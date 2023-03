Viac ako rozkošné meme, týchto 12 najlepších žetónov užitočnosti dáva investorom viac za ich peniaze

Meme mince môžu byť zábavné, no ich držanie má len zriedka pridanú hodnotu. To je v ostrom kontraste s úžitkovými tokenmi, ktoré poskytujú bezprecedentný prístup k niektorým z najinovatívnejších blockchain projektov.

Ak chcete zistiť, ktoré žetóny sú najlepšie, tu je 12 najhorúcejších možností na trhu práve teraz:

Metacade (MCADE),

AltSignals (ASI),

Chainlink (LINK),

1Inch Network (1INCH),

Basic Attention Token (BAT),

Binance Coin (BNB),

Ripple (XRP),

Chiliz (CHZ),

Ethereum (ETH),

Yearn.Finance (YFI),

Enjin Coin (ENJ),

Decentraland (MANA).

1. Metacade (MCADE)

Čo je Metacade?

Metacade (MCADE) je platforma GameFi, ktorá ponúka široký výber rôznych arkádových hier na jednom mieste. Každý titul má mechaniku „Play2Earn“, ktorá umožňuje hráčom zarábať odmeny, keď postupujú cez úrovne a rozvíjajú svoje zručnosti.

Hrateľnosť v tejto arkádovej metaverse siaha od príležitostnej až po súťažnú a funkcia Compete2Earn Metacade umožňuje hráčom súťažiť o šancu vyhrať hlavné ceny, ktoré sa vyplácajú v žetónoch MCADE.

MCADE má obrovské využitie v ekosystéme Metacade a jeho hlavnou pomôckou je poskytovanie odmien, zatiaľ čo sa používatelia podieľajú na rôznych funkciách tejto platformy. Funkcie Metacade presahujú rámec arkádových hier, pretože používatelia môžu tiež zarábať MCADE zdieľaním svojich vedomostí, interakciou s ostatnými používateľmi alebo testovaním nových blockchain hier predtým, ako budú oficiálne uvedené na trh.

Metacade sa má stať centrálnym centrom pre komunitu Web3, pretože ponúka vynikajúce miesto, ktoré umožňuje prístup k niektorým z najcennejších alfa súborov v blockchain a kryptohernom priestore. MCADE poháňa pokročilý motivačný systém, od ktorého sa očakáva, že časom pritiahne značný počet používateľov.

Prečo sa oplatí kúpiť MCADE?

Metacade nie je len komplexná platforma GameFi s radom monetizačných mechanizmov, ale podporuje aj vývoj nových arkádových hier priamo prostredníctvom programu Metagrants. Držitelia tokenov MCADE môžu hlasovaním rozhodnúť, ktoré nové projekty získajú finančné prostriedky, pretože MCADE dostane pridanú užitočnosť ako jeden z najlepších tokenov správy, ktoré boli v poslednej dobe spustené.

Presale tokenov MCADE prilákal investície v hodnote $13,3m a je teraz v záverečnej fáze. Ako úplne nový projekt v kryptopriestore má Metacade obrovský potenciál rastu a presale by mohol byť ideálnou príležitosťou na zapojenie sa.

2. AltSignals (ASI)

Čo je AltSignals?

AltSignals (ASI) už od svojho prvého spustenia v roku 2017 podporil viac ako 50 000 kryptoobchodníkov so ziskovými obchodnými signálmi a teraz rozširuje svoju ponuku blockchain o súpravu nástrojov AI.

Vlastný obchodný ukazovateľ platformy, AltAlgo, pomohol tým obchodníkom, ktorí sa riadili jeho pokynmi, zvýšiť hodnotu svojho portfólia 10-násobne len za 19 samostatných mesiacov. Nová súprava nástrojov poháňaná AI, ActualizeAI, je navrhnutá tak, aby zlepšila frekvenciu a presnosť obchodných signálov, čím mu dáva veľkú hodnotu v oblasti kryptoobchodovania.

