aj tlak na nákup tokenu LINK. Projekt sa dočkal aj skúšobnej prevádzky pri platobnom gigante Swift, a ak by sa Chainlink stal súčasťou globálnych finančných sietí blízkej budúcnosti, potom by to mohlo znamenať astronomické výnosy pre tých držiteľov LINK, ktorí sa doň dokázali dostať dostatočne skoro.

Či je token LINK silnejšou kryptomenou na investovanie ako iné projekty, ako sú fanúšikovské tokeny a ďalšie projekty penny kryptomien, sa ešte len uvidí, ale Chainlink zostáva jedným z tých, ktoré treba sledovať, ako sa tento priestor rozrastá.

6. Uniswap — burza bez prostredníka

Čo je Uniswap?

Pravdepodobne jedným z najinovatívnejších využití technológie Web 3.0 je vzostup decentralizovaných aplikácií, a to hlavne decentralizované burzy, ktoré využívajú inovatívnu sadu inteligentných kontraktov, aby svojim používateľom umožnili obchodovať s kryptomenami bez potreby sprostredkovateľa.

Spoločnosť Uniswap funguje na modeli automatického tvorcu trhu (AMM), ktorý využíva matematický algoritmus na určovanie ceny tokenov na burze, a v súčasnosti je lídrom v oblasti decentralizovaných búrz. Cena tokenu je založená na pomere ponuky tokenu k celkovej hodnote ostatných tokenov v poole likvidity burzy, čo znamená, že ako sa mení ponuka tokenu na burze, cena sa automaticky upravuje na základe algoritmu.

Užívatelia môžu poskytovať likviditu burze Uniswap tak, že do poolu likvidity vložia dva typy tokenov, a výmenou za poskytovanie likvidity získajú užívatelia časť poplatkov za obchodovanie generované burzou. To užívateľov motivuje k tomu, aby na burzu pridávali likviditu, čo následne zlepšuje likviditu trhu s kryptomenami pre všetkých ostatných užívateľov.

Uniswap zohráva kľúčovú úlohu pri umožnení obchodovania s novými a vznikajúcimi kryptomenami, ktoré zatiaľ nie sú kótované na tradičných burzách, a vďaka tomu sa stal tiež obľúbenou platformou pre integráciu decentralizovaných finančných aplikácií (DeFi).

Prečo by ste si mali kúpiť Uniswap?

Uniswap je najvýznamnejšia decentralizovaná burza na svete a vzhľadom na to, že je postavená na sieti Ethereum, udržuje si silný adresovateľný trh. S tým, ako sa do prevádzky dostáva stále viac digitálnych aktív, ktoré sa integrujú s Ethereum, sa rozsah role Uniswap v ekosystéme zvyšuje, čo znamená, že by mohol nastať obrovský nárast užívateľov, pretože sa do tohto priestoru začína zapájať TradFi.

Kryptotrh je nepredvídateľný, ale Uniswap je kryptoaktívum, ktoré zohráva zásadnú úlohu pri poskytovaní alternatívy k centralizovaným burzám. To znamená, že má veľkú šancu obstáť aj proti mainstreamovým kryptoburzám, a tak by sa mohlo ukázať, že ide o blockchain platformu, ktorá má pred sebou veľmi svetlú budúcnosť.

7. Luna Classic — dokáže starý projekt znovu ožiť?

Čo je Luna Classic?

Luna Classic je kryptomena, ktorá je pôvodnou verziou projektu Luna, ktorý sa veľkolepo zrútil po depeggingu algoritmického stablecoinu projektu, UST. To viedlo k hard forku podobnému tomu, ktorý v roku 2016 zažilo Ethereum.

Hyperinflačná špirála, ktorú LUNC pred hard forkom zažil, znamená, že v zásobe je teraz neuveriteľných sedem biliónov tokenov, čo však nezabránilo oddanej komunite stúpencov, ktorí projekt podporujú, aby sa v nasledujúcich rokoch triumfálne vrátil.

