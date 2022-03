Keďže kryptotrh dnes vykazuje určité býčie znaky, 1Inch (1INCH) zaznamenal pôsobivé zisky v 24-hodinovom vnútrodennom obchodovaní. Ale tieto zisky sa stiahli. Minca bola v posledných týždňoch pod veľkým tlakom. Na chvíľu sa zdalo, že sa veci konečne dajú do poriadku. Ako ďaleko však môže dnešná rely zájsť? Tu je to, čo potrebujete vedieť ako prvé:

1INCH stále zostáva medvedí napriek nedávnemu nárastu ceny.

Minca tiež stratila 85 % zo svojich historických maxím.

V čase písania tohto článku sa 1INCH obchodoval za približne 1,49 USD

Zdroj údajov: Tradingview

1Inch (1INCH) – Predpovede a analýza

Nie je to tak dávno, keď 1INCH dosahoval historické maximum 8,29 $. To sa v skutočnosti stalo na konci roku 2021 a existovala veľká nádej, že rok 2022 by mohol byť obrovský. Ale veci sa v skutočnosti nerozbehli. 1INCH sa teraz znížil a v jednom bode sa len pohyboval okolo 1 dolára.

Existujú však náznaky, že sa veci môžu otočiť. Po prvé, minci sa podarilo prekonať rozhodujúci režijný odpor 1,39 USD. 1INCH sa skonsolidoval nad touto cenou a teraz sa snaží vyvolať dostatočný dopyt po býčích prestávkach. Momentálne však nevidíme dostatočný rast na to, aby sme token posunuli nad 3 doláre.

Bude to chvíľu trvať, kým sa tieto maximá 8,39 USD zopakujú. Ale v krátkodobom horizonte by 1INCH stále mohol dosiahnuť 3 doláre, kým sa znova stiahne.

Akú hodnotu má 1Inch Network (1INCH)?

1Inch Network (1INCH) je sieť, ktorá dúfa, že vytvorí kolekciu rýchlo rastúcich decentralizovaných protokolov. Cieľom je poskytnúť robustnú infraštruktúru, kde môžu ľudia alebo organizácie spúšťať inovatívne blockchainové riešenia.

Projekt získal veľa investícií a stále má určitý potenciál z dlhodobého hľadiska priniesť skutočné zisky. V súčasnosti má trhovú kapitalizáciu približne 600 miliónov dolárov.