UpdateAI využíva spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) a prediktívne modelovanie na dosiahnutie oveľa vyššej miery presnosti ako existujúce alternatívne obchodné nástroje. Očakáva sa, že jeho schopnosti strojového programovania sa budú neustále vyvíjať a jeho použiteľnosť je zabezpečená uložením nového natívneho tokenu projektu, ASI.

ASI tiež poskytuje prístup do AI Members Club, ktorý poskytuje používateľom AltSignals ďalšie výhody. S ASI Utility Token získajú používatelia prístup k lukratívnym kryptografickým investičným príležitostiam už v ranom štádiu a môžu súťažiť v online obchodných turnajoch o šancu vyhrať kryptoceny.

Prečo sa oplatí kúpiť ASI?

Token ASI je úplne nový a poháňa existujúcu platformu s preukázaným úspechom. Kombináciou AI s algoritmickými indikátormi bude AltSignals poskytovať ziskové obchodné signály s bezprecedentnou úrovňou presnosti. Držitelia tokenov ASI získajú exkluzívny prístup k tejto novej sade nástrojov a môžu získať skutočnú výhodu pri obchodovaní.

Presale krypto ASI stále pokračuje. Očakáva sa, že jeho prví účastníci získajú veľkú návratnosť svojej počiatočnej investície a že cieľom tokenu ASI je tiež poskytnúť lepší prístup k ziskovým investíciám v budúcnosti.

ASI je určite jedným z najlepších úžitkových tokenov v súčasnosti a jeho presale je v dôsledku toho veľmi sľubnou investičnou príležitosťou. Tokeny kryptografických nástrojov zriedka poskytujú používateľom ďalšie príležitosti na dosiahnutie takéhoto zisku, čo odlišuje ASI vo svete Web3.

3. ChainLink (LINK)

Čo je ChainLink?

ChainLink alebo LINK, ako je všeobecne známe, je druh decentralizovanej siete, ktorá spája blockchain platformy s externými systémami. ChainLink to robí tak, že zbiera údaje zo zdrojov mimo reťazca pred ich zapísaním do API kompatibilných s blockchain, ktoré možno použiť v inteligentných zmluvách.

Táto sieť je bezpečným a spoľahlivým prostriedkom na bezpečný prenos dát medzi dvoma nekompatibilnými systémami. ChainLink poskytuje údaje z udalostí v reálnom svete, ktoré sú uložené v databázach mimo reťazca, čo umožňuje vytvárať širšiu škálu blockchain aplikácií pomocou inteligentných zmlúv, ako aj kódov, ktoré sa vytvárajú bez akejkoľvek pomoci.

Uzly ChainLink sú zodpovedné za zhromažďovanie a kombinovanie príslušných údajov tak, aby tieto procesy prebiehali automaticky na blockchain. Riešenie ChainLink umožňuje vývoj bezpečných a spoľahlivých aplikácií so zvýšenou komplexnosťou, vďaka čomu je blockchain životaschopnou alternatívou k sieťam centralizovaných aplikácií.

Prečo sa oplatí kúpiť LINK?

ChainLink sa zaradil medzi 20 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie vďaka svojmu unikátnemu blockchain riešeniu. Ide o decentralizovanú úložnú sieť, ktorá hrá dôležitú úlohu vo Web3 a vďaka tomu už vytvorila stovky veľkých partnerstiev.

LINK sa prirodzene líši od väčšiny pomocných tokenov, pretože táto sieť sa používa na udelenie prístupu k údajom, ktoré by inak na takomto blockchain neboli dostupné. Je to veľmi vyhľadávaná investícia do kryptoaktív, ako aj jeden z najlepších pomocných tokenov, pretože priamo podporuje širší kryptoekosystém.

4. 1Inch Network (1INCH)

Čo je to 1Inch Network?