Či sa to projektu podarí, bude rovnako ako pri mnohých iných projektoch závisieť od prípadov použitia, ktoré sa podarí uviesť do života vďaka vývoju nad rámec jeho schopnosti predvídateľného chodu s využitím LUNC na overovanie transakcií. Sľubným prvým krokom je však nedávno prijatý návrh na pregenerovanie projektu do USTC, čo by vyžadovalo obrovské spálenie tokenov v tomto procese.

To by tiež mohlo vyvolať regulačné problémy s Komisiou pre cenné papiere a burzy, najmä vo svetle existujúcich obáv, ktoré toto oddelenie vznieslo po udalostiach kolapsu.

Prečo by ste si mali kúpiť Luna Classic?

Luna Classic je zaujímavou investíciou, pretože by mohla dokázať, že sa jej pochybovači mýlia, a časom sa vrátiť k svojej bývalej sláve. Trhová kapitalizácia projektu sa znížila o 90 % oproti maximám, ktoré boli videné pred kolapsom v roku 2022, a tak ak sa jej podarí nejakým spôsobom vyšplhať späť na tieto úrovne, mohla by pre investorov predstavovať skvelú príležitosť.

LUNC je vzhľadom k svojmu menu a ambicióznym plánom na vzkriesenie jedným z najobľúbenejších penny kryptomenových projektov, ale len čas ukáže, či projekt a jeho komunita majú na to, aby dokázali nemožné a vrátili LUNC jeho niekdajšiu slávu aj za hranice veľmi malých projektov využívajúcich tento reťazec , ako sú fanúšikovské tokeny.

8. Cardano — recenzovaný blockchain

Čo je Cardano?

Cardano je blockchain platforma, ktorú vytvoril Charles Hoskinson, spoluzakladateľ Ethereum. Bol navrhnutá tak, aby bol pokročilejším a bezpečnejším blockchain ako predchádzajúca iterácia tým, že sa pri svojom vývoji zameral na výskum a akademickú prísnosť a žiadny nový výskum nebol do platformy implementovaný skôr, ako bol recenzovaný.

Cardano používa na overovanie transakcií konsenzuálny mechanizmus proof-of-stake, ktorý môže umožniť decentralizovanejšiu kontrolu nad sieťou, pretože znižuje koncentráciu moci v rukách niekoľkých veľkých ťažiarov.

Ďalším dôležitým aspektom Cardano je použitie vrstvenej architektúry, ktorá umožňuje väčšiu flexibilitu a škálovateľnosť. Platforma je postavená na dvoch vrstvách: Cardano Settlement Layer (CSL) a Cardano Computation Layer (CCL). CSL je zodpovedná za spracovanie transakcií a údržbu technológie distribuovanej účtovnej knihy, zatiaľ čo CCL slúži na spúšťanie inteligentných kontraktov a decentralizovaných aplikácií.

Prečo by ste si mali kúpiť Cardano?

Cardano si v priebehu času vybudovalo veľmi vášnivú komunitu, a preto je jedným z najaktívnejších protokolov 1. vrstvy, čo sa týka aktivity vývojárov, s projektmi od DeFi až po fanúšikovské tokeny. To je dôležité, pretože s tým, ako na platforme vzniká stále viac projektov, rastie aj šanca na skokovú zmenu objemu transakcií, ktorá by cenu tokenu ADA posunula vyššie.

ADA je síce populárna kryptomena, do ktorej je možné investovať, a je dostupná na väčšine kryptobúrz, ale jej trhová kapitalizácia je už pomerne vysoká, takže jej výnosy by mohli byť skromnejšie ako u niektorých projektov v skoršej fáze vývoja.

9. Sandbox — umožňuje speňažiť aktíva vytvorené používateľmi

Čo je The Sandbox?