1Inch Network alebo 1INCH je agregátor decentralizovaných búrz (DEX), ktorých cieľom je poskytnúť svojim používateľom čo najlepšie transakcie. Vzhľadom na skutočnosť, že táto konkrétna služba ponúkaná sieťou 1Inch Network je plne decentralizovaná, spolieha sa na komplexné inteligentné zmluvy, aby našla perfektnú cestu pre peer-to-peer kryptotransakcie.

1Inch je jednou z najväčších kryptobúrz. 1Inch môže tiež pomôcť minimalizovať náklady na transakčné poplatky, ktoré platia používatelia, pretože inteligentné zmluvy implementované touto platformou zohľadňujú najziskovejšie trasy.

1INCH, jeho natívny token, ponúka zľavu 1 % až 7 % provízie zo všetkých transakcií pri pripojení k výmennému protokolu 1INCH. Táto sieť poskytuje svojim používateľom maximálnu efektivitu využívaním externých blokov blockchain, ktoré obsahujú likviditu tokenov, čo používateľom umožňuje prístup na globálne kryptotrhy a zároveň ponúka optimalizované sadzby.

Prečo sa oplatí kúpiť 1INCH?

1INCH token je jedným z najlepších príkladov pomocných tokenov napájajúcich decentralizovaný protokol, pretože táto pomocná minca povzbudzuje externé strany, aby prispeli k protokolu. 1INCH zdvojnásobuje svoju hodnotu ako tokenu riadenia tým, že umožňuje všetkým držiteľom bezpečnostného tokenu hlasovať o návrhoch predložených 1Inch Decentralized Autonomous Organization (DAO).

Aktuálna cena 1INCH je 0,50 USD. Je to jedna z najlepších investícií do úžitkových kryptomien, pretože má výrazný rastový potenciál oproti súčasnej cenovej hladine. 1INCH má prístup k likvidite z 10 rôznych blockchain, čo ho odlišuje od ostatných pomocných tokenov na tomto zozname.

5. Basic Attention Token (BAT)

Čo je to Basic Attention Token?

Basic Attention Token (BAT) je decentralizovaný digitálny reklamný systém založený na blockchain navrhnutý tak, aby poskytoval vyšší výkon a lepšiu transparentnosť pre online reklamu. BAT je tiež natívny token platformy, ktorý vám umožňuje odmeňovať používateľov, ktorí na nej sledujú online reklamy.

Platforma Basic Attention Token je prepojená s prehliadačom Brave, aby bolo možné zobrazovať reklamy, ktoré chránia súkromie. Spoločnosti môžu nakupovať reklamný priestor priamo na webe pomocou tokenov BAT a časť všetkých transakcií sa pri prezeraní reklám odovzdáva späť inzerentom aj používateľom.

Táto platforma sa snaží vyvážiť súkromie používateľov, výhody vydavateľov a výdavky inzerentov pomocou tokenov BAT a prehliadača Brave. V tomto anonymnom systéme sú používatelia odmeňovaní za to, že venujú pozornosť takýmto digitálnym reklamám.

Prečo sa oplatí kúpiť BAT?

BAT je príkladom toho, ako tokeny nástrojov fungujú na uľahčenie širokého spektra prípadov použitia blockchain, keďže jedinečná infraštruktúra tokenu Blockchain Basic Attention Token pomáha minimalizovať podvody s reklamami, zlepšuje súkromie používateľov a inzerentom poskytuje vyššiu návratnosť ich investícií prostredníctvom vylepšených možností zacielenia.

Aktuálna cena BAT je 0,23 USD. Nie všetky pomocné tokeny majú skutočne jedinečnú ponuku, ale Basic Attention Token je skvelým príkladom mince, ktorá rieši konkrétny problém pomocou open source technológie distribuovanej účtovnej knihy. BAT je nepochybne jedným z najlepších pomocných tokenov vo Web3.

6. Binance Coin (BNB)

Čo je Binance Coin?