The Sandbox je postavený na blockchain Ethereum a poskytuje svojim užívateľom metaverse a herný ekosystém, ktorý umožňuje používateľom vytvárať a speňažovať aktíva vo svete. Projekt bol vytvorený spoločnosťou Pixowl a vkladá vlastníctvo do rúk užívateľov — všetok užívateľ vytvorený obsah patrí užívateľovi prostredníctvom zázračnej technológie NFT.

The Sandbox poskytuje nástroje, aby užívateľom pomohol čo najlepšie využiť ekosystém, pričom VoXEdit umožňuje vytvárať 3D aktíva a Game Maker umožňuje vytvárať 3D hry. Všetky prvky vlastnené používateľmi majú možnosť obchodovania na zabudovanom sekundárnom trhu známom ako The Sandbox Marketplace.

The Sandbox používa ako menu token SAND a obsahuje aj virtuálny nehnuteľnostný token LAND, ktorý používateľom umožňuje prenajímať a vylepšovať svoje pozemky. The Sandbox zaznamenal na kryptomenových trhoch silný výkon, pričom v súčasnosti patrí medzi najlepšie metaverse hry.

Prečo by ste si mali kúpiť The Sandbox?

The Sandbox je inovatívny projekt, ktorý skutočne skúma hranice možností metaverse s jedným zážitkom. Ak sa projektu podarí aj naďalej budovať dynamiku a využiť obrovský tradičný herný trh, potom by sa mohol dopyt po SAND v priebehu roka 2023 a ďalej výrazne zvýšiť.

10. Ripple — budúcnosť cezhraničných platieb?

Čo je Ripple?

Spoločnosť Ripple je dnes v kryptografických kruhoch rovnako známy vďaka svojmu prebiehajúcemu boju s Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC) ako vďaka svojmu inovatívnemu využitiu XRP na uľahčenie bezproblémových cezhraničných platieb, ale od svojho založenia v roku 2012 sa zameriava na vývoj riešení pre finančné inštitúcie založených na blockchain.

Jedným z hlavných produktov spoločnosti Ripple je RippleNet, čo je globálna platobná sieť, ktorá umožňuje finančným inštitúciám rýchlo, bezpečne a s nízkymi nákladmi posielať a prijímať platby v rôznych menách, čo mnohé v tejto oblasti viedlo k presvedčeniu, že RippleNet by mohol byť budúcnosťou efektívnejších medzinárodných platieb.

XRP je digitálna mena, ktorú sieť RippleNet používa na uľahčenie cezhraničných platieb tým, že poskytuje likviditu v sieti, a používa sa tiež ako preklenovacia mena na uľahčenie okamžitých platieb a výmeny rôznych mien. To znamená, že keď chce finančná inštitúcia vykonať cezhraničnú platbu pomocou siete RippleNet, môže previesť svoju miestnu menu na XRP a potom previesť XRP na cieľovú menu — tento proces je rýchlejší, lacnejší a efektívnejší ako tradičné metódy cezhraničných platieb.

Prečo by ste si mali kúpiť Ripple?

Mnohí sa domnievajú, že sa epický súdny proces týkajúci sa neregistrovaného obchodovania s cennými papiermi u Komisie pre cenné papiere a burzy blíži k záveru, a ak kryptomenová platforma dosiahne pozitívny výsledok, o ktorom je vraj tím Ripple presvedčený, potom by mohlo dôjsť k obrovskému nárastu trhová kapitalizácia XRP a pravdepodobne aj zvyšku kryptotrhu.

XRP je jedným z najstarších digitálnych aktív, a aj keď už nemá taký veľký podiel na trhu s kryptomenami ako kedysi, zostáva veľkým hráčom. To znamená, že hoci je cena XRP relatívne nízka, trhová kapitalizácia je oveľa vyššia ako u väčšiny ostatných projektov, a tak aj keď by sa špekulatívni investori mohli dočkať veľkých výnosov, budú pravdepodobne menšie ako u projektov s menším údajom o celkovej trhovej kapitalizácii.

11. Basic Attention Token — revolúcia v digitálnej reklame

Čo je Basic Attention Token?

BAT je projekt, ktorý vytvoril tvorca Javascriptu Brendan Eich s cieľom zlepšiť odvetvie digitálnej reklamy. Ambíciou BAT je vytvoriť efektívnejší a spravodlivejší systém digitálnej reklamy, v ktorom budú používatelia stránok odmeňovaní za svoju pozornosť, inzerenti budú môcť efektívnejšie osloviť požadované publikum a vydavatelia stránok a kópií budú spravodlivo odmeňovaní za obsah, ktorý vytvárajú.

Ekosystém BAT sa sústredí na webový prehliadač Brave, ktorý je navrhnutý tak, aby v predvolenom nastavení blokoval reklamy a chránil súkromie používateľov a zároveň umožňoval používateľom prihlásiť sa do programu Brave Rewards, ktorý im umožňuje získavať tokeny BAT zobrazovaním reklám prispôsobených ich záujmom. Inzerenti tak môžu presnejšie zacieliť na konkrétne demografické skupiny, zatiaľ čo vydavatelia dostávajú za obsah, ktorý vytvárajú, zaplatené v tokenoch BAT.

BAT predstavuje spôsob, ako motivovať používateľov k sledovaniu reklám a zároveň zlepšiť celkovú kvalitu digitálnej reklamy, takže vytvorením transparentnejšieho a spravodlivejšieho systému digitálnej reklamy by BAT mohol vytvoriť udržateľnejší ekosystém pre používateľov aj inzerentov.

Prečo by ste si mali kúpiť Basic Attention Token?

Napriek tomu, že bude ťažké vybojovať podiel na trhu od obrovských technologických gigantov, ktorí teraz dominujú v oblasti prehliadačov, tak ak BAT dokáže preukázať oveľa lepšiu užívateľskú skúsenosť oproti existujúcim operátorom, potom by mohol časom zaznamenať silný rast.

S takmer 5 miliardami internetovými užívateľmi po celom svete BAT cieli na obrovský trh, a tak by aj malý kúsok mohol spôsobiť, že cena BAT vystrelí nahor – čo z neho robí zaujímavú kryptomenu, do ktorej je možné investovať.

12. Theta Network — decentralizovaná sieť na doručovanie videa

Čo je Theta Network?

Theta Network je decentralizovaná sieť na doručovanie videa, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu, rýchlosť a spoľahlivosť služieb streamovania videa a zároveň znížiť náklady na doručovanie videoobsahu – ide teda o ďalší projekt, ktorý dúfa, že sa presadí v základnej vrstve infraštruktúry Web 3.0.

Sieť Theta využíva na poskytovanie videoobsahu architektúru P2P (peer-to-peer), ktorá umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie streamovanie v porovnaní s tradičnými centralizovanými sieťami, a na zaistenie bezpečnosti a integrity siete využíva konsenzus PoS (Proof of Stake).

Sieť Theta používa úžitkový token THETA, ktorý slúži na motiváciu užívateľov, aby výmenou za odmenu prispievali do siete svojou nevyužitou šírkou pásma a výpočtovým výkonom a zdrojmi.

Ďalším dôležitým aspektom siete Theta Network je jej partnerstvo s významnými poskytovateľmi obsahu a streamovacími platformami, ako sú MGM a Lionsgate. Tieto partnerstvá umožňujú sieti poskytovať vysoko kvalitný videoobsah z rôznych zdrojov a zároveň umožňujú tvorcom obsahu získať vyššie príjmy zo svojej práce.

Sieť Theta Network si získala veľkú pozornosť v blockchain a streamovacích komunitách, pričom mnohí odborníci v nej vidia potenciálneho narušiteľa tradičného streamovacieho priemyslu. Využitím technológie blockchain a architektúry P2P chce Theta Network vytvoriť efektívnejšie a nákladovo efektívnejšie riešenie pre poskytovanie vysoko kvalitného videoobsahu používateľom po celom svete.

Prečo by ste si mali kúpiť Theta Network?