Binance Coin (BNB) je kryptomena vytvorená spoločnosťou Binance, spoločnosťou stojacou za najväčšou zo všetkých centralizovaných búrz (CEX) na Web3 z hľadiska denného objemu obchodov. BNB sa používa aj na napájanie ekosystému Binance, čo umožňuje obchodníkom a podnikom využívať BNB na rôzne poplatky, ako sú zoznamy tokenov a transakčné poplatky na centralizovanej burze.

BNB sa používa aj na platenie poplatkov za plyn za Binance Smart Chain (BSC), čo je najpoužívanejšia decentralizovaná blockchain sieť na svete. Podporuje vývoj vlastných tokenov a aplikácií, čo viedlo k tomu, že BNB je užitočnejšia, pretože je nevyhnutná pri používaní siete.

S tokenmi BNB môžu používatelia získať aj zľavy na transakčné poplatky pri používaní burzy Binance. Burza Binance tiež ponúka stakingové služby, ktoré umožňujú držiteľom BNB zarábať pasívny príjem na tejto platforme.

Prečo kúpiť BNB?

Binance je jedným z najvplyvnejších krypto projektov na svete a kľúčovú úlohu v ňom hrá natívny token platformy. Podporuje celý rad rôznych blockchain aktív a služieb spoločnosti, vrátane najväčšej CEX a najpoužívanejšej blockchain infraštruktúry.

Aktuálna cena BNB je 307 USD, čo je pokles z jeho historického maxima 690 USD. Keďže ide o jeden z najuniverzálnejších úžitkových tokenov v kryptopriestore, jeho súčasná cenová úroveň by mohla byť skvelým vstupným bodom pre dlhodobých investorov.

7. Ripple (XRP)

Čo je Ripple (XRP)?

XRP, tiež známy ako Ripple, je digitálne aktívum určené na použitie v bezpečných a škálovateľných platbách. XRP bol vytvorený spoločnosťou Ripple Labs Inc, aby bankám a poskytovateľom platieb poskytol okamžitý a lacný globálny systém zúčtovania.

Ukázalo sa, že XRP je rýchlejší, bezpečnejší a efektívnejší ako tradičné metódy medzinárodných peňažných prevodov, ktoré už existujú – umožňuje používateľom vykonávať transakcie v priebehu niekoľkých sekúnd bez ohľadu na ich geografickú polohu.

XRP je jedným z najobľúbenejších pomocných tokenov pre finančné inštitúcie, pretože môže poskytnúť okamžitú likviditu pre cezhraničné transakcie. Toto je nákladovo efektívny spôsob spracovania príkazov na výmenu meny, pretože akúkoľvek fiat menu je možné vymeniť za XRP predtým, ako sa hodnota takejto transakcie odošle do celého sveta v priebehu niekoľkých sekúnd.

Prečo sa oplatí kúpiť XRP?

XRP má stále veľký potenciál ako spoľahlivý a nákladovo efektívny prostriedok na prevod digitálnych peňazí cez národné hranice, a to aj napriek prebiehajúcemu súdnemu sporu s Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC).

SEC sa snaží dokázať, že XRP je cenný papier, pretože ho vytvorila centralizovaná spoločnosť, zatiaľ čo Ripple tvrdí, že nemal žiadnu počiatočnú ponuku mincí (ICO) na získanie finančných prostriedkov, a že bezpečnostný token XRP sa primárne používa pre decentralizovaný bezpečnostný blockchain s názvom XRP.

Mnoho rôznych pomocných tokenov spadá do rovnakej kategórie ako XRP, pretože určitý stupeň centralizácie je potrebný na to, aby organizácia dosiahla svoj cieľ. Očakáva sa, že toto odvetvie získa regulačnú jasnosť po procese XRP, čo by mohlo výrazne zvýšiť celkovú cenu XRP, ak z neho vyjde víťazne.

8. Chiliz (CHZ)

Čo je Chiliz?

Chiliz (CHZ) je digitálna fintech platforma, ktorá sa špecializuje predovšetkým na blockchain technológiu, ako aj na športové zapojenie. Jeho cieľom je využiť inovatívnu platformu na rozvoj zapájania fanúšikov a možností speňaženia pre popredné svetové športové značky vrátane tímov, individuálnych športovcov a dokonca aj federácií.