Aj keď to môže trvať niekoľko rokov, evolúcia internetu podľa štandardov Web 3.0 už prebieha, a pokiaľ bude Theta Network kľúčovou súčasťou tejto infraštruktúry, niet pochýb o tom, že projekt v nasledujúcich rokoch zaznamená neuveriteľný nárast užívateľov.

Pokiaľ k tomu dôjde, potom by sme mohli byť svedkami 2 až 3-krát vyššej ceny tokenu THETA, ako je tomu teraz, a to aj pri teraz relatívne vysokej trhovej kapitalizácii.

Záver: akú najlepšiu lacnú kryptomenu kúpiť práve teraz?

Niet pochýb o tom, že hoci existuje mnoho projektov, ktoré majú potenciál priniesť veľké zisky, platforma Metacade je považovaná za špičku najsľubnejších projektov, ktoré sú práve teraz k dispozícii. Svet kryptomien čaká v nasledujúcich rokoch masívna expanzia a zdá sa, že Metacade to vďaka presvedčivému projektu s vysokým potenciálom plne využije.

Súvisiace najčastejšie otázky o kryptomenách

Je vhodné nakupovať penny kryptomeny, pre vytvorenie rôznorodého portfólia?

Penny investície do kryptomien sa môžu zdať ako lákavá voľba pre veľké zisky, ale dôležitejším hľadiskom je trhová kapitalizácia projektu, pretože tá je kľúčovým faktorom návratnosti. Mnoho investorov sa snaží vyvážiť kryptografické portfólio výberom penny kryptoaktívnych aktivít, aby si zaistili expozíciu na určitých trhoch, ale v hre je mnoho rôznych faktorov a investori by mali vždy veľa skúmať projekty, aby pochopili riziká a príležitosti.

Čo sú Web 3.0 kryptomince?

Web 3.0 kryptomince sa týkajú kryptoaktívnych aktivít, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú zaisťovať základnú vrstvu novej generácie webu. Tá sa zameriava na bezpečnosť a súkromie prostredníctvom decentralizácie a obsahuje celý ekosystém decentralizovaných aplikácií a decentralizovaných búrz.

Táto nová vrstva internetu znamená veľké zmeny pre financie, pretože Web 3.0 uľahčuje globálne transakcie prostredníctvom rôznych platobných sietí bez požiadavky na súčasnú úroveň centralizácie.

Ktoré kryptomeny zažijú v roku 2023 boom?

Nie je možné s istotou povedať, ktoré projekty zažijú v roku 2023 explóziu, avšak existuje rad najsľubnejších kryptoprojektov, ako je napríklad Metacade, ktorý by sa dal považovať za múdru kryptoinvestíciu vzhľadom na vysoký potenciál a nízkych cenách tokenov vo fáze presale.

Ktorú lacnú kryptomenu je teraz najvýhodnejšie kúpiť?

Cena tokenu je kľúčovým faktorom, ktorý určuje jeho celkovú hodnotu a to, či si ho ponechať v kryptopeňaženke, a hoci existuje mnoho silných projektov, ktoré by mohli byť považované za najlepšie lacné kryptomeny, Metacade a AltSignals sú silnými kandidátmi vzhľadom na neuveriteľné užitočnosti, ktorú poskytujú v rastúcich odvetviach – najmä preto, že práve teraz patria medzi najlacnejšie kryptomenové projekty.

Aká je najlacnejšia meme kryptomena?

Dogecoin je meme coin, ktorý zostáva jedným z najlepších lacných kryptomenových projektov. Opakovane dokázal, že napriek všetkým predpokladom dokáže prinášať veľké zisky, a ak sa projekt bude aj naďalej presadzovať ako životaschopná voľba pre platby vo vlastnej platobnej sieti a bude vytvárať ďalší úžitok, mohol by sa ukázať ako veľká výhra pre špekulatívnych investorov do kryptomien, a to dokonca viac ako mnohé projekty penny kryptomien.