Technológia Chiliz tiež umožňuje fanúšikom získať hlasovacie práva pre svoje obľúbené športové tímy. CHZ tokeny slúžia na nákup fanúšikovských tokenov, ktoré je možné použiť aj na manažérske akcie. Nielenže sa tak fanúšikovia cítia bližšie ku každodenným udalostiam, ale tiež to poskytuje dodatočný zdroj príjmu pre športové franchise.

S Chiliz majú fanúšikovia možnosť ovplyvňovať svoje obľúbené športy spôsobmi, ktoré predtým neboli možné, a zároveň získavať finančné odmeny vo forme žetónov fanúšikov za účasť. Chiliz už dosiahol obrovský úspech nadviazaním partnerstiev s významnými športovými organizáciami ako LaLiga Santander, AC Miláno a ďalšími.

Prečo sa oplatí kúpiť CHZ?

Držitelia CHZ majú prístup k hlasovacím právam a môžu úplne novým spôsobom ovplyvňovať záležitosti vo veľkých športových organizáciách. Výmenou za počúvanie ich hlasov dostávajú fanúšikovia peňažné ceny. CHZ je srdcom celého procesu, a preto je jedným z najlepších pomocných tokenov v celom Web3.

Aktuálna cena CHZ je 0,12 USD. Táto natívna kryptomena pre ekosystém Chiliz má veľký potenciál do budúcnosti s užitočným riešením vytvoreným pre veľké športové podniky, čo z nej robí z dlhodobého hľadiska jeden z najlepších nástrojov na nákup.

9. Ethereum (ETH)

Čo je Ethereum?

Ethereum (ETH) je open source platforma založená na blockchain, ktorá umožňuje vývojárom vytvárať a nasadzovať decentralizované aplikácie. Ethereum podporuje samovytvárajúce sa inteligentné zmluvy, kde sú zmluvy napísané v kóde a automaticky spustené, keď sú splnené podmienky v nich uvedené.

Ethereum decentralizuje ukladanie dát a umožňuje interakcie typu peer-to-peer bez potreby služieb tretích strán, ako sú banky. Ethereum používa svoju vlastnú natívnu kryptomenu Ethereum, ktorá sa používa na platenie poplatkov za plyn pri každej interakcii s blockchain.

Transakčné poplatky sú hlavným prípadom použitia Ethereum. Keďže Ethereum podporuje takmer 2 000 nezávislých decentralizovaných aplikácií (dApps), domén ENS a väčšinu nezastupiteľných tokenov (NFT), dáva to ETH obrovskú hodnotu v ekosystéme Web3.

Prečo sa oplatí kúpiť ETH?

ETH sa široko používa ako investičný nástroj aj ako digitálna mena, pretože je prostriedkom výmeny vo Web3. Jeho užitočnosť ako prostriedku výmeny je hlavným zdrojom dopytu po tomto tokene, ktorý je podľa trhovej kapitalizácie druhou najväčšou kryptomenou.

Odkedy Ethereum dokončilo The Merge v roku 2022, Ethereum blockchain prešiel na protokol proof-of-stake. Vďaka tomu je sieť efektívnejšia, čo môže pomôcť podporiť rastúci počet aplikácií a používateľov v priebehu času. ETH je jednoducho jedným z najlepších pomocných tokenov, ktoré sa v súčasnosti dajú kúpiť za budúce výnosy.

10. Yearn.Finance (YFI)

Čo je Yearn.Finance?

Yearn.Finance (YFI) je decentralizovaná finančná platforma, ktorá umožňuje používateľom maximalizovať svoj potenciál zárobku. S Yearn.Finance môžu používatelia optimalizovať svoje kryptozisky pomocou automatizovaných stratégií podľa vlastného výberu.

YFI poskytuje všetky služby, ktoré by ponúkal klasický finančný poradca alebo banka bez akýchkoľvek súvisiacich poplatkov. Je podobný tradičnému hedžovému fondu, s výnimkou toho, že platforma analyzuje najziskovejšie poľnohospodárske stratégie v mnohých popredných projektoch DeFi.

Yearn.Finance je užívateľsky prívetivý a jeho používanie si vyžaduje len malé úsilie, pretože ktokoľvek má prístup ku kompletnému balíku služieb DeFi jednoduchým vkladom svojich prostriedkov na platformu. Jeho intuitívny dizajn a integrované nástroje umožňujú používateľom zvýšiť svoj príjem a zároveň šetriť čas a peniaze.

Prečo by ste si mali kúpiť YFI?

Držitelia pomocných tokenov YFI majú udelené oprávnenia na správu s Yearn.Finance DAO. Tieto tokeny je možné získať aj ako odmenu za stávkovanie na platforme, čo pomáha uľahčiť transakcie, ako aj udržať likviditu a zabezpečiť celú platformu.

Ako popredný agregátor DeFi, ktorý ponúka komplexnú sadu nástrojov, je YFI jedným z najlepších pomocných tokenov na kryptotrhu. YFI má extrémne vzácne tokeny, pričom v obehu je len 36 666 tokenov. Jeho deflačný dizajn z neho urobil prvú kryptomenu, ktorá má oveľa väčšiu hodnotu ako Bitcoin, a preto jej dáva veľký potenciál pre budúce výnosy.

11. Enjin Coin (ENJ)

Čo je Enjin Coin?

Enjin Coin (ENJ) je populárna kryptomena, ktorá bola vyvinutá na použitie v sieti Enjin. Ide o token založený na Ethereum, ktorý bol špeciálne navrhnutý tak, aby vám umožnil jednoducho vytvárať digitálne aktíva pre hranie blockchain.

Enjin umožňuje vývojárom a hráčom vytvárať si vlastný virtuálny tovar s vlastnými funkciami. To môže zahŕňať obchodné príležitosti v hre, rôzne úrovne rozdielov a ďalšie. Užitočné tokeny ENJ predstavujú metódu uzamknutia likvidity pre digitálne aktíva v hre, ktorá poskytuje takmer okamžité obchodovanie s nízkym sklzom na trhoch s blockchain hrami.

Tokeny ENJ utility sa vo všeobecnosti používajú na vytváranie digitálnych aktív v hrách, ale môžu sa použiť aj na platenie transakčných poplatkov v sieti Enjin a na pomoc vývojárom pri vytváraní hier založených na NFT. Trhy, ktoré sú kompatibilné s ENJ, môžu byť prenesené na vlastné dApps, čo pomáha zaistiť hladký zážitok pre hráčov blockchain.

Prečo sa oplatí kúpiť ENJ?

Enjin Coin má veľkú užitočnosť v ekosystéme Enjin, čo je komplexná sada nástrojov, ktoré pomáhajú zvýšiť celkovú úroveň vývoja v GameFi. ENJ tiež uľahčuje vývoj blockchain herných aplikácií a hrá veľmi dôležitú úlohu v celej blockchain hernej revolúcii.

Tokeny ENJ majú v súčasnosti hodnotu 0,40 USD a majú veľký potenciál rastu. S rastúcou popularitou blockchain hier sa jedinečné kryptoaktíva využívajúce funkcie ENJ pravdepodobne ešte viac rozšíria ako predtým. Výsledkom je, že ENJ sa stal jedným z najlepších úžitkových tokenov, ktoré si teraz môžete kúpiť.

12. Decentraland (MANA)

Čo je Decentraland?

Decentraland je platforma virtuálnej reality poháňaná blockchain Ethereum. Digitálna mena Decentraland sa nazýva MANA a používa sa na nákup pôdy, ako aj zdrojov v hre. Decentraland dáva svojim používateľom plné vlastníctvo digitálnych aktív vo svojom virtuálnom svete.

Všetko, čo ľudia postavia v Decentraland – umelecké galérie, hudobné sály, zámky, obchody, zábavné parky – zostane ich vlastníctvom, pokiaľ si budú môcť dovoliť pozemok na stavbu. Svet metaverse poskytuje používateľom bezprecedentnú úroveň kontroly nad ich herným zážitkom, čo vedie k narastajúcemu počtu takýchto aktivít vo virtuálnom svete.

Decentraland poskytuje vzrušujúce príležitosti pre ľudí, ktorí hľadajú spôsob, ako tvoriť alebo spolupracovať v zdieľanom virtuálnom svete. Používatelia môžu tiež speňažiť svoje výtvory pomocou tokenu MANA, ktorý je prostriedkom výmeny na trhu tejto platformy.

Tokeny MANA sa používajú na nákup a predaj pozemkov LAND NFT, vlastných avatarov, jedinečných predmetov v hre a oveľa viac. Držitelia tokenov tiež získavajú privilégiá riadenia, keďže Decentraland ťaží z demokratického systému prostredníctvom svojej decentralizovanej autonómnej organizácie (DAO).

Prečo sa oplatí kúpiť MANA?

Token MANA predstavuje vyvíjajúcu sa platformu, ktorá by mohla v nadchádzajúcich rokoch spôsobiť revolúciu v digitálnom prostredí. Decentraland je rýchlo rastúci projekt, ktorý môže podporovať ľudí na celom svete v práci aj vo voľnom čase, vďaka čomu je token utility MANA jednou z najlepších možností dlhodobého investovania.

Aktuálna cena MANA je 0,58 $. V súčasnosti ide o jednu z najhodnotnejších kryptomien GameFi z hľadiska trhovej kapitalizácie. Vstavaná užitočnosť tohto tokenu pomáha generovať stály dopyt vďaka popularite herného sveta, ktorý ovláda. Blockchain siete môžu pomôcť naštartovať novú éru hrania a token MANA by mohol byť kľúčovým hráčom v tomto procese.

Aký je najlepší nástroj kryptomien na nákup práve teraz?

Pravdepodobne najlepšia kryptomenná utilita na nákup je Metacade (MCADE). Používa sa na hranie na získanie cien v najväčšej online pasáži a na rozdiel od mincí, ktoré predstavujú iné platformy GameFi, MCADE podporuje obrovské množstvo hier na jednom mieste.

Digitálne meny v ranom štádiu, ako je MCADE, majú obrovský potenciál rastu. Vzhľadom na to, že Metacade ponúka všestranný herný zážitok a veľkorysý potenciál odmeňovania pre používateľov, všeobecne sa očakáva, že sa stane vedúcou značkou v sektore GameFi.

Súvisiace najčastejšie otázky týkajúce sa kryptomien

Čo robí token úžitkovým tokenom?

Kryptomena zvyčajne ponúka užitočnosť v rámci špecifickej platformy, kde je klasifikovaná ako prostriedok výmeny umožňujúci transakcie typu peer-to-peer. To odlišuje úžitkové tokeny od digitálnych mien, pretože sa používajú iba na prevod hodnoty z jednej nezávislej strany na druhú výmenou za digitálny tovar, službu alebo aktívum.

Ktorá kryptomena má skutočnú užitočnosť?

Väčšina najlepších kryptomien má skutočnú užitočnosť. V skutočnosti len veľmi málo kryptomien nemá žiadnu užitočnosť. Pozoruhodnou výnimkou sú meme mince, ako aj falošné tokeny; meme coiny však možno stále používať aj ako prostriedok výmeny, pokiaľ je na blockchain sieti likvidita pre tieto tokeny.

Ktoré altcoiny sú najužitočnejšie?

Veľké projekty ako Binance, AltSignals a Metacade majú rozsiahle využitie pre svoj vlastný natívny token. Každý projekt ponúka používateľom blockchain niečo jedinečné a pomocný token pomáha poháňať každý ekosystém rôznymi spôsobmi.

